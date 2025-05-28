Уражено 3 ключові підприємства ОПК РФ: що встигли атакувати українські дрони в Московській області

У ніч проти 28 травня Росія зазнала чергової масованої атаки безпілотників. Серед уражених об'єктів — три ключові підприємства оборонно-промислового комплексу в Московській області.

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Що саме атакували українські дрони та з якими наслідками повідомили OSINT-аналітики групи Exilenova.

За їхньою інформацією, українські безпілотники влаштували полювання на російські підприємства, щоб послабити виробництво озброєння та техніки для ведення війни.

Технопарк "ЕЛМА-Зеленоград"

Одним із об'єктів атаки в Московській області став технопарк "ЕЛМА" у Зеленограді. Це — високотехнологічний кластер, який спеціалізується на виробництві мікроелектроніки, а також на ІТ, медтехніці та робототехніці. Унаслідок атаки виникла пожежа, будівля зазнала пошкоджень. Цей технопарк відомий, зокрема, складанням безпілотних літальних апаратів.

Дубненський машинобудівний завод

У місті Дубна, за 540 км від кордону з Україною, українські дрони атакували Дубненський машинобудівний завод імені Н. П. Федорова. Це підприємство спеціалізується на виробництві авіаційної та ракетної техніки, зокрема безпілотників типу "Оріон". Підприємство входить до складу групи компаній "Кронштадт" і є важливим елементом російської військової інфраструктури.

Ураження нового заводу "Кронштадт" у Дубні

Другим об'єктом став новий завод компанії "Кронштадт", розташований поруч із ДМЗ. Його запустили у 2021 році. Завод спеціалізується на виробництві великогабаритних безпілотників, зокрема палубного базування та вертолітного типу. Підприємство має повний цикл виробництва — від проєктування до випробувань і сертифікації.

Як зауважили аналітики, за останні тижні під дронові атаки потрапили заводи в Брянську, Єльці та інших регіонах Росії. Метою нальотів є послаблення спроможності РФ виготовляти техніку та озброєння для продовження ведення війни в Україні.

Нагадаємо, що 28 травня повідомлялося, що дрони атакували кілька оборонних підприємств у Московській області РФ. Росіяни чули звуки вибухів і спостерігали задимлення.