Поражены 3 ключевых предприятия ОПК РФ: что успели атаковать украинские дроны в Московской области

В ночь на 28 мая Россия подверглась очередной массированной атаке беспилотников. Среди пораженных объектов — три ключевых предприятия оборонно-промышленного комплекса в Московской области.

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Что именно атаковали украинские дроны и с какими последствиями сообщили OSINT-аналитики группы Exilenova.

По их информации, украинские беспилотники устроили охоту на российские предприятия, чтобы ослабить производство вооружения и техники для ведения войны.

Технопарк "ЭЛМА-Зеленоград"

Одним из объектов атаки в Московской области стал технопарк "ЭЛМА" в Зеленограде. Это — высокотехнологичный кластер, который специализируется на производстве микроэлектроники, а также на ИТ, медтехнике и робототехнике. В результате атаки возник пожар, здание получило повреждения. Этот технопарк известен, в частности, сборкой беспилотных летательных аппаратов.

Дубненский машиностроительный завод

В городе Дубна, в 540 км от границы с Украиной, украинские дроны атаковали Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова. Это предприятие специализируется на производстве авиационной и ракетной техники, в частности беспилотников типа "Орион". Предприятие входит в состав группы компаний "Кронштадт" и является важным элементом российской военной инфраструктуры.

Поражение нового завода "Кронштадт" в Дубне

Вторым объектом стал новый завод компании "Кронштадт", расположенный рядом с ДМЗ. Его запустили в 2021 году. Завод специализируется на производстве крупногабаритных беспилотников, в том числе палубного базирования и вертолетного типа. Предприятие имеет полный цикл производства — от проектирования до испытаний и сертификации.

Как отметили аналитики, за последние недели под дроновые атаки попали заводы в Брянске, Ельце и других регионах России. Целью налетов является ослабление способности РФ производить технику и вооружение для продолжения ведения войны в Украине.

Напомним, что 28 мая сообщалось, что дроны атаковали несколько оборонных предприятий в Московской области РФ. Россияне слышали звуки взрывов и наблюдали задымление.