Вертолет с Путиным оказался в центре атаки дронов ВСУ в Курской области, — росСМИ (видео)

Президент РФ Владимир Путин летел в Курскую область в рамках рабочего визита 20 мая. Именно тогда вертолет с главой Кремля якобы мог оказаться в центре атаки неизвестных дронов. На момент публикации материала, украинские военные не комментируют заявления российских военных и пропагандистов.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Командир дивизии ПВО российской армии, генерал-майор Юрий Дашкин, сообщил пропагандистам, что 20 мая российский президент якобы отправился с рабочей поездкой в Курскую область на вертолете. Именно в этот момент в регионе начала работать местная противовоздушная оборона по неизвестным беспилотникам.

"В тот период времени, когда президент [РФ] работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку беспилотными летательными аппаратами. Группировка ПВО в данном районе уничтожила 46 беспилотных летательных средств самолетного типа", — сказал российский военный.

Российские пропагандистские СМИ добавляют, что глава Кремля находился с визитом в Курской области 20 мая, однако об этом стало известно на следующий день. Он планировал провести встречу с местным губернатором Александром Хинштейном, а также посетил строительство АЭС-2.

На момент публикации материала, украинские военные не подтвердили ни утверждения представителя ВС РФ, ни заявления российских пропагандистов.

Путин и беспилотные атаки на военные объекты РФ

20 мая Путин находился с визитом на НПО "Сплав" в Туле. Однако через три дня производство попало под атаку БПЛА. Затем собеседники СМИ сообщили, что после падения обломков беспилотника цех и электроподстанции загорелись.

Впоследствии сообщалось, что российский президент находился в Курской области в 60 от украинской границы. Он провел совещание в городе Курчатов и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Также стало известно, что Путин намеренно прибыл в Курскую область. Он хотел услышать "просьбу" о наступлении на Сумскую область, однако аналитики говорят, что на данном направлении действуют две дивизии и одна бригада Вооруженных сил РФ, которые не воплотят в жизнь план российского президента.