25 км до Сум: какие угрозы несет новая фаза наступления РФ на севере Украины

Россия усиливает давление на Сумщину — оккупирована Константиновка, активные бои вблизи Юнаковки и Хотина. Фокус выяснил, сможет ли враг прорваться дальше и, есть ли реальная угроза захвата области.

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По состоянию на 3 июня, по данным Deep State, российская армия оккупировала Константиновку в Сумской области. По предварительным данным, под угрозой оккупации находятся села Кондратьевка, Водолаги и Алексеевка.

Российские войска сосредоточили усилия на продвижении к Хотину, где меньше естественных препятствий. Выход врага на расстояние 20-25 км грозит атаками FPV-дронов на Сумы. Высоты на севере области способствуют вражеским дронам, а украинские силы испытывают недостаток оборудования и экипажей для противодействия.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает, что российские войска проводят операцию пограничного значения, похожую на ту, что происходила на севере Харьковской области в мае 2024 года. Однако развитие событий в Сумской области происходит значительно медленнее, чем на Харьковщине. За три месяца операции российские войска контролируют примерно 121-122 кв. км территории Сумской области, тогда как на Харьковщине за месяц они захватили 180 кв. км, но остановились из-за ограниченного потенциала.

РФ движутся на Сумщину: какая опасность для области и города

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло в разговоре с Фокусом отмечает, что сейчас враг имеет продвижение на севере Сумской области. Россия проводит трансграничные удары, и если посмотреть на карту Deep State — пытается расширить зону проникновения через границу.

"Российские кратчайшие планы — это овладение высот вдоль короны на нашей территории. В частности подход к Юнаковке, чтобы перерезать трассу в направлении Суджи-Рыльск-Льгов. Потому что мы с этого направления до сих пор, в том числе по территории Российской Федерации, наносим огневое поражение в этом треугольнике. Ну и соответственно, пока им удается за счет массовости, потому что потери врага там тоже огромные, расширять свою зону оккупации — они это делают", — говорит Жмайло.

По словам Александра Коваленко, российские войска не имеют достаточно сил для масштабного наступления или захвата Сум.

"Тот потенциал сил и средств, которые есть у российских оккупантов в этой локации, его не достаточно для того, чтобы закупить Сумы или чтобы захватить всю область. Они уперлись в наши линии обороны, как они в прошлом году уперлись в Волчанск. В Сумской области российские войска также столкнутся с подобными препятствиями. Есть несколько локаций, которые, мягко говоря, могут их действительно остановить", — отметил Фокусу эксперт.

Среди таких локаций он называет районы Юнаковки и Хотина, где рельеф и природные особенности, в частности река Олешня и лесные массивы, затрудняют продвижение.

Российская армия на Сумщине: цели врага

По мнению Дмитрия Жмайло, цели россиян в Сумской области — это по максимуму захватить территорию, чтобы то, что озвучила российская власть о создании буферной зоны в Сумской области, выглядело как реалистичный план.

"Почему они вообще смогли зайти на нашу территорию? Вот эти продвижения, которые мы сейчас видим они оккупировали месяц благодаря нескольким факторам. Во-первых, массовое применение КАБов, которые бьют не точно, потому что мы сбиваем их разведывательные дроны "Залы" и "Орланы", но за счет массовости на ограниченной площади российская авиация там все сравняла с землей. И поэтому позиций просто не стало — из-за этого приходится отходить дальше. Также стоит отметить массовое применение дронов на оптоволокне. Очень много есть кадров, когда поля усеяны этим оптоволокном", — говорит эксперт.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отвергает идею создания россиянами буферной зоны или полного захвата Сумской области, тем более захват областного центра. Для этого армии РФ не хватает сейчас военных сил. Вместо этого он выделяет две основные угрозы для области — террор города Сумы и нарушение логистики военных и гражданских объектов вокруг города.

По его мнению, россияне практически открыли возможность круглосуточного террора Сум. Сейчас от временно занятых сел до окраин города 25 км, что позволяет бить по нему российской ствольной артиллерии. Это может быть не только артиллерийские обстрелы, но и КАБы, баллистические ракеты, и использование БПЛА.

"Российские войска будут пытаться взять под контроль Р-44 трассу, Р-61, Н-07, Н-12 и локальные дороги. Не физический контроль, а именно БПЛА. Российские БПЛА могут действовать на расстоянии 20-30 км и более, представляют угрозу для гражданского и военного транспорта", — подчеркнул обозреватель.

БПЛА могут одновременно как проводить террористические атаки по трассам, локальным дорогам, по гражданским автомобилям, так и охотиться за военными.

Чего может достичь ВС РФ на Сумщине

Эксперты сходятся во мнении, что у россиян вряд ли сейчас есть какие-то конкретные намерения прорыва на Сумы.

"Опять же, пока им удается продвигаться — они и продвигаются. Однозначно, что они хотят это в определенной степени подойти к областному центру, учитывая его близость к границе. Чтобы иметь возможность бить по городу теми же FPV-дронами, как мы видим это в Херсоне. Соответственно — терроризировать жизнь города, чтобы она становилась еще более похожей на прифронтовую и таким образом усиливать все свои ИПСО", — говорит Жмайло.

По его словам, Сумщина не имеет для россиян никакого стратегического значения — это не их регион, здесь большое сопротивление населения. Но россияне хотят также приковать часть украинских сил, чтобы ВСУ не усиливали другие направления. Ну и использовать это как дипломатическую карту.

"Мы сжигаем их стратегическую авиацию, а они уничтожают села в приграничье и выдают это как некую победу, кладя за каждое село сотни своих пехотинцев, неся потери в том числе и безвозвратные.

Поэтому да, ситуация тяжелая. Враг, конечно, нас численно превосходит по всем фронтам, но фронт не рассыпался. Поскольку у нас сформирована действенная — единая линия обороны. Почему у нас проблемы? Потому что мы с россиянами не сравнялись в огневых средствах, численно нас меньше, это естественно, потому что война затяжная. Также у нас есть проблемы с мобилизацией, однако в то же время развивается система рекрутинга в Силы обороны Украины. Несмотря на это Силы обороны делают все, чтобы стабилизировать ситуацию, в частности в районе населенного пункта Юнаковка и северной части Сумской области", — подчеркивает Жмайло.

Александр Коваленко также считает, что действия россиян на Сумщине имеют не только военный, но и информационно-психологический характер. В частности российское ИПСО будет сообщать, что якобы готовы брать Сумы, готовы брать всю Сумскую область. То есть враг будет нагнетать панические настроения — хаотизация местного населения, запугивание в компиляции с террором.

"То есть это еще и информационно-психологическая спецоперация, соответственно целью которой также является и сковывание наших сил к северу от Сум, то есть сковывание, концентрация внимания именно на этом участке, вместо того, чтобы мы, например, имели возможность использовать эти подразделения на более сложном участке фронта", — подчеркнул военный обозреватель.

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