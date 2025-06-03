25 км до Сум: які загрози несе нова фаза наступу РФ на півночі України

Росія посилює тиск на Сумщину — окупована Костянтинівка, активні бої поблизу Юнаківки й Хотіні. Фокус з'ясував, чи зможе ворог прорватися далі та, чи є реальна загроза захоплення області.

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Станом на 3 червня, за даними Deep State, російська армія окупувала Костянтинівку на Сумщині. За попередніми даними, під загрозою окупації перебувають села Кіндратівка, Водолаги та Олексіївка.

Російські війська зосередили зусилля на просуванні до Хотіні, де менше природних перешкод. Вихід ворога на відстань 20–25 км загрожує атаками FPV-дронів на Суми. Висоти на півночі області сприяють ворожим дронам, а українські сили відчувають нестачу обладнання та екіпажів для протидії.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підкреслює, що російські війська проводять операцію прикордонного значення, схожу на ту, що відбувалася на півночі Харківської області у травні 2024 року. Проте розвиток подій у Сумській області відбувається значно повільніше, ніж на Харківщині. За три місяці операції російські війська контролюють приблизно 121–122 кв. км території Сумської області, тоді як на Харківщині за місяць вони захопили 180 кв. км, але зупинилися через обмежений потенціал.

РФ рухаються на Сумщину: яка небезпека для області та міста

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло у розмові з Фокусом зазначає, що наразі ворог має просування на півночі Сумської області. Росія проводить транскордонні удари, і якщо подивитися на карту Deep State — намагається розширити зону проникнення через кордон.

"Російські найкоротші плани — це опанування висот вздовж корону на нашій території. Зокрема підхід до Юнаківки, щоб перерізати трасу в напрямку Суджі-Рильськ-Льгов. Тому що ми з цього напрямку досі, в тому числі по території Російської Федерації, наносимо вогневе ураження в цьому трикутнику. Ну і відповідно, поки їм вдається за рахунок масовості, бо втрати ворога там теж величезні, розширювати свою зону окупації — вони це роблять", — каже Жмайло.

За словами Олександра Коваленко, російські війська не мають достатньо сил для масштабного наступу чи захоплення Сум.

"Той потенціал сил та засобів, які є у російських окупантів в цій локації, його не достатньо для того, щоб закупити Суми або щоб захопити всю область. Вони вперлись в наші лінії оборони, як вони минулого року вперлись в Вовчанськ. У Сумській області російські війська також зіткнуться з подібними перешкодами. Є декілька локацій, які, м’яко кажучи, можуть їх дійсно зупинити", — зазначив Фокусу експерт.

Серед таких локацій він називає райони Юнаківки та Хотіні, де рельєф і природні особливості, зокрема річка Олешня та лісові масиви, ускладнюють просування.

Російська армія на Сумщині: цілі ворога

На думку Дмитра Жмайло, цілі росіян в Сумській області — це по максимуму захопити територію, щоб те, що озвучила російська влада про створення буферної зони у Сумській області, виглядало як реалістичний план.

"Чому вони взагалі змогли зайти на нашу територію? Ось ці просування, які ми зараз бачимо вони окуповували місяць завдяки декільком факторам. По-перше, масове застосування КАБів, яки б'ють не точно, тому що ми збиваємо їхні розвідувальні дрони "Зали" та "Орлани", але за рахунок масовості на обмеженій площі російська авіація там усе зрівняла з землею. І тому позицій просто не стало — через це доводиться відходити далі. Також варто відзначити масове застосування дронів на оптоволокні. Дуже багато є кадрів, коли поля всіяні цим оптоволокном", — каже експерт.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко відкидає ідею створення росіянами буферної зони чи повного захоплення Сумської області, тим паче захоплення обласного центру. Для цього армії РФ не вистачає наразі військових сил. Натомість він виділяє дві основні загрози для області — терор міста Суми та порушення логістики військових та цивільних об’єктів навколо міста.

На його думку, росіяни практично відкрили можливість цілодобового терору Сум. Наразі від тимчасово зайнятих сіл до окраїн міста 25 км, що дозволяє гатити по ньому російській ствольній артилерії. Це може бути не тільки артилерійські обстріли, а й КАБи, балістичні ракети, і використання БПЛА.

"Російські війська будуть намагатись взяти під контроль Р-44 трасу, Р-61, Н-07, Н-12 і локальні дороги. Не фізичний контроль, а саме БПЛА. Російські БПЛА можуть діяти на відстані 20–30 км і більше, становлять загрозу для цивільного та військового транспорту", — підкреслив оглядач.

БПЛА можуть одночасно як проводити терористичні атаки по трасах, локальним дорогам, по цивільним автомобілям, так і полювати за військовими.

Чого може досягти ЗС РФ на Сумщині

Експерти сходяться на думці, що у росіян навряд чи наразі є якісь конкретні наміри прориву на Суми.

"Знову ж таки, поки їм вдається просуватися — вони і просуваються. Однозначно, що вони хочуть це певною мірою підійти до обласного центру, враховуючи його близькість до кордону. Щоб мати можливість бити по місту тими ж FPV-дронами, як ми бачимо це в Херсоні. Відповідно — тероризувати життя міста, щоб воно ставало ще більш схожим на прифронтове і таким чином посилювати всі свої ІПСО", — каже Жмайло.

За його словами, Сумщина не має для росіян ніякого стратегічного значення — це не їхній регіон, тут великий спротив населення. Але росіяни хочуть також прикувати частину українських сил, щоб ЗСУ не посилювали інші напрямки. Ну і використати це як дипломатичну карту.

"Ми спалюємо їхню стратегічну авіацію, в вони знищують села у прикордонні і видають це як якусь перемогу, кладучи за кожне село сотні своїх піхотинців, несучи втрати в тому числі й безповоротні.

Тому так, ситуація важка. Ворог, звісно, нас чисельно переважає по всіх фронтах, але фронт не розсипався. Оскільки в нас сформована дієва — єдина лінія оборони. Чому у нас проблеми? Тому що ми з росіянами не зрівнялися у вогневих засобах, чисельно нас менше, це природно, тому що війна затяжна. Також у нас є проблеми з мобілізацією, проте водночас розвивається система рекрутингу до Сил оборони України. Попри це Сили оборони роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію, зокрема в районі населеного пункту Юнаківка та північної частини Сумської області", — підкреслює Жмайло.

Олександр Коваленко також вважає, що дії росіян на Сумщині мають не лише військовий, а й інформаційно-психологічний характер. Зокрема російське ІПСО буде повідомляти, що нібито готові брати Суми, готові брати всю Сумську область. Тобто ворог буде нагнітати панічні настрої — хаотизація місцевого населення, залякування в компіляції з терором.

"Тобто це ще й інформаційно-психологічна спецоперація, відповідно метою якої також є і сковування наших сил на північ від Сум, тобто сковування, концентрація уваги саме на цій ділянці, замість того, щоб ми, наприклад, мали можливість використати ці підрозділи на більш складнішій ділянці фронту", — підкреслив військовий оглядач.

Раніше Фокус писав, чи буде напад РФ на Чернігівщину найближчим часом, скільки військ РФ перебуває на кордоні і чи вистачить Росії солдат для оточення Чернігова.