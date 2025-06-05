Покорила "убийцу женщин": украинка Самойлова взошла на Канченджангу, одну из самых высоких гор (фото, видео)

Антонина Самойлова — первая в Украине альпинистка, которая поднялась на все самые высокие вершины. Ей покорился восьмитысячник в Гималаях, входящий в пятерку опаснейших гор.

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Как рассказали Фокусу в команде Самойловой, недавно она покорила вершину Канченджанга высотой 8586 метров, третья по высоте после Эвереста и K2 (Чогори).

За всю историю взойти и спуститься с Канченджанги удавалось немногим женщинам, поэтому гора получила прозвище "Убийца женщин". В последние годы количество трагических случаев на вершине увеличилось до 22%.

Самойлова тоже проходила испытание горы: за день до восхождения внезапно сильно изменилась погода, экспедицию хотели отменить. Затем на расстоянии 200 метров до вершины у альпинистки закончился кислород, оба запасных баллона были пусты.

"Ты истощен до предела": как Самойлова покоряла Канченджангу

Нахождение без кислорода на высоте 8400 метров около 20 минут ударили по организму украинской альпинистки. Кислород не поступал, кровь перестала полноценно циркулировать по телу. Далее последовало мгновенное переохлаждение конечностей.

"Через мгновение ты не чувствуешь ног и единственный способ спасти их от обморожения — бить по камням, чтобы как-то разогреть", — рассказывает она.

Проводник отдал украинке свой баллон, которого должно было хватить только до вершины, а сам спустился вниз. Таким образом Самойлова завершала подъем сама.

"Представьте себе, что десять часов ты висишь на веревке… Температура до -35 °C, жумар (элемент снаряжения альпинистов для подъема по веревке, — ред.) замерзает и не слушается, управлять подъемом — сверхтяжело. Ты истощен до предела и вдруг выясняется, что остатки кислорода закончатся в любой момент. Время уходит на минуты", — поделилась она подробностями.

По ее словам, только на морально-волевых усилиях ей удалось достичь вершины и чудом "донести" себя до четвертого высотного лагеря, который находится в "зоне смерти".

"Оставаться на ночлег там категорически не желательно, но ни на что другое ты уже не способен. Тут я действительно поняла, что наши собственные границы нам все еще не известны", — заметила альпинистка.

Трижды покорила Эверест: что известно про альпинистку Самойлову?

Антонина Самойлова — первая украинская альпинистка, которая трижды поднялась на Эверест. Также ей первой покорились вершины Манаслу, Лходзе и Канченджанги.

Весной 2024 она впервые в истории Украины выполнила траверс Эверест-Лхоцзе, преодолев две вершины за день. На счету Антонины — дикая гора К2 и Макала, на которую Тоня поднялась накануне — 10 мая 2025 года.

Канченджанга стала пятой вершиной в карьере спортсменки, на историческое восхождение она взяла шеврон 28-летнего военного Александра Гряника, который в марте 2022-го добровольно поехал в окруженный Мариуполь на помощь побратимам в рамках секретной спецоперации ГУР. Его ранили, но боец отказался от эвакуации и погиб 8 мая.

Гряник мечтал покорить Эверест и прошлой весной Тоня подняла на самую высокую точку земли его фото, подписав так: "Мы с Сашей Гряником на вершине Эвереста". Готовясь к экспедиции Тоня взяла у родителей Саши его шеврон, чтобы продолжать покорять горы "вместе".

Напомним, 51-летний британский альпинист Кентон Кул покорил Эверест 19 раз и побив собственный рекорд по числу восхождений на самую высокую гору в мире.

В ноябре прошлого года пятеро россиян погибли во время восхождения на гору Дхаулагири в Гималаях. Некоторые альпинисты сорвались в пропасть.