Підкорила "вбивцю жінок": українка Самойлова зійшла на Канченджанґу, одну з найвищих гір (фото, відео)

Антоніна Самойлова — перша в Україні альпіністка, яка піднялася на всі найвищі вершини. Їй підкорився восьмитисячник у Гімалаях, що входить до п'ятірки найнебезпечніших гір.

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Як розповіли Фокусу у команді Самойлової, нещодавно вона підкорила вершину Канченджанґа заввишки 8586 метрів, третю за висотою після Евересту і K2 (Чогорі).

За всю історію зійти і спуститися з Канченджанґи вдавалося небагатьом жінкам, тому гора отримала прізвисько "Вбивця жінок". Останніми роками кількість трагічних випадків на вершині збільшилася до 22%.

Самойлова теж проходила випробування гори: за день до сходження раптово сильно змінилася погода, експедицію хотіли скасувати. Потім на відстані 200 метрів до вершини в альпіністки закінчився кисень, обидва запасні балони були порожні.

"Ти виснажений до межі": як Самойлова підкорювала Канченджанґу

Перебування без кисню на висоті 8400 метрів майже 20 хвилин вдарило по організму української альпіністки. Кисень не надходив, кров перестала повноцінно циркулювати по тілу. Далі було миттєве переохолодження кінцівок.

"За мить ти не відчуваєш ніг і єдиний спосіб врятувати їх від обмороження — бити по камінню, щоб якось розігріти", — розповідає вона.

Провідник віддав українці свій балон, якого мало вистачити лише до вершини, а сам спустився вниз. Таким способом Самойлова завершувала підйом сама.

"Уявіть собі, що десять годин ти висиш на мотузці... Температура до -35 °C, жумар (елемент спорядження альпіністів для підйому мотузкою, — ред.) замерзає і не слухається, керувати підйомом — надважко. Ти виснажений до межі і раптом з'ясовується, що залишки кисню закінчаться будь-якої миті. Час іде на хвилини", — поділилася вона подробицями.

За її словами, тільки на морально-вольових зусиллях їй вдалося досягти вершини і дивом "донести" себе до четвертого висотного табору, що розташований у "зоні смерті".

"Залишатися на ночівлю там категорично не бажано, але ні на що інше ти вже не здатний. Тут я справді зрозуміла, що наші власні кордони нам усе ще не відомі", — зауважила альпіністка.

Тричі підкорила Еверест: що відомо про альпіністку Самойлову?

Антоніна Самойлова — перша українська альпіністка, яка тричі піднялася на Еверест. Також їй першою підкорилися вершини Манаслу, Лходзе і Канченджанґи.

Навесні 2024 року вона вперше в історії України виконала траверс Еверест-Лхоцзе, подолавши дві вершини за день. На рахунку Антоніни — дика гора К2 і Макала, на яку Тоня піднялася напередодні — 10 травня 2025 року.

Канченджанґа стала п'ятою вершиною в кар'єрі спортсменки, на історичне сходження вона взяла шеврон 28-річного військового Олександра Гряника, який у березні 2022-го добровільно поїхав до оточеного Маріуполя на допомогу побратимам у межах секретної спецоперації ГУР. Його поранили, але боєць відмовився від евакуації і загинув 8 травня.

Гряник мріяв підкорити Еверест і минулої весни Тоня підняла на найвищу точку землі його фото, підписавши так: "Ми з Сашком Гряником на вершині Евересту". Готуючись до експедиції, Тоня взяла у батьків Саші його шеврон, щоб продовжувати підкорювати гори "разом".

Нагадаємо, 51-річний британський альпініст Кентон Кул підкорив Еверест 19 разів і побив власний рекорд за кількістю сходжень на найвищу гору у світі.

У листопаді минулого року п'ятеро росіян загинули під час сходження на гору Дхаулагірі в Гімалаях. Деякі альпіністи зірвалися в прірву.