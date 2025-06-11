Эвакуация из Купянского района и продвижение на Сумщине: что происходит на севере Украины

Враг закрепляется на севере Сумщины и флангах Купянского района — Харьковская ОГА объявила обязательную эвакуацию из еще семи сел. Несмотря на снижение интенсивности штурмов, эксперты предупреждают: Россия не оставляет попыток прорвать оборону и расширить плацдарм.

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Харьковская областная военная администрация (ОВА) сообщила о расширении зоны обязательной эвакуации в Купянском районе. Новое решение охватывает еще семь населенных пунктов.

"Речь идет о населенных пунктах Купянского района: Бараново, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка", — говорится в официальном сообщении администрации.

Это решение связано с постоянной угрозой для жизни гражданского населения из-за интенсивных обстрелов со стороны российских войск, а также вероятность расширения зоны боевых действий. Принудительная эвакуация проводится для жителей, которые до сих пор не покинули опасные районы, несмотря на неоднократные призывы властей.

Кроме того, за последние дни российские войска закрепили контроль над севером Сумской области: они продвинулись вблизи Юнаковки, Яблоновки, Кондратовки, Алексеевки, захватили Локню и другие села у границы. DeepState фиксирует расширение плацдарма: оккупированные территории выросли с ≈190 кв.км до ≈197 кв.км.

Продвижение врага на Сумщине и угроза для Харьковщины: что происходит сейчас

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло в разговоре с Фокусом подтверждает, что Харьковская ОВА приняла решение об обязательной эвакуации из 7 сел в Харьковской области, однако все они находятся к западу от Купянска, что указывает на возможную опасность боевых действий именно на этом направлении.

"Несмотря на то, что в течение последней недели количество штурмовых действий РФ на Купянском направлении сократилось на около 40% по сравнению с предыдущей неделей, командование 6-й общевойсковой армии противника вероятно стремится расширить свой плацдарм к северу от города, на фланговых направлениях.

Сейчас подразделения врага продолжают атаковать в районе села Строевка и вблизи Кондрашовки, в этом районе вероятно и будут дальнейшие продвижения", — говорит Жмайло.

Что касается Сумского направления, по словам эксперта, враг с начала наступательной кампании продвинулся на ≈220 кв.км, с начала недели до 6 кв.км вблизи Яблоновки и Юнаковки, где ВС РФ атакуют силами штурмовых подразделений 83-й и 11-й ОДШБр, а также силами передовых подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии.

"Однако известно также, что ВСУ провели ряд контратакующих действий на отдельных участках, сумев оттеснить передовые подразделения агрессора на север от Юнаковки и на юг от Олешни.

До этого противник существенно продвинулся по линии Локня-Олешня, дойдя северных окраин Юнаковки. Зато Силы обороны несколько продвинулись по линии Варачино-Андреевка", — продолжает Жмайло.

Учитывая замедление наступательных действий на Сумщине (по сравнению с началом кампании), эксперт предполагает, что ВСУ не только удерживают позиции, но и начинают контратаковать, что возможно за счет того, что ЛБЗ нестабильна, и появляется возможность вести более маневренные боевые действия и вытеснить противника.

Способен ли враг захватить Сумы и пойти штурмом на Харьков

Харьков в очередной раз оказался под прицелом — как в буквальном, так и в стратегическом смысле. Город ежедневно подвергается ударам дронов-камикадзе, ракет и управляемых авиабомб. В ночь на 11 июня Харьков подвергся новой масштабной волне ударов дронами: погибли по меньшей мере 3 человека, десятки получили ранения, поврежден жилой фонд и инфраструктура.

Неоднократные ночные удары, в частности из 85 запущенных дронов, 40 были сбиты, другие нанесли значительные разрушения. Жертвы — среди гражданского населения и детей.

На фоне массированных атак все чаще возникает вопрос: планирует ли Россия прямое наступление на Харьков и способна ли реализовать такой сценарий?

По мнению аналитиков, несмотря на агрессивную риторику и систематические атаки, у России нет достаточных ресурсов для масштабного штурма Харькова.

Во-первых, ВСУ выстроили мощную оборонительную линию вокруг города — с несколькими эшелонами защиты, фортификациями, минными полями и хорошо координированными подразделениями.

Во-вторых, для захвата города такого масштаба нужно как минимум 100-150 тысяч военных с техникой, поддержкой авиации, боеприпасами и логистикой. Сейчас РФ не демонстрирует наличия таких сил в приграничных районах. По оценкам аналитиков, на Харьковском направлении сосредоточено до 60 тысяч человек — этого хватает для давления и локальных прорывов, но не для наступления на мегаполис.

Штурм Харькова повлечет большие потери не только среди военных, но и среди гражданского населения. Это грозит международным скандалом и новыми санкциями против России.

Хотя полномасштабное наступление пока маловероятно, Кремль не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию. Враг закрепился на севере Харьковской области — в приграничных районах вокруг Волчанска, Липцов и Купянска. Эти позиции позволяют проводить штурмовые действия, вести разведку и обстреливать город.

Кроме того, Россия активно использует террористическую тактику — систематические обстрелы критической инфраструктуры, жилых массивов и пунктов эвакуации. По замыслу врага, это должно заставить часть населения уехать, а украинское командование — перебросить резервы с других направлений.

Что касается Сум, по данным украинской разведки, Россия сосредоточила вблизи границ Сумщины группировку численностью до 15-20 тысяч военных. Однако пока эта сила ограничивается преимущественно маневренными группами, артиллерией и частями пограничной охраны. Полноценная ударная группировка, способная вести наступление на глубину области, не сформирована.

Эксперты считают, что Кремль вряд ли решится на масштабное наступление в направлении Сум — в частности из-за сложной логистики, болотистой местности, большой протяженности фронта и плотной обороны ВСУ. Но это не исключает попыток "прощупать" оборону и устраивать прорывы на отдельных участках.

Основная функция россиян на Сумском направлении сейчас — отвлечение украинских резервов, давление на тыловые регионы и создание информационного эффекта "окружения с севера".

Фокус также писал, что ночью на 11 июня было шумно и в России. Жители Котовска Тамбовской области слышали по меньшей мере 15 взрывов. В городе работали средства ПВО, дроны, по словам очевидцев, летели к местному пороховому заводу.