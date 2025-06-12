Путин идет на Одессу: способна ли Россия прорваться в Европу и когда это может произойти

Владимир Зеленский предупредил о возможных планах Кремля: взять под контроль юг Украины, а оттуда — двинуться к границам ЕС. Фокус выяснил, способна ли армия РФ на это сейчас, какие сценарии рассматривает Москва и что может изменить ситуацию уже в ближайшее время.

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Во время саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" в Одессе 11 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет планы взять под контроль Одессу, а дальше продвинуться к границам с Молдовой и Румынией.

Президент Украины отметил, что юго-восточная Европа является одной из главных целей России для провоцирования хаоса. Такие действия страна-агрессор уже проводила на Балканах, пыталась манипулировать общественным мнением в Румынии, а Молдову в течение трех десятилетий удерживать в бедности и нестабильности, чтобы привлечь под свой контроль.

"И если Европа потеряет, если Европа проиграет в Молдове в этом году, это поощрит Россию вмешиваться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, ваш суверенитет и даже вашу историю. И вот почему поддержка европейской Молдовы является чрезвычайно важной задачей для всех нас. И то же касается Украины", — подчеркнул Зеленский.

Фокус разбирался, действительно ли способна Россия захватить Одессу и продвинуться дальше на Европу.

РФ стремится захватить Одессу: способен ли на это враг

По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, Россия действительно имеет планы относительно юга Украины, как это было и с Крымом — годами до полномасштабного вторжения.

"Но реализация такого сценария сейчас — маловероятна. Есть только два варианта наступления на Одессу. Первый — сухопутный, через Днепр, с повторными попытками захватить Херсон, продвижением до Николаева, а оттуда — на Одессу. Это долгий, сложный и практически нереальный путь в нынешних условиях", — объясняет Фокусу Ступак.

Второй вариант — морская десантная операция. Но и здесь ситуация не в пользу России.

"У них очень ограниченное количество больших десантных кораблей. В 2022-2023 годах ВСУ нанесли им серьезные потери. К тому же украинские воды заминированы, активно используются морские дроны. Подход к побережью — чрезвычайно рискованный", — добавляет эксперт.

По его мнению, риски для региона остаются на уровне стратегических замыслов врага, но практической реализации этих планов в ближайшее время ожидать не стоит.

"Одесса им не светит — по крайней мере сейчас", — заключает Ступак.

С этим соглашается и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Одесса для России — это не просто еще один украинский город. Это стратегическая цель, которая означает полный контроль над Черным морем, а следовательно — и над морскими логистическими путями региона.

Однако, как отмечает эксперт, на сегодня российская группировка на левом берегу Херсонщины не имеет ни достаточного количества живой силы, ни технических возможностей для проведения сложной операции: форсирование Днепра — это серьезный вызов, даже для подготовленной армии.

"Мы видим, сколько времени и ресурсов у них ушло, чтобы продвинуться только от Авдеевки до Покровска. Авдеевская кампания стартовала еще в октябре, и она уже показала: цена продвижения — огромная. Армия РФ истощена, продвижение идет медленно, и это — на относительно ограниченном участке фронта", — отмечает Фокусу Коваленко.

РФ нацелилась на ЕС: способна ли российская армия захватить правый берег Днепра

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что сценарий наступления на Одессу пока выглядит маловероятным, однако планы России относительно юга Украины никуда не исчезли. Более того — угроза захвата новых территорий остается в стратегической перспективе.

"На данном этапе войны Россия не способна пересечь Днепр и захватить Одессу. Но я убежден: Путин не остановится, пока не получит территории на правом берегу реки. Это условие для реализации давнего проекта "Новороссия", включающего и Одессу, и Приднестровье, и полное отрезание Украины от моря", — говорит Фокусу Жданов.

Он напомнит, что Россия еще в 2022 году формально включила в свой состав части Запорожской и Херсонской областей. Это, по мнению эксперта, было не только политическим жестом, но и подготовкой к возможному дальнейшему наступлению.

"Чтобы идти на Одессу, России нужен плацдарм на правом берегу Днепра. Пока его нет — двигаться дальше невозможно. Но Кремль может согласиться на условное "завершение боевых действий" только после полного вывода украинских войск из Запорожской и Херсонской областей. Без этого никакого прекращения войны не будет", — подчеркивает аналитик.

В этом контексте, по его словам, заявление Зеленского о возможной угрозе Одессе абсолютно логично: президент дает четкий сигнал европейским лидерам — не ждите "мирного решения". Есть два способа завершить войну: экономический — то есть санкции, которые сегодня вводятся слишком медленно, или военный — это поставки оружия и разгром армии РФ на поле боя. Но и этот вариант блокируется промедлением западных партнеров.

Путин не оставит попытки захватить Украину: когда РФ может двинуться на Одессу

Риторика об угрозе для Одессы — это также попытка донести серьезность ситуации.

"Если упадет Одесса — дальше будет Молдова, потом — Европа. И тогда Орбан или Фицо могут открыть двери Путину уже непосредственно в ЕС. После Беларуси, Россия получит еще один плацдарм — юго-западный. Это еще один "балкон" для вторжения в Европу. И не надо будет даже стрелять из танков — достаточно экономического влияния. Например, Австрия, которая хоть и формально нейтральна, но имеет четкие пророссийские позиции", — продолжает Жданов.

На вопрос, когда Россия может возобновить наступательные действия, эксперт отвечает, что по оценкам аналитиков НАТО, России понадобится от 3 до 5 лет, чтобы восстановить армию до уровня, пригодного для масштабной кампании. Но это оценка относительно возможного наступления на НАТО. Если же говорить об Украине — Путину хватит одного года. Один год паузы — и он будет готов снова атаковать.

Отдельное внимание аналитик обращает на подрыв Каховской ГЭС.

"Сегодня становится понятно, зачем это было сделано. После обмеления Днепра в районе Запорожья образовалось уплотненное дно, которое заросло, укрепилось — и теперь по нему смогут проходить даже танки. Путин таким образом создает новые маршруты для техники. Это стратегическая подготовка — не на год, а на десятилетия вперед", — считает Жданов.

В целом, по словам эксперта, Россия не оставляет стратегической цели — захват Правобережной Украины как условия для дальнейшего наступления.

Александр Коваленко подчеркивает, что если говорить о наступлении на Одессу, следует понимать, что речь идет не о неделях или месяцах, а о потенциальном долгосрочном плане, реализация которого пока маловероятна. Но при этом важно не забывать: для Кремля Одесса была и остается одной из главных стратегических целей, и в долгосрочной перспективе они не откажутся от попыток ее захвата.

Напомним, Фокус рассказывал что сейчас происходит в Сумской области и есть ли риск наступления ВС РФ на Харьковщине.