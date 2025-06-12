Путін іде на Одесу: чи здатна Росія прорватися до Європи та коли це може статися

Володимир Зеленський попередив про можливі плани Кремля: взяти під контроль південь України, а звідти — рушити до кордонів ЄС. Фокус з’ясував, чи здатна армія РФ на це зараз, які сценарії розглядає Москва і що може змінити ситуацію вже найближчим часом.

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Під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі 11 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має плани взяти під контроль Одесу, а далі просунутися до кордонів з Молдовою та Румунією.

Президент України зауважив, що південно-східна Європа є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Такі дії країна-агресор уже проводила на Балканах, намагалася маніпулювати громадською думкою в Румунії, а Молдову впродовж трьох десятиліть утримувати в бідності та нестабільності, щоб притягнути під свій контроль.

"І якщо Європа втратить, якщо Європа програє в Молдові цього року, це заохотить Росію втручатися навіть більше у ваші країни, забираючи від вас ваші ресурси, ваш суверенітет і навіть вашу історію. І ось чому підтримка європейської Молдови є надзвичайно важливим завданням для всіх нас. І те саме стосується України", — наголосив Зеленський.

Фокус розбирався, чи дійсно здатна Росія захопити Одесу та просунутись далі на Європу.

РФ прагне захопити Одесу: чи здатен на це ворог

За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, Росія дійсно має плани щодо півдня України, як це було й з Кримом — роками до повномасштабного вторгнення.

"Але реалізація такого сценарію зараз — малоймовірна. Є лише два варіанти наступу на Одесу. Перший — сухопутний, через Дніпро, з повторними спробами захопити Херсон, просуванням до Миколаєва, а звідти — на Одесу. Це довгий, складний і практично нереальний шлях у нинішніх умовах", — пояснює Фокусу Ступак.

Другий варіант — морська десантна операція. Але й тут ситуація не на користь Росії.

"У них дуже обмежена кількість великих десантних кораблів. У 2022–2023 роках ЗСУ завдали їм серйозних втрат. До того ж українські води заміновані, активно використовуються морські дрони. Підхід до узбережжя — надзвичайно ризикований", — додає експерт.

На його думку, ризики для регіону залишаються на рівні стратегічних задумів ворога, але практичної реалізації цих планів найближчим часом очікувати не варто.

"Одеса їм не світить — принаймні зараз", — підсумовує Ступак.

З цим погоджується і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Одеса для Росії — це не просто ще одне українське місто. Це стратегічна мета, яка означає повний контроль над Чорним морем, а отже — і над морськими логістичними шляхами регіону.

Проте, як наголошує експерт, на сьогодні російське угруповання на лівому березі Херсонщини не має ані достатньої кількості живої сили, ані технічних можливостей для проведення складної операції: форсування Дніпра — це серйозний виклик, навіть для підготовленої армії.

"Ми бачимо, скільки часу та ресурсів у них пішло, аби просунутися лише від Авдіївки до Покровська. Авдіївська кампанія стартувала ще в жовтні, і вона вже показала: ціна просування — величезна. Армія РФ виснажена, просування йде повільно, і це — на відносно обмеженій ділянці фронту", — зазначає Фокусу Коваленко.

РФ націлилась на ЄС: чи спроможна російська армія захопити правий берег Дніпра

Військовий експерт Олег Жданов тако ж вважає, що сценарій наступу на Одесу наразі виглядає малоймовірним, однак плани Росії щодо півдня України нікуди не зникли. Більше того — загроза захоплення нових територій залишається у стратегічній перспективі.

"На цьому етапі війни Росія не здатна перетнути Дніпро й захопити Одесу. Але я переконаний: Путін не зупиниться, доки не отримає території на правому березі річки. Це умова для реалізації давнього проєкту "Новоросія", що включає і Одесу, і Придністров’я, і повне відрізання України від моря", — каже Фокусу Жданов.

Він нагадає, що Росія ще 2022 року формально включила до свого складу частини Запорізької та Херсонської областей. Це, на думку експерта, було не лише політичним жестом, а й підготовкою до можливого подальшого наступу.

"Щоб іти на Одесу, Росії потрібен плацдарм на правому березі Дніпра. Поки його немає — рухатися далі неможливо. Але Кремль може погодитись на умовне "завершення бойових дій" лише після повного виводу українських військ із Запорізької та Херсонської областей. Без цього жодного припинення війни не буде", — підкреслює аналітик.

У цьому контексті, за його словами, заява Зеленського про можливу загрозу Одесі є абсолютно логічною: президент дає чіткий сигнал європейським лідерам — не чекайте "мирного вирішення". Є два способи завершити війну: економічний — тобто санкції, які сьогодні запроваджуються надто повільно, або військовий — це постачання зброї й розгром армії РФ на полі бою. Але й цей варіант блокується зволіканням західних партнерів.

Путін не залишить спроби захопити Україну: коли РФ може рушити на Одесу

Риторика про загрозу для Одеси — це також спроба донести серйозність ситуації.

"Якщо впаде Одеса — далі буде Молдова, потім — Європа. І тоді Орбан чи Фіцо можуть відчинити двері Путіну вже безпосередньо в ЄС. Після Білорусі, Росія отримає ще один плацдарм — південно-західний. Це ще один "балкон" для вторгнення в Європу. І не треба буде навіть стріляти з танків — достатньо економічного впливу. Наприклад, Австрія, яка хоч і формально нейтральна, але має чіткі проросійські позиції", — продовжує Жданов.

На запитання, коли Росія може відновити наступальні дії, експерт відповідає, що за оцінками аналітиків НАТО, Росії знадобиться від 3 до 5 років, щоб відновити армію до рівня, придатного для масштабної кампанії. Але це оцінка щодо можливого наступу на НАТО. Якщо ж говорити про Україну — Путіну вистачить одного року. Один рік паузи — і він буде готовий знову атакувати.

Окрему увагу аналітик звертає на підрив Каховської ГЕС.

"Сьогодні стає зрозуміло, навіщо це було зроблено. Після обміління Дніпра в районі Запоріжжя утворилось ущільнене дно, яке заросло, зміцнилось — і тепер по ньому зможуть проходити навіть танки. Путін таким чином створює нові маршрути для техніки. Це стратегічна підготовка — не на рік, а на десятиліття вперед", — вважає Жданов.

Загалом, за словами експерта, Росія не полишає стратегічної мети — захоплення Правобережної України як умови для подальшого наступу.

Олександр Коваленко підкреслює, що якщо говорити про наступ на Одесу, слід розуміти, що мова йде не про тижні чи місяці, а про потенційний довгостроковий план, реалізація якого наразі малоймовірна. Але при цьому важливо не забувати: для Кремля Одеса була і залишається однією з головних стратегічних цілей, і в довгостроковій перспективі вони не відмовляться від спроб її захоплення.

Нагадаємо, Фокус розповідав що наразі відбувається в Сумський області та чи є ризик наступу ЗС РФ на Харківщині.