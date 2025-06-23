Украинские Мальдивы: топ 5 идеальных мест для летнего отдыха с озерами и заливами

Отдых не обязательно должен быть на море. В Украине есть водоемы, которые поражают чистотой, пейзажами и уютом. Фокус вместе с экспертом по туризму Сергеем Викарчуком собрал пять невероятных локаций, которые вполне могут стать вашим личным морем этим летом. И — самое главное — узнал, сколько стоит там отдохнуть в 2025 году.

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Мечтаете об отдыхе у воды, но море кажется слишком далеким? Сергей Викарчук, эксперт по туризму и CEO VIKAR Travel, открывает секретные уголки Украины, где вода не уступает Черному или Азовскому морю. От невероятно прозрачного Свитязя до мистического Бакотского залива — эти природные жемчужины манят красотой, чистотой и особой атмосферой. Фокус рассказывает, где можно провести незабываемое лето и сколько стоит аренда жилья возле этих удивительных водоемов в 2025 году.

Озеро Свитязь: настоящая жемчужина Шацких озер

Свитязь — самое большое и глубокое озеро Украины, которое скрывается в зеленых объятиях Волыни.

"Вода здесь настолько чистая, что можно видеть дно на 6-8 метров!", — восторженно рассказывает Сергей Викарчук.

Рядом — хвойные леса, которые насыщают воздух свежестью и лекарствами природы. Летнее тепло делает Свитязь идеальным для купания, а песчаные пляжи и удобная инфраструктура — настоящим раем для семей и активных туристов. Отдых здесь — это и рыбалка, и прогулки на лодках, и волшебные закаты, которые остаются в памяти навсегда.

Цены на жилье на озере Свитязь

Усадьбы и гостевые дома: стоимость проживания — от 500 до 1 500 грн за номер в сутки или от 300 до 800 грн за человека. Номера обычно оборудованы базовыми удобствами: кондиционером, Wi-Fi, в некоторых случаях — отдельным санузлом. Часто есть общие кухни, мангалы и беседки для отдыха.

стоимость проживания — от 500 до 1 500 грн за номер в сутки или от 300 до 800 грн за человека. Номера обычно оборудованы базовыми удобствами: кондиционером, Wi-Fi, в некоторых случаях — отдельным санузлом. Часто есть общие кухни, мангалы и беседки для отдыха. Коттеджи и дома для групп до 10 человек: цены колеблются от 2 000 до 8 000 грн в сутки за весь коттедж, что делает их отличным вариантом для большой компании или семейного отдыха.

цены колеблются от 2 000 до 8 000 грн в сутки за весь коттедж, что делает их отличным вариантом для большой компании или семейного отдыха. Базы отдыха и отели: предлагают двухместные номера от 900 грн за сутки, обеспечивая комфорт и дополнительные услуги.

предлагают двухместные номера от 900 грн за сутки, обеспечивая комфорт и дополнительные услуги. Бюджетные варианты — хостелы: стоимость койко-места начинается от 200 грн, а отдельного номера — от 400 грн в сутки.

Голубые озера на Черниговщине: изумрудная сказка

В селе Олешня скрыты Голубые озера — кристально чистые водоемы с ярким голубым цветом, появившимся благодаря кварцевому песку на дне. Здесь можно забыть о жаре — вода холодная и освежает даже в самые жаркие дни. Окруженные соснами, эти озера создают атмосферу тропического рая посреди украинских лесов. Идеальное место для фотосессий, палаточного отдыха и медитации вдали от городской суеты.

Цены на жилье

Кемпинг: место для палатки стоит от 100 до 300 грн за человека в сутки. Кемпинг оборудован базовыми удобствами: электричество, туалеты, беседки, урны. Территория ограждена и охраняется для вашей безопасности. Дополнительно можно арендовать мангал или спальник за 50-150 грн.

место для палатки стоит от 100 до 300 грн за человека в сутки. Кемпинг оборудован базовыми удобствами: электричество, туалеты, беседки, урны. Территория ограждена и охраняется для вашей безопасности. Дополнительно можно арендовать мангал или спальник за 50-150 грн. Номера в гостевых домах: стоимость — от 500 до 1 500 грн в сутки, в зависимости от уровня комфорта.

стоимость — от 500 до 1 500 грн в сутки, в зависимости от уровня комфорта. Коттеджи: идеальны для компаний от 4 до 8 человек. Цены — от 900 до 3 500 грн за сутки. Например, VIP-домик с панорамными окнами, видом на озеро, отдельным забором и современными удобствами стоит 1 200-3 500 грн в сутки. Более простые коттеджи с холодильником и базовой мебелью доступны от 900 грн.

Белое озеро (Ровенская область): вода, которая гладит кожу

Это не просто озеро, а настоящий природный спа-салон.

"Благодаря глицерину, вода на ощупь кажется шелковистой и, по преданию, имеет омолаживающий эффект для кожи", — рассказывает эксперт.

Белое озеро — мелкое, безопасное для детей, а вокруг роскошные леса. Местные верят в его целебные свойства, поэтому сюда приезжают не только отдыхать, но и оздоравливаться.

Цены на аренду жилья возле Белого озера

Палаточный кемпинг: самый доступный вариант — от 100 до 250 грн в сутки за одно место. Идеально для любителей дикого или бюджетного отдыха.

самый доступный вариант — от 100 до 250 грн в сутки за одно место. Идеально для любителей дикого или бюджетного отдыха. Комнаты в частных домах: стоимость — 200-500 грн в сутки с человека или от 500 до 1 000 грн за отдельный домик на 2-4 человека. Это удобно для семей или небольших компаний.

стоимость — 200-500 грн в сутки с человека или от 500 до 1 000 грн за отдельный домик на 2-4 человека. Это удобно для семей или небольших компаний. Базы отдыха: предлагают номера или домики по цене от 600 до 4 500 грн в сутки, в зависимости от уровня комфорта и близости к воде.

предлагают номера или домики по цене от 600 до 4 500 грн в сутки, в зависимости от уровня комфорта и близости к воде. Коттеджи и эко-усадьбы: цены стартуют от 1 500 грн и могут достигать до 4 000 грн в сутки за коттедж, рассчитанный на 4-8 человек. Часто такие варианты имеют собственную кухню, зону для барбекю и удобства для длительного отдыха.

Коростышевский карьер: украинский "фьорд"

Затопленный гранитный карьер в Житомирской области — это настоящий фотогеничный клад с бирюзовой водой, напоминающий пейзажи Норвегии. Высокие скалы, сосновые леса и прозрачная вода создают неповторимый колорит. Здесь любят отдыхать скалолазы, дайверы и просто ценители природной красоты. Легкодоступность — всего 100 км от Киева — делает это место популярным для уикенд-отдыха. Однако будьте внимательны: глубина и крутые берега требуют осторожности.

Бакотский залив: украинская Атлантида и место силы

Затопленные села под водой Днестра, высоченные скалы и таинственная атмосфера — именно так встречает Бакота своих гостей. Это место для тех, кто ищет гармонии с природой, хочет погрузиться в покой и медитации. Здесь можно взять лодку и исследовать залив, а еще посетить легендарный Бакотский скальный монастырь, который добавляет месту особого шарма и истории. Туристическая инфраструктура пока скромная — это еще больше усиливает ощущение уникальности.

Аренда жилья возле Бакотского залива

Палаточный кемпинг: цена — от 170 до 300 грн в сутки за одно место. Самые популярные локации — на берегу Днестра, рядом с заброшенным детским лагерем (ориентир для туристов). Опытные путешественники советуют размещаться на противоположном от Белой горы берегу — там меньше ветра.

цена — от 170 до 300 грн в сутки за одно место. Самые популярные локации — на берегу Днестра, рядом с заброшенным детским лагерем (ориентир для туристов). Опытные путешественники советуют размещаться на противоположном от Белой горы берегу — там меньше ветра. Комнаты и домики у местных жителей: стоимость — 200-500 грн с человека в сутки или 600-1 500 грн за домик на 2-4 человека. Расположение — села Старая Ушица, Гораевка, Колодиевка (2-5 км от залива).

стоимость — 200-500 грн с человека в сутки или 600-1 500 грн за домик на 2-4 человека. Расположение — села Старая Ушица, Гораевка, Колодиевка (2-5 км от залива). Трейлеры и мобильные домики: стоимость — от 250 до 600 грн в сутки. Преимущественно рассчитаны на 4 спальных места. Идеальный вариант для тех, кто хочет иметь больше комфорта, оставаясь ближе к природе.

стоимость — от 250 до 600 грн в сутки. Преимущественно рассчитаны на 4 спальных места. Идеальный вариант для тех, кто хочет иметь больше комфорта, оставаясь ближе к природе. Гостинично-туристические комплексы и эко-коттеджи: стоимость — 1 000-3 500 грн в сутки за номер или коттедж для 2-6 человек. Самые дорогие варианты могут достигать до 5 000 грн в сутки.

В Украине есть настоящие природные сокровища, которые не уступают морскому отдыху. Чистые воды, уникальные пейзажи, разнообразная инфраструктура и доступные цены делают эти водоемы идеальным выбором для летнего отдыха 2025 года.

Напомним, Фокус рассказывал о лучших пляжах Черногории, маршрутах и блюдах, которые сделают это путешествие действительно незабываемым.

Также Фокус писал о лучших пляжах Румынии этого года.