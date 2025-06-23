Українські Мальдіви: топ 5 ідеальних місць для літнього вдіпочинку з озерами та затоками

Відпочинок не обов'язково має бути на морі. В Україні є водойми, які вражають чистотою, краєвидами та затишком. Фокус разом з експертом з туризму Сергієм Вікарчуком зібрав п’ять неймовірних локацій, які цілком можуть стати вашим особистим морем цього літа. І — найголовніше — дізнався, скільки коштує там відпочити у 2025 році.

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Мрієте про відпочинок біля води, але море здається занадто далеким? Сергій Вікарчук, експерт із туризму та CEO VIKAR Travel, відкриває секретні куточки України, де вода не поступається Чорному чи Азовському морю. Від неймовірно прозорого Світязя до містичної Бакотської затоки — ці природні перлини манять красою, чистотою та особливою атмосферою. Фокус розповідає, де можна провести незабутнє літо та скільки коштує оренда житла біля цих дивовижних водойм у 2025 році.

Озеро Світязь: справжня перлина Шацьких озер

Світязь — найбільше та найглибше озеро України, що ховається у зелених обіймах Волині.

"Вода тут настільки чиста, що можна бачити дно на 6-8 метрів!", — захоплено розповідає Сергій Вікарчук.

Поруч — хвойні ліси, які насичують повітря свіжістю і ліками природи. Літнє тепло робить Світязь ідеальним для купання, а піщані пляжі та зручна інфраструктура — справжнім раєм для сімей та активних туристів. Відпочинок тут — це і риболовля, і прогулянки на човнах, і чарівні заходи сонця, що залишаються у пам’яті назавжди.

Ціни на житло на озері Світязь

Садиби та гостьові будинки: вартість проживання — від 500 до 1 500 грн за номер на добу або від 300 до 800 грн за особу. Номери зазвичай обладнані базовими зручностями: кондиціонером, Wi-Fi, у деяких випадках — окремим санвузлом. Часто є спільні кухні, мангали та альтанки для відпочинку.

вартість проживання — від 500 до 1 500 грн за номер на добу або від 300 до 800 грн за особу. Номери зазвичай обладнані базовими зручностями: кондиціонером, Wi-Fi, у деяких випадках — окремим санвузлом. Часто є спільні кухні, мангали та альтанки для відпочинку. Котеджі та будинки для груп до 10 осіб: ціни коливаються від 2 000 до 8 000 грн за добу за весь котедж, що робить їх чудовим варіантом для великої компанії або сімейного відпочинку.

ціни коливаються від 2 000 до 8 000 грн за добу за весь котедж, що робить їх чудовим варіантом для великої компанії або сімейного відпочинку. Бази відпочинку та готелі: пропонують двомісні номери від 900 грн за добу, забезпечуючи комфорт і додаткові послуги.

пропонують двомісні номери від 900 грн за добу, забезпечуючи комфорт і додаткові послуги. Бюджетні варіанти — хостели: вартість ліжко-місця починається від 200 грн, а окремого номера — від 400 грн за добу.

Блакитні озера на Чернігівщині: смарагдова казка

У селі Олешня приховані Блакитні озера — кришталево чисті водойми з яскравим блакитним кольором, що з’явився завдяки кварцовому піску на дні. Тут можна забути про спеку — вода холодна й освіжає навіть у найжаркіші дні. Оточені соснами, ці озера створюють атмосферу тропічного раю посеред українських лісів. Ідеальне місце для фотосесій, наметового відпочинку та медитації далеко від міської метушні.

Ціни на житло

Кемпінг: місце для намету коштує від 100 до 300 грн за особу на добу. Кемпінг обладнаний базовими зручностями: електрика, туалети, альтанки, урни. Територія огороджена та охороняється для вашої безпеки. Додатково можна орендувати мангал чи спальник за 50–150 грн.

місце для намету коштує від 100 до 300 грн за особу на добу. Кемпінг обладнаний базовими зручностями: електрика, туалети, альтанки, урни. Територія огороджена та охороняється для вашої безпеки. Додатково можна орендувати мангал чи спальник за 50–150 грн. Номери в гостинних будинках: вартість — від 500 до 1 500 грн за добу, залежно від рівня комфорту.

вартість — від 500 до 1 500 грн за добу, залежно від рівня комфорту. Котеджі: ідеальні для компаній від 4 до 8 осіб. Ціни — від 900 до 3 500 грн за добу. Наприклад, VIP-будиночок із панорамними вікнами, видом на озеро, окремою огорожею та сучасними зручностями коштує 1 200–3 500 грн за добу. Простіші котеджі з холодильником і базовими меблями доступні від 900 грн.

Біле озеро (Рівненщина): вода, що гладить шкіру

Це не просто озеро, а справжній природний спа-салон.

"Завдяки гліцерину, вода на дотик здається шовковистою і, за переказами, має омолоджувальний ефект для шкіри", — розповідає експерт.

Біле озеро — мілке, безпечне для дітей, а навколо розкішні ліси. Місцеві вірять у його цілющі властивості, тому сюди приїжджають не лише відпочивати, а й оздоровлюватись.

Ціни на оренду житла біля Білого озера

Наметовий кемпінг: найдоступніший варіант — від 100 до 250 грн за добу за одне місце. Ідеально для прихильників дикого або бюджетного відпочинку.

найдоступніший варіант — від 100 до 250 грн за добу за одне місце. Ідеально для прихильників дикого або бюджетного відпочинку. Кімнати в приватних будинках: вартість — 200–500 грн за добу з особи або від 500 до 1 000 грн за окремий будиночок на 2–4 особи. Це зручно для сімей або невеликих компаній.

вартість — 200–500 грн за добу з особи або від 500 до 1 000 грн за окремий будиночок на 2–4 особи. Це зручно для сімей або невеликих компаній. Бази відпочинку: пропонують номери або будиночки за ціною від 600 до 4 500 грн на добу, залежно від рівня комфорту та близькості до води.

пропонують номери або будиночки за ціною від 600 до 4 500 грн на добу, залежно від рівня комфорту та близькості до води. Котеджі та еко-садиби: ціни стартують від 1 500 грн і можуть сягати до 4 000 грн за добу за котедж, розрахований на 4–8 осіб. Часто такі варіанти мають власну кухню, зону для барбекю та зручності для тривалого відпочинку.

Коростишівський кар’єр: український "фіорд"

Затоплений гранітний кар’єр у Житомирській області — це справжній фотогенічний скарб із бірюзовою водою, що нагадує пейзажі Норвегії. Високі скелі, соснові ліси та прозора вода створюють неповторний колорит. Тут люблять відпочивати скелелази, дайвери і просто поціновувачі природної краси. Легкодоступність — всього 100 км від Києва — робить це місце популярним для вікенд-відпочинку. Однак будьте уважні: глибина та круті береги вимагають обережності.

Бакотська затока: українська Атлантида і місце сили

Затоплені села під водою Дністра, височенні скелі і таємнича атмосфера — саме так зустрічає Бакота своїх гостей. Це місце для тих, хто шукає гармонії з природою, хоче зануритись у спокій і медитації. Тут можна взяти човен і дослідити затоку, а ще відвідати легендарний Бакотський скельний монастир, який додає місцю особливого шарму та історії. Туристична інфраструктура поки що скромна — це ще більше підсилює відчуття унікальності.

Оренда житла біля Бакотської затоки

Наметовий кемпінг: ціна — від 170 до 300 грн за добу за одне місце. Найпопулярніші локації — на березі Дністра, поруч із закинутим дитячим табором (орієнтир для туристів). Досвідчені мандрівники радять розміщуватись на протилежному від Білої гори березі — там менше вітру.

ціна — від 170 до 300 грн за добу за одне місце. Найпопулярніші локації — на березі Дністра, поруч із закинутим дитячим табором (орієнтир для туристів). Досвідчені мандрівники радять розміщуватись на протилежному від Білої гори березі — там менше вітру. Кімнати та будиночки у місцевих жителів: вартість — 200–500 грн з особи на добу або 600–1 500 грн за будиночок на 2–4 особи. Розташування — села Стара Ушиця, Гораївка, Колодіївка (2–5 км від затоки).

вартість — 200–500 грн з особи на добу або 600–1 500 грн за будиночок на 2–4 особи. Розташування — села Стара Ушиця, Гораївка, Колодіївка (2–5 км від затоки). Трейлери та мобільні будиночки: вартість — від 250 до 600 грн на добу. Переважно розраховані на 4 спальних місця. Ідеальний варіант для тих, хто хоче мати більше комфорту, залишаючись ближче до природи.

вартість — від 250 до 600 грн на добу. Переважно розраховані на 4 спальних місця. Ідеальний варіант для тих, хто хоче мати більше комфорту, залишаючись ближче до природи. Готельно-туристичні комплекси та еко-котеджі: вартість — 1 000–3 500 грн на добу за номер або котедж для 2–6 осіб. Найдорожчі варіанти можуть сягати до 5 000 грн за добу.

В Україні є справжні природні скарби, які не поступаються морському відпочинку. Чисті води, унікальні пейзажі, різноманітна інфраструктура і доступні ціни роблять ці водойми ідеальним вибором для літнього відпочинку 2025 року.

Нагадаємо, Фокус розповідав про найкращі пляжі Чорногорії, маршрути та страви, які зроблять цю подорож справді незабутньою.

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