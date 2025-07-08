Точицкий, Жовква или "темная лошадка": кого Зеленский пошлет в Америку вместо Маркаровой

Президент Зеленский решил сменить посла Украины в США: Оксане Маркаровой уже якобы сообщили об отзыве. Фокус выяснил, почему это произошло именно сейчас и кто может занять ее место.

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Президент Владимир Зеленский лично сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении отозвать ее с дипломатической должности. В то же время глава государства предложил ей остаться в команде, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента.

По словам источника в Офисе президента, окончательное решение о новой должности Маркаровой еще не принято. В то же время уже проведены предварительные консультации с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Кто займет должность посла Украины в Вашингтоне после Маркаровой — пока неизвестно.

Президент Зеленский якобы уже обсудил вопрос замены Маркаровой во время последнего телефонного разговора с Дональдом Трампом. Было названо несколько потенциальных кандидатов:

премьер-министр Денис Шмыгаль;

министр обороны Рустем Умеров;

вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина;

министр энергетики Герман Галущенко.

министр культуры Николай Точицкий;

заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Зато сама Ольга Стефанишина в телемарафоне "Единые новости" опровергла любые обсуждения ее кандидатуры на должность посла США.

Фокус разбирался, в чем причина вероятной отставки Оксаны Маркаровой и кто должен занять ее место в Белом доме.

Маркарова и администрация Трампа: в чем проблема

По словам политолога Игоря Рейтеровича, посла Украины в США Оксану Маркарову должны были бы заменить еще на следующий день после победы Трампа на выборах, ведь стало понятно, что его администрация полностью не воспринимает нынешнюю руководительницу украинского посольства.

"Это не вопрос лично Маркаровой — просто она тесно сотрудничала с демократами, а у новой республиканской команды есть предубеждение ко всем, кто имел хорошие отношения с предшественниками. Поэтому этот вопрос давно перезрел, и его следовало закрыть — обновить должность", — говорит Фокусу Рейтерович.

Похоже, процесс активировался именно сейчас, потому что появилось "окно возможностей".

"Трамп начинает пересматривать свое отношение к Украине. И этой ситуацией стоит воспользоваться. На такую ключевую должность надо назначить человека, который сможет хорошо коммуницировать с американской стороной, быть мостиком между Киевом и Вашингтоном", — продолжает политолог.

Рейтрович допускает, что возможно, американцы также хотят большей формализации процессов — им непонятна украинская система, где внешнюю политику часто ведут непрофессиональные дипломаты. Они стремятся к принятию решений именно через посольства.

"Но по кандидатурам на эту должность есть немало вопросов. То, что обсуждается сейчас — выглядит, мягко говоря, тревожно. Среди вероятных претендентов нет ни одной кандидатуры, которая полностью соответствовала бы требованиям", — считает политолог.

Кто станет следующий послом Украины в США?

По словам Ретеровича, как бы ни странно было видеть в списке кандидатур министра культуры Николая Точицкого, он имеет преимущество — когда-то уже работал в посольстве Бельгии.

"Но, насколько известно, его кандидатуру Трампу не называли, и, вероятно, отложили", — говорит политолог.

Идеальным решением, по мнению эксперта, было бы назначить опытного дипломата, желательно — профессионального американиста. Даже если он не очень известен широкой публике — главное, чтобы это была сильная фигура, которую бы американцы точно оценили.

"Есть ли такая "темная лошадка"? Да, в МИД есть немало достойных кандидатов. Если бы президент обратился к внешнеполитическому ведомству с таким запросом, они бы без проблем предложили подходящие фамилии. Но проблема в том, что эти люди не связаны с нынешней властной вертикалью — и именно поэтому могут остаться вне процесса", — предполагает политолог.

Рейтерович считает что те кандидатуры, которые якобы были названы президентом, скорее всего не окончательный список.

"Шмыгаль сам не хочет. Умеров, вероятно, останется в Минобороны. Стефанишина? Против ее бывшего мужа, кажется, открыто уголовное производство. Это не значит, что она виновата, но сам факт вызывает вопросы.

О Галущенко как министре энергетики также сложно говорить — за ним тянется "шлейф", и его отправка в США выглядела бы как некая награда, что может вызвать негативную реакцию у американцев. Они ожидают увидеть серьезного дипломата, с которым можно вести дела", — считает политолог.

Рейтерович подчеркивает, найти в Украине сегодня политическую фигуру, которая была бы близкой к республиканцам — очень сложно.

"Ее просто нет. Так что посмотрим, как будут разворачиваться события — возможно, уже завтра-послезавтра ситуация станет яснее", — резюмирует политолог.

Напомним, в украинском правительстве уже в ближайшее время может произойти ряд в определенной степени знаковых кадровых изменений. Фокус разбирался, какие перестановки вероятны.

Также Фокус писал, что Киевская городская государственная администрация опубликовала публичное обращение к главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко и обвинила его в затягивании с решением вопросов обороны столицы. В ответ Ткаченко вспомнил о "пьяницах и коррупционерах".