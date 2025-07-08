Игнорирует вопросы мобилизации и обороны Киева: КГГА сделала замечание Ткаченко и получила ответ

Киевская городская государственная администрация опубликовала публичное обращение к главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко и обвинила его в затягивании с решением вопросов обороны столицы. В ответ Ткаченко вспомнил о "пьяницах и коррупционерах".

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В заявлении КГГА указано, что глава КГВА с начала 2025 года не подписал почти 60 распоряжений. Распоряжения касаются помощи людям с инвалидностью, гражданам, чьи квартиры пострадали от ударов ВС РФ, а также образовательной сферы, указано в заметке в Telegram-канале учреждения. Отмечается, что есть вопросы обороны и мобилизации, которые решаются не согласованием онлайн, а подписью на бумажном документе.

Сообщение КГГА появилось в 12:26 7 июля. Городские власти объяснили, что с 2015 года в столице ввели электронный документооборот, в котором вопросы решаются в соответствии с четкими сроками. Впрочем, возникла проблема с документами, которые подписываются на бумаге, поскольку речь идет о конфиденциальных данных, связанных с обороной. В заметке есть напоминание главе КГВА, что он должен действовать в рамках закона.

"Это значительно усложняет обеспечение жизнедеятельности города, что является угрожающей ситуацией во время военной агрессии врага. Об этом чиновники КГВА должны знать и соответственно действовать в рамках закона", — говорится в заметке.

Конфликт Кличко и Ткаченко — заявление КГГА 7 июля Фото: Скриншот

В заметке КГГА есть ссылка на страницу с перечнем распоряжений, которые отправлены на подпись в КГВА с начала 2025 года, но до сих пор не подписаны. На странице — 52 позиции, из них восемь повторно направлялись на подпись. Среди не решенных вопросов — о создании комиссии, которая занимается обследованием промышленных помещений, поврежденных ударами РФ, о признании ряда предприятий и компаний критически важными. Распоряжения направлены на согласование Ткаченко с 10 января по 4 июля 2025 года.

Конфликт Кличко и Ткаченко — список распоряжений с сайта КГГА Фото: Скриншот

Конфликт Кличко и Ткаченко — каков ответ главы КГГА

Ответ Ткаченко появился в 21:21 7 июля. Глава КГВА написал, что не хочет устраивать "перепалку в соцсетях" относительно якобы не подписания 60 распоряжений. Чтобы выяснить все вопросы, он проведет пресс-конференцию, на которую приглашает мэра Киева Виталия Кличко. Чиновник заверил, что покажет документы и докажет, что обвинения не имеют оснований.

"Не вижу смысла устраивать бессмысленную перепалку в соцсетях, поэтому инициирую открытую пресс-конференцию, где с документальными доказательствами покажу, что подчиненные Виталия Кличко в очередной раз нагло соврали ради политического пиара. Там открыто и прозрачно разберемся, кто и что на самом деле "не подписывает" — написал Ткаченко.

Кроме того, глава КГВА посоветовал КГГА заняться выполнением собственных обязанностей. В частности, избавиться от "пьяниц и коррупционеров", а также выделить деньги из бюджета города на средства ПВО, обустройство укрытий, помощь ветеранам и т.д., подытожил Ткаченко.

Конфликт Кличко и Ткаченко — каков ответ главы КГВА Фото: Скриншот

На страницах КГГА, КГВА, городского головы Киева Виталия Кличко и главы КГВА Тимура Ткаченко пока не отыскалось информации о пресс-конференции по заявлениям двух органов власти Киева.

Отметим, Фокус писал о конфликте Кличко и Ткаченко, поскольку чиновники в 2025 году уже обменивались критическими заявлениями. Например, в январе глава КГВА заявил, что якобы городской голова занимается "узурпацией власти". В свою очередь, Кличко заявил, что Ткаченко занимается "уничтожением местного самоуправления".

Напоминаем, в апреле состоялся суд, который касался конфликта Кличко и Ткаченко и решал вопрос о полномочиях мэра Киева.