Ігнорує питання мобілізації та оборони Києва: КМДА зробила зауваження Ткаченку і отримала відповідь

Київська міська державна адміністрація опублікувала публічне звернення до глави Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та звинуватила його у зволіканні з розв'язанням питань оборони столиці. У відповідь Ткаченко згадав про "пияків та корупціонерів".

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У заяві КМДА вказано, що глава КМВА з початку 2025 року не підписав майже 60 розпоряджень. Розпорядження стосуються допомоги людям з інвалідністю, громадянам, чиї квартири постраждали від ударів ЗС РФ, а також освітньої сфери, вказано у дописі у Telegram-каналі установи. Наголошується, що є питання оборони та мобілізації, які вирішуються не узгодженням онлайн, а підписом на паперовому документі.

Допис КМДА з'явився о 12:26 7 липня. Міська влада пояснила, що з 2015 року у столиці запровадили електронний документообіг, в якому питання розв'язуються відповідно до чітких термінів. Втім, виникла проблема з документами, які підписуються на папері, оскільки ідеться про конфіденційні дані, пов'язані з обороною. У дописі є нагадування главі КМВА, що він має діяти в межах закону.

"Це значно ускладнює забезпечення життєдіяльності міста, що є загрозливою ситуацією під час військової агресії ворога. Про це посадовці КМВА мають знати і відповідно діяти в межах закону", — ідеться у дописі.

Конфлікт Кличка і Ткаченка - заява КМДА 7 липні Фото: Скриншот

У дописі КМДА є посилання на сторінку з переліком розпоряджень, які відправлені на підпис у КМВА з початку 2025 року, але досі не підписані. На сторінці — 52 позиції, з них вісім повторно надсилались на підпис. Серед не розв'язаних питань — про створення комісії, яка займається обстеженням промислових приміщень, пошкоджених ударами РФ, про визнання низки підприємств та компаній критично важливими. Розпорядження направлені на погодження Ткаченку з 10 січня по 4 липня 2025 року.

Конфлікт Кличка і Ткаченка - список розпоряджень з сайту КМДА Фото: Скриншот

Конфлікт Кличка і Ткаченка — яка відповідь глави КМВА

Відповідь Ткаченка з'явилась о 21:21 7 липня. Глава КМВА написав, що не хоче влаштовувати "перепалку у соцмережах" щодо начебто не підписання 60 розпоряджень. Щоб з'ясувати усі питання, він проведе пресконференцію, на яку запрошує мера Києва Віталія Кличка. Посадовець запевнив, що покаже документи й доведе, що звинувачення щодо нього не мають підстав.

"Не бачу сенсу влаштовувати безсенсовну перепалку в соцмережах, тому ініціюю відкриту пресконференцію, де з документальними доказами покажу, що підлеглі Віталія Кличка вчергове нахабно збрехали заради політичного піару. Там відкрито й прозоро розберемося, хто й що насправді "не підписує" — написав Ткаченко.

Крім того, глава КМВА порадив КМДА зайнятись виконанням власних обов'язків. Зокрема, позбутись "пияків та корупціонерів", а також виділити гроші з бюджету міста на засоби ППО, облаштування укриттів, допомогою ветеранам тощо, підсумував Ткаченко.

Конфлікт Кличка і Ткаченка - яка відповідь глави КМВА Фото: Скриншот

На сторінках КМДА, КМВА, міського голови Києва Віталія Кличка та глави КМВА Тимура Ткаченка поки не відшукалось інформації про пресконференцію щодо заяв двох органів влади Києва.

Зазначимо, Фокус писав про конфлікт Кличка і Ткаченка, оскільки посадовці у 2025 році вже обмінювались критичними заявами. Наприклад, у січня глава КМВА заявив, що начебто міський голова займається "узурпацією влади". Своєю чергою, Кличко заявив, що Ткаченко займається "знищенням місцевого самоврядування".

Нагадуємо, у квітні відбувся суд, який стосувався конфлікт Кличка та Ткаченка і розв'язував питання щодо повноважень мера Києва.