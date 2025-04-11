Конфлікт із Ткаченком набирає обертів: суд не дозволив Кличку розширити повноваження

Рішення Київської міської ради про розширення повноважень мера Києва Віталія Кличка призупинили. Судді вивчають законність розпорядження мера столиці.

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Про це повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

Начальник КМВА підкреслює, що особисто подав позов до суду. Наразі в суді вивчають законність рішення Київської міськради.

"Буде не кулуарщина, як вони звикли. А буде закон", — зауважив чиновник.

Передісторія конфлікту Кличка і Ткаченка

Київська міська рада 3 квітня проголосувала за те, щоб КМВА виконувала роботу й ухвалювала рішення тільки за підписом мера столиці в умовах воєнного стану. Проєкт рішення подав Кличко на початку березня поточного року.

Волонтерка й офіцерка Збройних сил України Аліна Михайлова підтримувала позицію Ткаченка і закликала Кличка піти у відставку.

Мер пояснював це необхідністю вирішення господарських питань і забезпечення життєдіяльності столиці. За його словами, закон про правовий режим воєнного стану говорить про те, що органи місцевого самоврядування мають здійснювати повноваження, надані їм Конституцією та законами України.

"Рішення Київради не обмежує повноважень КМДА, визначених законодавством України", — говорив Кличко.

Ткаченко зі свого боку писав, що Кличко намагається позбавити КМВА права ухвалювати рішення. Забрати повноваження у начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його призначив, підкреслював він.

Нагадаємо, 29 січня Кличко звинувачував Ткаченка в узурпації влади та блокуванні вирішення важливих господарських питань для життєдіяльності Києва. Мер говорив про відновлення пошкоджених будинків і компенсації жителям.

Ткаченко того ж дня спростував звинувачення і заявив, що Кличко займається записом відео замість вирішення проблем столиці. Крім цього, Фокус писав, що можливою причиною конфлікту чиновників був рух транспорту під час повітряної тривоги.