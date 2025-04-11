Конфликт с Ткаченко набирает обороты: суд не позволил Кличко расширить полномочия

Решение Киевского городского совета о расширении полномочий мэра Киева Виталия Кличко приостановили. Судьи изучают законность распоряжения мэра столицы.

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Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

Начальник КГВА подчеркивает, что лично подал иск в суд. В настоящее время в суде изучают законность решения Киевского горсовета.

"Будет не кулуарщина, как они привыкли. А будет закон", — заметил чиновник.

Предыстория конфликта Кличко и Ткаченко

Киевский городской совет 3 апреля проголосовал за то, чтобы КГВА выполняла работу и принимала решения только за подписью мэра столицы в условиях военного положения. Проект решения подал Кличко в начале марта текущего года.

Волонтер и офицер Вооруженных сил Украины Алина Михайлова поддерживала позицию Ткаченко и призвала Кличко уйти в отставку.

Мэр объяснял это необходимостью решения хозяйственных вопросов и обеспечения жизнедеятельности столицы. По его словам, закон о правовом режиме военного положения говорит о том, что органы местного самоуправления должны осуществлять полномочия, предоставленные им Конституцией и законами Украины.

"Решение Киевсовета не ограничивает полномочий КГГА, определенных законодательством Украины", — говорил Кличко.

Ткаченко в свою очередь писал, что Кличко пытается лишить КГВА права принимать решения. Забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его назначил, подчеркивал он.

Напомним, 29 января Кличко обвинял Ткаченко в узурпации власти и блокировании решения важных хозяйственных вопросов для жизнедеятельности Киева. Мэр говорил о восстановлении поврежденных домов и компенсациях жителям.

Ткаченко в тот же день опроверг обвинения и заявил, что Кличко занимается записью видео вместо решений проблем столицы. Кроме этого, Фокус писал, что возможной причиной конфликта чиновников было движение транспорта во время воздушной тревоги.