Точицький, Жовква чи "темна конячка": кого Зеленський пошле до Америки замість Маркарової

Президент Зеленський вирішив змінити посла України в США: Оксані Маркаровій вже нібито повідомили про відкликання. Фокус з’ясував, чому це сталося саме зараз і хто може зайняти її місце.

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Президент Володимир Зеленський особисто повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір відкликати її з дипломатичної посади. Водночас глава держави запропонував їй залишитися у команді, повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в Офісі президента.

За словами джерела в Офісі президента, остаточне рішення щодо нової посади Маркарової ще не ухвалено. Водночас вже проведено попередні консультації з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Хто обійме посаду посла України у Вашингтоні після Маркарової — поки що невідомо.

Президент Зеленський нібито уже обговорив питання заміни Маркарової під час останньої телефонної розмови з Дональдом Трампом. Було названо кілька потенційних кандидатів:

прем’єр-міністр Денис Шмигаль;

міністр оборони Рустем Умєров;

віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина;

міністр енергетики Герман Галущенко.

міністр культури Микола Точицький;

заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Натомість сама Ольга Стефанішина у телемарафоні "Єдині новини" спростувала будь‑які обговорення її кандидатури на посаду посла США.

Фокус розбирався, у чому причина ймовірної відставки Оксани Маркарової та хто має зайняти її місце у Білому домі.

Маркарова та адміністрація Трампа: у чому проблема

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, посла України в США Оксану Маркарову мали би замінити ще наступного дня після перемоги Трампа на виборах, адже стало зрозуміло, що його адміністрація повністю не сприймає нинішню очільницю українського посольства.

"Це не питання особисто Маркарової — просто вона тісно співпрацювала з демократами, а в нової республіканської команди є упередження до всіх, хто мав хороші відносини з попередниками. Тому це питання давно перезріло, і його слід було закрити — оновити посаду", — каже Фокусу Рейтерович.

Схоже, процес активувався саме зараз, бо з'явилося "вікно можливостей".

"Трамп починає переглядати своє ставлення до України. І цією ситуацією варто скористатися. На таку ключову посаду треба призначити людину, яка зможе добре комунікувати з американською стороною, бути містком між Києвом і Вашингтоном", — продовжує політолог.

Рейтрович допускає, що можливо, американці також хочуть більшої формалізації процесів — їм незрозуміла українська система, де зовнішню політику часто ведуть нефахові дипломати. Вони прагнуть ухвалення рішень саме через посольства.

"Але щодо кандидатур на цю посаду є чимало питань. Те, що обговорюється зараз — виглядає, м'яко кажучи, тривожно. Серед імовірних претендентів немає жодної кандидатури, яка повністю відповідала б вимогам", — вважає політолог.

Хто стане наступний послом України в США?

За словами Ретеровича, як б не дивно було бачити в списку кандидатур міністра культури Миколу Точицького, він має перевагу — колись уже працював у посольстві Бельгії.

"Але, наскільки відомо, його кандидатуру Трампу не називали, і, ймовірно, відклали", — каже політолог.

Ідеальним рішенням, на думку експерта, було б призначити досвідченого дипломата, бажано — фахового американіста. Навіть якщо він не дуже відомий широкому загалу — головне, щоби це була сильна фігура, яку б американці точно оцінили.

"Чи є така "темна конячка"? Так, у МЗС є чимало достойних кандидатів. Якби президент звернувся до зовнішньополітичного відомства з таким запитом, вони б без проблем запропонували відповідні прізвища. Але проблема в тому, що ці люди не пов'язані з нинішньою владною вертикаллю — і саме через це можуть залишитися поза процесом", — припускає політолог.

Рейтерович вважає що ті кандидатури, які нібито були названі президентом, скоріше за все не остаточний список.

"Шмигаль сам не хоче. Умєров, ймовірно, залишиться в Міноборони. Стефанішина? Проти її колишнього чоловіка, здається, відкрите кримінальне провадження. Це не означає, що вона винна, але сам факт викликає питання.

Про Галущенка як міністра енергетики також складно говорити — за ним тягнеться "шлейф", і його відправлення в США виглядало б як якась нагорода, що може викликати негативну реакцію в американців. Вони очікують побачити серйозного дипломата, з яким можна вести справи", — вважає політолог.

Рейтерович підкреслює, знайти в Україні сьогодні політичну фігуру, яка була б близькою до республіканців — дуже складно.

"Її просто немає. Тож побачимо, як розгортатимуться події — можливо, вже завтра-післязавтра ситуація стане яснішою", — резюмує політолог.

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