Кураж в Киеве, джаз во Львове и фортепиано в Одессе: самые интересные культурные события июля

Несмотря на все вызовы, июль 2025 в Украине обещает быть насыщенным и ярким: музыка, джазовые вечера, семейные фестивали, электроника на железной дороге и нежная классика во двориках. Вместе с культурным экспертом Богданом Кулинко Фокус собрал подборку самых интересных событий месяца — с безопасностью, смыслом и вдохновением.

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В июле 2025 года Украина готовится к ряду ярких событий, которые сочетают музыку, культуру, семейные развлечения и современное искусство. Несмотря на военное положение, организаторы адаптируют мероприятия к условиям безопасности, используя локации с укрытиями и гибридные форматы. Они охватывают фестивали, концерты, семейные праздники и уникальные художественные проекты, отражающие дух Украины. Фокус вместе с экспертом по культурным и развлекательным мероприятиям Богданом Кулинко рассказывает о главных мероприятиях месяца.

Atlas Festival 2025

Место: Киев, ВДНХ

Даты: 18-20 июля

"Масштабный open-air, который вернулся еще более громким после паузы. Один из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы, объединяющий украинских и мировых артистов. В 2025-м — особый фокус на украинский новый звук и визуальные шоу. Интересно: атмосфера свободы, многожанровость и музыкальный line-up, который часто становится культурным событием года", — рассказывает Фокусу Богдан Кулинко.

На фестивале ожидаются выступления групп и исполнителей: The Hardkiss, Dorofeeva и Жадана и Собак. Мероприятие поддерживает ВСУ через благотворительные инициативы.

Стоимость: от 1800 грн.

Кураж

Место: Киев, локация уточняется

Даты: 12-13 июля

Кураж — это городской фестиваль, который трансформировался из блошиного базара в яркое событие, сочетающее музыку, маркеты, лекции и ночные вечеринки. Тематический, инклюзивный и атмосферный, Кураж предлагает уникальный опыт с выступлениями локальных артистов, ярмарками и интерактивными зонами. Событие поддерживает благотворительные инициативы, адаптировано к условиям безопасности с укрытиями.

"Кураж — это об эстетике, осознании и креативе. От диско 90-х до no-plastic уикендов. Тематический, инклюзивный и всегда атмосферный", — говорит эксперт.

Стоимость: от 400 грн.

BIG FAMILY DAY во ВЯВЕ

Место: Киев, ВЯВА

Дата: 20 июля

Семейный праздник, возвращающий радость детства для всех поколений.

"Место, где дети становятся творцами чуда, а родители снова чувствуют себя счастливыми, как в 10 лет", — говорят организаторы.

В программе: пиньяты, скалодром, батут-банджо, аркады, детская вечеринка, творческие активности и лаунж-зоны для взрослых. Мероприятие pet-friendly, с генераторами и укрытиями рядом, что обеспечивает безопасность и комфорт. BIG FAMILY DAY в В'ЯВА — это день развлечений, где каждый найдет что-то для себя, от аттракционов до уютного отдыха.

"Место, где дети творят чудеса, а родители возвращаются в детство", — добавляет эксперт.

Стоимость: от 300 грн.

Джазовый Sting на крыше

Место: Львов, Терраса !FESTrepublic

Даты: 20-21 июля

Уникальный концерт The Impressions Jazz Quintet с джазовыми аранжировками хитов Стинга.

"Классика рока заиграет в новых красках, создавая вечер искренних эмоций и незабываемой атмосферы. Мероприятие на террасе !FESTrepublic во Львове сочетает глубокие мелодии, чувственное исполнение и магию джаза. Идеально для ценителей изысканной музыки", — продолжает Кулинко.

Стоимость: от 490 грн.

Музыка Ludovico Einaudi в уютном дворике

Место: Одесса, МЦ "УНИОН", МЦ "УНИОН"

Дата: 26 июля

Незабываемый вечер с композициями Ludovico Einaudi, например Nuvole Bianche, Una Mattina, Experience и Divenire. Это не просто музыка, а состояние, где каждый звук наполняет смыслом. Профессиональное исполнение в уютном одесском дворике создает уникальную атмосферу, где мелодии сливаются с пространством. Мероприятие для тех, кто ищет глубоких эмоций.

Стоимость: от 490 грн.

PROGRESSIVE STATION

Место: Ужгород, Ужгородская Детская Железная дорога

Дата: 27 июля

Однодневный мини-фестиваль современного звучания и экспериментального искусства. Посетителей ждут DJ-сеты от техно до андеграунда, живые выступления с непривычными жанрами, футуристический свет, дым и катушки Теслы с реальными электрическими разрядами. Кульминация — музыкально-световое шоу с самодельными инструментами, техно/нойзом и глубоким, пробирающим до костей звуком. Мероприятие для ценителей индастриала и искусства высокого напряжения.

Стоимость: от 500 грн.

Напомним, что Фокус рассказывал об основных фестивалях и концертах Киева в июле 2025 года. От камерной поэзии до многотысячного музыкального драйва. Театр, борщ с сушеными карасями, модные перформансы в ТРЦ и концерты любимых групп.

Также Фокус писал, о главных кинопремьерах июля — от нового "Супермена" до возвращения Декстера.