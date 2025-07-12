Кураж у Києві, джаз у Львові та фортепіано в Одесі: найцікавіші культурні події липня

Попри всі виклики, липень 2025 в Україні обіцяє бути насиченим і яскравим: музика, джазові вечори, сімейні фестивалі, електроніка на залізниці та ніжна класика у двориках. Разом із культурним експертом Богданом Кулинком Фокус зібрав добірку найцікавіших подій місяця — з безпекою, змістом і натхненням.

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У липні 2025 року Україна готується до низки яскравих подій, які поєднують музику, культуру, сімейні розваги та сучасне мистецтво. Попри воєнний стан, організатори адаптують заходи до умов безпеки, використовуючи локації з укриттями та гібридні формати. Вони охоплюють фестивалі, концерти, сімейні свята та унікальні мистецькі проєкти, що відображають дух України. Фокус разом з експертом з культурних та розважальних заходів Богданом Кулинком розповідає про головні заходи місяця.

Atlas Festival 2025

Місце: Київ, ВДНГ

Дати: 18–20 липня

"Масштабний open-air, який повернувся ще гучнішим після паузи. Один з найбільших музичних фестивалів Східної Європи, що об'єднує українських та світових артистів. У 2025-му — особливий фокус на український новий звук і візуальні шоу. Цікаво: атмосфера свободи, багатожанровість і музичний line-up, що часто стає культурною подією року", — розповідає Фокусу Богдан Кулинко.

На фестивалі очікуються виступи гуртів та виконавців: The Hardkiss, Dorofeeva та Жадана і Собак. Захід підтримує ЗСУ через благодійні ініціативи.

Вартість: від 1800 грн.

Кураж

Місце: Київ, локація уточнюється

Дати: 12–13 липня

Кураж — це міський фестиваль, який трансформувався з блошиного базару в яскраву подію, що поєднує музику, маркети, лекції та нічні вечірки. Тематичний, інклюзивний і атмосферний, Кураж пропонує унікальний досвід із виступами локальних артистів, ярмарками та інтерактивними зонами. Подія підтримує благодійні ініціативи, адаптована до умов безпеки з укриттями.

"Кураж — це про естетику, усвідомлення та креатив. Від диско 90-х до no-plastic вікендів. Тематичний, інклюзивний і завжди атмосферний", — каже експерт.

Вартість: від 400 грн.

BIG FAMILY DAY у В’ЯВА

Місце: Київ, В’ЯВА

Дата: 20 липня

Сімейне свято, що повертає радість дитинства для всіх поколінь.

"Місце, де діти стають творцями дива, а батьки знову відчувають себе щасливими, як у 10 років", — кажуть організатори.

У програмі: піньяти, скеледром, батут-банджо, аркади, дитяча вечірка, творчі активності та лаунж-зони для дорослих. Захід pet-friendly, з генераторами та укриттями поруч, що забезпечує безпеку та комфорт. BIG FAMILY DAY у В’ЯВА — це день розваг, де кожен знайде щось для себе, від атракціонів до затишного відпочинку.

"Місце, де діти творять дива, а батьки повертаються у дитинство", — додає експерт.

Вартість: від 300 грн.

Джазовий Sting на даху

Місце: Львів, Тераса !FESTrepublic

Дати: 20–21 липня

Унікальний концерт The Impressions Jazz Quintet із джазовими аранжуваннями хітів Стінга.

"Класика року заграє в нових барвах, створюючи вечір щирих емоцій і незабутньої атмосфери. Захід на терасі !FESTrepublic у Львові поєднує глибокі мелодії, чуттєве виконання та магію джазу. Ідеально для поціновувачів вишуканої музики", — продовжує Кулинко.

Вартість: від 490 грн.

Музика Ludovico Einaudi в затишному дворику

Місце: Одеса, МЦ "УНІОН"

Дата: 26 липня

Незабутній вечір із композиціями Ludovico Einaudi, як-от Nuvole Bianche, Una Mattina, Experience та Divenire. Це не просто музика, а стан, де кожен звук наповнює змістом. Професійне виконання в затишному одеському дворику створює унікальну атмосферу, де мелодії зливаються з простором. Захід для тих, хто шукає глибоких емоцій.

Вартість: від 490 грн.

PROGRESSIVE STATION

Місце: Ужгород, Ужгородська Дитяча Залізниця

Дата: 27 липня

Одноденний міні-фестиваль сучасного звучання та експериментального мистецтва. Відвідувачів чекають DJ-сети від техно до андеграунду, живі виступи з незвичними жанрами, футуристичне світло, дим і катушки Тесли з реальними електричними розрядами. Кульмінація — музично-світлове шоу з саморобними інструментами, техно/нойзом і глибоким звуком, що пробирає до кісток. Захід для поціновувачів індастріалу та мистецтва високої напруги.

Вартість: від 500 грн.

Нагадаємо, що Фокус розповідав про основні фестивалі та концерти Києва у липні 2025 року. Від камерної поезії до багатотисячного музичного драйву. Театр, борщ із сушеними карасями, модні перформанси в ТРЦ та концерти улюблених гуртів.

Також Фокус писав, про головні кінопрем'єри липня — від нового "Супермена" до повернення Декстера.