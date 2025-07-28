Война за ресурсы: почему России нужна вода из Донбасса и как это меняет карту боев

Уже в августе Россия может осуществить новую масштабную наступательную операцию против Украины. На фоне дефицита живой силы Кремль может привлечь солдат Северной Кореи. Фокус выяснил, сколько северокорейских военных реально могут оказаться на фронте, какие направления для удара выберет враг, и почему война все больше напоминает борьбу за ресурсы.

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По сообщениям агентства Reuters, под руководством Южной Кореи (NIS), существует вероятность, что КНДР направит дополнительные военные силы в Россию уже в июле или августе 2025 года. Это должно произойти в рамках подготовки масштабной наступательной операции РФ против Украины.

Член парламента Южной Кореи Ли Сонг-Квун заявил, что результаты разведки указывают на то, что Россия может начать широкомасштабное наступление именно во второй половине лета. Формальное мобилизационное развертывание в Северной Корее уже началось. В рамках сотрудничества между Южной Кореей и Россией предусмотрен обмен: Пхеньян предоставляет артиллерийские боеприпасы и ракеты, а взамен получает технологическую поддержку в сфере запуска спутников и систем наведения ракет.

В июне 2024 года лидеры Северной Кореи и России заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который служит основой для такого военно-технического обмена.

Корейцы на стороне россиян: сколько солдат КНДР пойдут в большое наступление на Украину

Опрошенные Фокусом эксперты скептически относятся к появлению корейских солдат на украинской земле.

"Я не думаю, что в Украину массово поедут северокорейские войска. Это не будет 100 или 150 тысяч человек, которые могли бы обеспечить Путину решительный прорыв. Если и пришлют — максимум 30-50 тысяч, и то не сразу, а поэтапно. Да и Ким Чен Ын не настолько безрассуден, чтобы рисковать жизнями своих солдат. Он, например, до сих пор не позволил им заходить на украинскую территорию. Все боевые действия северокорейцы проводили исключительно на территории самой России — скорее всего, в рамках межгосударственного договора, который официально называется "соглашение о стратегическом партнерстве", — говорит Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, реалистичнее предположить, что войска КНДР могут частично заменить российские подразделения, которые сейчас охраняют государственную границу РФ. Но даже 30-50 тысяч солдат, по мнению Жданова, не изменят ситуацию на поле боя кардинально. Значительно большую угрозу представляет другое: те 160 тысяч российских призывников, которых сейчас готовят как оперативный резерв — именно из весенней волны мобилизации.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной считает, что если россияне действительно будут использовать северокорейские силы в боях на территории Украины, то вряд ли произойдет их развертывание непосредственно в августе.

"Поскольку Пхеньян только собирается в августе отправить в Россию до 6 тысяч военных. Соответственно для их развертывания и участия в боевых действиях необходимо будет еще дополнительное время. В то же время отмечаем, что влияние поддержки Пхеньяна невозможно точно оценить без информации о размере и составе контингента, который КНДР отправит в Россию.

Несмотря на это, потенциальное привлечение дополнительных человеческих ресурсов из КНДР на стороне Кремля — это дополнительный вызов для СОУ и еще одна серьезная угроза", — говорит Фокусу Земляной.

Новое большое наступление РФ: приоритетные направления врага

По словам экспертов, в первую очередь внимание россиян сосредоточено на Донетчине, а Покровское направление остается в центре главного удара россиян. Стоит отметить и район Константиновки где россияне также пытаются продвигаться и двигаться по трассе Т-0504.

"Из направлений где россияне могут усилить давление выделяется Купянское направление и район Орехова в Запорожье. У россиян в последние недели были территориальные достижения на этих направлениях, в частности оккупационные войска продвинулись на севере Каменского и пытались прорваться к Степногорску, параллельно проводя наступления в направлении Орехова. А в районе Купянска россияне расширили зону контроля в районе населенного пункта Радьковка, что фактически является пригородом Купянска, очевидно пытаясь выйти к дороге Чугуев-Шевченково-Купянск, чтобы усложнить логистику в город", — говорит Земляной.

По его словам, вероятно в августе россияне попытаются реализовать прошлые тактические достижения, чтобы развить их до более стратегического уровня. Однако СОУ также готовятся и выполняют задачи с целью сорвать планы врага.

"В этом контексте стоит отметить кампанию по атакам на железнодорожные пункты и узлы россиян в Ростовской области, которые начались во второй половине июля. Главная цель таких атак — это нарушение логистических маршрутов, которые обеспечивают практически всю российскую военную группировку на временно оккупированных территориях Украины", — продолжает эксперт.

Сейчас Москва до конца 2025 года планирует расширить зону оккупации на востоке Украины, считает Антон Земляной. В частности, россияне планируют захватить Донецкую и Луганскую области, а также создать "буферную зону" вдоль северной границы с Россией — до конца года.

"Относительно планов на следующий год они немного глобальнее. Так россияне попытаются оккупировать всю Украину на восток от реки Днепр. А также захватить южные регионы — Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря.

В то же время главная стратегическая цель Кремля и Путина неизменна — это ликвидация украинского государства, уничтожение украинской идентичности и полная оккупация украинской территории", — говорит эксперт.

Экологическая катастрофа в Донецкой области и новое наступление РФ: почему это уже война за ресурсы

Олег Жданов подчеркну, что Россия сталкивается еще и с экологической катастрофой в Донецкой области.

"Это не новость — этого можно было ожидать. Еще Гиркин, который начал войну в 2014 году, прекрасно понимал, с чего начинать. Недаром тогда россияне первым захватили Славянск. Почему именно его? Потому что там расположена насосная станция первого подъема — она качает воду из Северского Донца, и эта вода питает буквально всю Донецкую область вплоть до Мариуполя.

Сейчас ситуация такова: когда опустело последнее водохранилище возле Донецка, город фактически остался без воды. В 2013 году россияне аплодировали военным действиям — теперь они аплодируют водовозке, которая подъезжает ночью к их дому", — рассказывает эксперт.

По словам Жданова, этот дефицит воды заставляет российское военное командование менять свои планы. Вероятно, главный удар готовят именно на Лиманском и Северском направлениях. Северный фланг — это способ обойти Лиман с севера, а с Лиманского — пойти в лобовую атаку. Цель — прорваться к Славянску вдоль границы Донецкой области.

"Ключевая цель — водозабор. Пока Россия не захватит источники воды для Донбасса, она не сможет гарантировать контроль над регионом. А дальше — Часов Яр и Константиновка. Если их возьмут, Славянск и Краматорск окажутся в полуокружении", — продолжает эксперт.

Мы фактически видим, как война за контроль над территорией превращается в войну за ресурсы. Именно на это и будет ориентирована летняя наступательная кампания России — прежде всего за воду.

Перспективы России на новое большое наступление на Украину: чего следует ожидать

Жданов отмечает, дальнейшее развитие событий на фронте в значительной степени зависит от того, как быстро и в каком объеме Украина будет получать помощь от западных союзников.

"Сейчас Россия активно наносит удары по нашим аэродромам — в частности в Василькове, Ивано-Франковске и Староконстантинове. Причина очевидна: наши партнеры предоставили Украине боеприпасы для авиации — французские HAMMER и американские JDAM. И теперь наши самолеты способны уничтожать тыловые позиции противника на расстоянии до 50 километров от линии фронта", — говорит эксперт.

В ответ Россия прибегла к жесткой тактике. Их командование действует примитивно, но жестоко: либо солдаты идут в штурм — либо их расстреливают. В таких условиях враг использует так называемую "тактику просачивания": направляет на позиции небольшие штурмовые группы.

"И хоть это выглядит как экономия сил, для нас это наоборот — проблема. Ведь для уничтожения такой группы нужно потратить почти столько же боеприпасов, как и на большую. Это означает: больше расходов — минометов, артиллерии, снарядов, патронов. Именно поэтому мы делаем ставку на дроны. Российские военкоры даже не скрывают: их главная цель сейчас — не "выбивать" нашу пехоту, а уничтожать технику. Они прекрасно понимают, что у нас ее меньше, и без техники мы не сможем поддерживать логистику.

В ответ Украина пытается организовать эффективный огневой контроль над полем боя. Но против нас идет российская пехота, как саранча — в большом количестве, постоянно. Мы просто не успеваем уничтожать ее в нужном темпе. Нам остро не хватает боеприпасов, особенно кассетных, которые эффективны именно против массового скопления живой силы. Нужны вагоны боеприпасов. Без этого — не остановим натиск", — продолжает Жданов.

Напомним, Фокус разбирался сколько на самом деле Украина получит установок Patriot и когда именно это произойдет.

Также Фокус писал о том, что несмотря на миллиардные инвестиции и десятки кодифицированных моделей, в ВСУ сокращают подразделения, использующие наземные роботизированные комплексы.