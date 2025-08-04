Кабмин в тени Банковой, реформа ТЦК и новый "Вагнер" Путина: интервью с Алексеем Гончаренко

Украина не сможет эффективно противостоять внешней агрессии без порядка внутри. Пока власть демонстрирует хаотичные решения — то затягивает с финансированием армии, то запускает "реформу мобилизации" без реформирования ТЦК — доверие общества стремительно падает. О провалах в тылу, зарплатах военных и угрозах политического перекоса — в разговоре с народным депутатом Алексеем Гончаренко.

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Украина балансирует между угрозами нового вторжения, вмешательством Северной Кореи в войну и кризисом доверия внутри страны. Народный депутат Алексей Гончаренко в интервью Фокусу рассказывает, почему новый закон вместо скандального №12414 — лишь временная победа, как нам не превратиться в "проблему" для Запада и почему реформа ТЦК — важнее любого контракта.

Северная Корея — новый "Вагнер" Путина

Сейчас активно говорят о возможном новом масштабном наступлении России в августе с участием северокорейских военных. Что известно из ваших источников и как вы оцениваете эту угрозу?

Привлечение северокорейских военных — вполне реальная угроза. Это не только новый уровень безумия Путина, но и вызов для всего мира. Если Пхеньян станет новым "Вагнером" для Москвы — это однозначно будет угроза не только для Украины.

Стоит ли Украине после новостей о возможном участии КНДР инициировать создание военно-политического союза с конкретными государствами? Как, по вашему мнению, перейти от дипломатии к реальным действиям и привлечь союзников к непосредственному участию в обороне — не только оружием, но и людьми?

Очевидно, что мы сейчас не вступим в НАТО за один день. Поэтому нам надо с каждой страной выстраивать отношения не только в дипломатическом, но и в военном плане. Имею в виду военное сотрудничество, поддержку, привлечение иностранных специалистов. Важно перейти от "мы вас поддерживаем" к "мы с вами". Для этого Украине следует предлагать совместные форматы обороны — совместные ПВО, инструкторы, технические подразделения на нашей территории.

10 дней Трампа: что ждет Украину после ультиматума

Как считаете, состоится ли переговорный процесс за 10–12 дней, которые Трамп предоставил РФ, и что будет после этого условного срока?

Ну сейчас Трамп усиливает свою риторику. Он сам заявил, что уже устал от пустых разговоров Путина. Посмотрим, что будет. Пока что сложно прогнозировать. Сейчас Конгресс ушел на каникулы, до сентября не планируется заседаний, поэтому рассматривать законопроект о санкциях авторства сенатора Линдси Грэма вряд ли будут. Возможно, у Трампа есть другие идеи. Надо ждать.

Как Украине эффективнее бороться с "усталостью" Запада от войны? Стоит ли создать отдельные институты или команды, которые будут продвигать не только военную помощь, но и культурную, информационную поддержку?

Слушайте, ну это надо делать разумно. Создала власть Министерство единства, сами знаете как оно работало. Никак. Министр вообще в коррупционном скандале замешан. Теперь министерство креативно расформировано и присоединено к Минсоц. Как минимум в ПАСЕ точно идет речь о судьбах украинцев. Мы принимали резолюции, которые касались украинских беженцев. В том числе призывали страны предоставлять денежные компенсации, когда украинцы будут возвращаться из вынужденной эмиграции. Думаю, часть деятельности по объединению украинцев по борьбе с "усталостью" надо также возложить на наши посольства. Ну и позволить депутатам выполнять свою работу — иметь возможность ездить и говорить об Украине.

Вы часто выступаете за границей. Скажите честно — как нас там сейчас воспринимают: как жертву, героя или проблему?

Сложно сказать. Кто-то видит героя, кто-то — проблему. Кто-то считает жертвой. Но, как я говорю, необходима четкая методическая работа. Каждый раз, когда я еду за границу в командировку — я поднимаю интересы Украины, в ПАСЕ, на всех заседаниях комитетов, во всех выступлениях. Я объясняю, что мы не проблема, мы не хотим забирать их деньги, мы хотим, чтобы у нас наступил мир. Мы хотим жить спокойно, сами работать, сами зарабатывать. Но для этого нам нужна помощь. Сейчас мы стоим перед экзистенциальным кризисом — выживание государства. И помощь союзников очень нужна. И подобную работу должны делать все депутаты, они должны ездить в парламенты других стран — и говорить, постоянно объяснять нашу позицию.

Внутренняя политика: сопротивление общества и кто руководит министрами

Скандал вокруг законопроекта №12414. Видите ли комплексную угрозу для независимости институтов, учитывая последние события вокруг БЭБ, Шабунина и давления на журналистов?

Ну, уже законопроект не действует. Потому что приняли новый. Но то, что произошло за последнюю неделю, сложно даже назвать цирком. Это полное фиаско. Слава Богу, власть увидела протесты, увидела весь резонанс и взялась за голову. Новый закон принят, независимость НАБУ и САП сохранена. В том числе это большая заслуга людей, которые не смирились с этим шагом Зеленского в авторитаризм.

Видите ли вы опасность превращения Офиса президента в новый Кабмин в контексте министерских перестановок?

Офис президента и есть Кабмин. Кто назначает всех министров? Ну, по закону якобы не президент. Но все назначения идут в ОП. Поэтому здесь можно просто отождествлять, что все, что делает Кабмин, он делает по благословению ОП. Конечно, так не должно быть.

Зарплата военным и реформа ТЦК

Почему не увеличивается денежное вознаграждение военным — как часто этот вопрос поднимается в парламенте?

Я на каждом заседании повторяю — поднимите зарплату военным, мы должны уважать тех, кто защищает нашу землю. На днях приняли закон о финансировании Сил обороны, выделяем еще средства. Но это снова было сделано, извините, через одно место. Правительство довело до того, что если не принять этот закон, то военные остались без денежного обеспечения в августе. Ну как так? Или они раньше не понимали, что есть такая проблема? А потом Шмыгаль на заседании бюджетного комитета рассказывает, как надо срочно все принимать. Так а кто тянул? Не само правительство? Цирк.

Как вы оцениваете контракт "18-24"? Может ли он стать эффективным инструментом в мобилизации и не является ли он определенным компромиссом или обходом общей мобилизации?

Эффективный инструмент мобилизации — это реформирование ТЦК. Возможно, кто-то увидит перспективу в этом контракте "18-24", но будет ли это массово? В первую очередь надо сделать нормальную всеобщую мобилизацию, через центры рекрутинга, а не устраивать "бусификацию", которую мы сейчас видим на улицах. Ну это же полный позор. Людей хватают, тащат куда-то, забирают телефоны. И какое будет доверие к армии потом? Власть не осознает, что в этом кроются огромные проблемы. Поэтому реформирование ТЦК должно быть первоочередной задачей!

Напомним, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал поданный им в Верховную Раду закон о восстановлении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Во время заседания 31 июля принятие законопроекта за основу и в целом поддержал 331 народный депутат.

Также Фокус писал, что 2 августа в Виннице люди штурмовали здание стадиона "Локомотив", куда сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки привезли около сотни мужчин.