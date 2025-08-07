Информационная высадка: что на самом деле стоит за заявлениями о наступлении на Херсон

Пока россияне обстреливают Херсон сотнями дронов и точечными ударами по мостам, в западной прессе появляются прогнозы о возможной высадке десанта. Фокус вместе с экспертами разбирался, почему эти сценарии выглядят маловероятно, кто на самом деле заинтересован в таких вбросах и как связана новая информационная волна с геополитическими событиями.

Related video

Последние недели на Приднепровском направлении обострились: враг активизировал штурмовые действия в островной зоне, интенсивно обстреливает Херсон и прилегающие населенные пункты, а также активно применяет FPV-дроны и дроны-камикадзе.

Только за минувшие сутки зафиксировали 289 ударов дронами-камикадзе — это очень много: если принять во внимание, что по всей линии фронта Россия запускает около 3000 дронов ежедневно, то каждый десятый из них направлен именно на Херсон. Ежедневно продолжаются авиаудары: как корректируемыми бомбами, так и ракетами.

Тревожные сообщения поступают и от западных СМИ: так по данным CNN российский десант может высадиться в Херсоне уже в ближайшие недели.

Фокус разбирался почему именно сейчас заговорили о вероятности захвата Херсона и что на самом деле следует ожидать в регионе.

Армия РФ зайдет в Херсон: как западные СМИ подыгрывают Путину, а украинские — подхватывают

По словам военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева, уже давно заметно, что подача от западных СМИ событий на поле боя в Украине часто является по меньшей мере необъективной. В лучшем случае это тенденциозность, в худшем — откровенная дезинформация, которая, по мнению эксперта, является результатом информационно-психологических операций Российской Федерации. Через западные СМИ РФ активно формирует общественное мнение, как на Западе, так и в Украине, создавая искусственное напряжение.

"К сожалению, украинские медиа нередко подхватывают такие вбросы без проверки источников, не анализируя их природу. Так, еще в декабре 2024 года начали появляться сообщения о якобы подготовке России к масштабному форсированию Днепра и штурму Херсона. Тогда, по данным некоторых западных СМИ, оккупанты должны были захватить острова в дельте Днепра. Сообщение активно комментировали в информационном пространстве — как украинском, так и западном. Глава Херсонской ОГА Прокудин заявлял, что регулярные атаки россиян могут быть частью подготовки к такому наступлению.

Эти заявления звучали параллельно с комментариями на самом высоком уровне. В частности, в декабре 2024 года президент Украины подтвердил, что враг активизировался на Херсонском направлении, пытаясь улучшить тактическое положение на островах и создать плацдармы для будущего наступления. Однако время показало — ничего из этого не реализовалось", — говорит Фокусу Снегирев.

Несмотря на это, по словам эксперта, украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, писали, что российский генералитет уже якобы принял решение о наступлении на Херсон. Они даже указывали, что ответственным за операцию назначен генерал-полковник Теплинский.

"Возникает вопрос — кто эти "собственные источники" и существуют ли они вообще? Подобные вбросы появлялись и позже. Например, в мае 2025 года все украинские медиа цитировали офицера спецподразделения НГУ "Омега" Сергея Ткачука, который заявил о скоплении 300 лодок, что могло свидетельствовать о подготовке к десанту. Ни один журналист не задал вопрос, откуда у офицера Нацгвардии такая информация разведывательного характера? И почему СБУ не реагирует на подобные заявления?

Со временем выяснилось: 300 лодок — это выдумка. У противника нет технической возможности накопить такое количество плавсредств, ведь украинская сторона имеет полный контроль над акваторией благодаря FPV-дронам. Географически правый берег Днепра выше левого, который контролирует РФ, что дает нам преимущество в огневом контроле — вплоть до Крыма. Это делает невозможным любую масштабную десантную операцию", — утверждает Снегирев.

И вот сейчас, по словам эксперта, снова наблюдается информационная волна. Причем ее активно раскручивают уже не западные СМИ, а российские. Все крупные российские каналы педалируют тему "возвращения Херсона" и подготовки к десантной операции. Формальным поводом стал удар по мосту, соединяющему микрорайон Корабельный (остров Карантинный) с городом. Тем не менее, мост не разрушен. Также россияне сами признают, что его конструкция очень прочная и не поддается даже ФАБам. Но информационная волна уже пошла.

"Начали с тезиса, что Россия попытается заблокировать украинские войска на острове. Далее раскрутили — мол, будет широкомасштабная высадка на правый берег. На фоне этого было принято решение об эвакуации жителей. Российские источники при этом говорят, что планируют не масштабную операцию, а высадку малых мобильных групп.

Но это — абсолютная чушь. Ширина Днепра — более километра. Переброска даже разведывательно-диверсионной группы — сложная задача, ведь украинская разведка и визуальный контроль позволяют мгновенно выявлять такие передвижения. В открытой местности, без инфраструктуры, такие группы не могут долго удерживаться — нет ни подвоза боеприпасов, ни эвакуации раненых.

Мы уже видели пример: масштабная украинская десантная операция в Крынках завершилась невозможностью закрепиться из-за постоянного огневого контроля РФ. И если ВСУ со всем оснащением имели трудности, то о россиянах в деревянных лодках даже говорить не стоит", — продолжает Снегирев.

С этим соглашается и военный эксперт Олег Жданов. По его словам в Херсоне Днепр вдвое шире чем в Крынках, и течение гораздо сильнее. Поэтому добраться до правого берега здесь значительно труднее, чем в верховье реки.

"Еще один важный момент. Вы могли видеть аналитические материалы, где упоминается, что Россия сосредоточила около 100 тысяч военных на южном направлении. Это правда, но с нюансами. Эти силы рассредоточены на участке от Каменского (или чуть южнее Энергодара) до Херсона — а это почти 400 километров фронта. Так что говорить о большой плотности группировки не приходится.

К тому же когда есть достаточное количество боеприпасов, наша авиация работает по вражеским позициям в этом районе — и довольно эффективно", — говорит Фокусу Жданов.

Высадка россиян в Херсоне: почему именно сейчас появилась эта информация

Эта новая волна информации появилась не случайно, считает эксперт, — она совпадает по времени с дипломатической активностью США и дискуссиями вокруг возможных территориальных уступок. Россия подает сигнал: она рассматривает только свой вариант окончания войны — полный контроль над четырьмя украинскими областями, в частности Херсонской.

"То есть вся эта кампания — это не об Украине. Это — информационное давление на Запад. Кремль пытается продемонстрировать, что без учета его "новых территориальных реалий" война не закончится. И что Херсон — не предмет переговоров, а "уже российская земля", с которой РФ не отступит, потому что это запрещает Конституция.

Это попытка поднять ставки. Если раньше еще можно было предполагать, что Москва будет "торговаться" за Запорожскую или Херсонскую области, то сейчас РФ четко показывает: или все — или ничего. Они не готовы ни на какие уступки, и вся нынешняя информационная кампания — лишь часть этого сценария", — уверен Снегирев.

Кстати, миф о "едином мосте", который соединяет Корабельный район с Херсоном — также часть этой игры, подчеркивает эксперт. На самом деле существует еще и железнодорожный мост через реку Кошевую. Да, его пропускная способность ниже, но он функционирует и позволяет проводить ротации. Однако о нем удобно "забывать", чтобы создать впечатление изоляции и угрозы.

"В итоге имеем четкий шаблон: информационная атака запускается перед ключевыми дипломатическими событиями. Так было в декабре 2024-го, в мае 2025-го, и сейчас — на фоне встреч в Вашингтоне, визита Виткоффа и потенциальной встречи Путина с Трампом. Также — на фоне заявлений сенатора Рубио о возможных территориальных уступках.

Все это — часть целостной картины. Вырывать из контекста отдельные фразы — значит поддаваться влиянию. А настоящая цель Кремля — повлиять не на нас, а на наших союзников. Чтобы те начали думать не о победе, а о "компромиссах", — резюмирует Снегирев.

Напомним, спикер группировки войск (сил) "Юг" Владислав Волошин рассказал Фокусу о вероятной высадке российского десанта в Херсоне.

Также Фокус разбирал, как прошли переговоры в Кремле и каким будет следующий шаг Трампа.