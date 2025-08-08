Смерть Кадырова, Кавказ в огне и ЗАЭС под США: 15 сценариев завершения войны

CNN обрисовал пять сценариев завершения войны в Украине, но только один из них оказался положительным для Киева. Однако опрошенные Фокусом украинские эксперты считают, что перспективных вариантов значительно больше, и предлагают собственную карту возможных развязок — от "перемирия без мира" до экономического краха России и нападения на Москву.

Related video

Телеканал CNN обнародовал пять возможных сценариев завершения войны в Украине. И по их версии, из них только один является положительным для Украины — последний из перечисленных.

1. Путин соглашается на безусловное прекращение огня

Этот сценарий считается маловероятным. Россия уже отклонила подобное предложение весной, несмотря на угрозу новых санкций. Сейчас Москва ведет активное наступление на востоке, пытаясь закрепить территориальные достижения. Даже дополнительное давление на Китай и Индию, партнеров РФ, вряд ли изменит эту логику до осени.

2. Переговоры ради новых переговоров

Более реалистичный вариант — договоренность о продолжении диалога, что может "заморозить" фронт с приходом зимы. Если Россия к тому времени захватит Покровск, Константиновку или Купянск, она получит выгодные позиции для дальнейших дипломатических торгов. Также не исключено, что Кремль попытается поставить под сомнение легитимность президента Зеленского.

3. Украина выдерживает два следующих года

В этом сценарии военная помощь США и ЕС позволит Киеву сохранить текущие рубежи, заставив Москву снова обратиться к переговорам. В случае успеха на фронте, Европа может отправить "силу сдерживания" — контингент НАТО вблизи Киева и крупных городов, который будет помогать с логистикой и разведкой.

4. Катастрофа для Украины и НАТО

В случае провала поддержки со стороны США, после условной "разрядки" между Трампом и Путиным, Россия якобы может разгромить украинские позиции на востоке и двинуться вглубь страны. Европа попытается удержать ситуацию, однако без американского участия может не справиться. Это — худший сценарий: распад украинской обороны, политический кризис и даже риск потери государственности.

5. Крах для Путина: афганский сценарий

Есть и зеркальная перспектива — если Россия погрязнет в войне, как когда-то в Афганистане. Рост потерь, давление санкций, разлад в отношениях с Китаем и Индией, а также внутреннее недовольство элит могут привести к дестабилизации самого Кремля. "Восстание Пригожина уже показало, что в системе не все так стабильно, как кажется. В этом сценарии Путин выглядит сильным, пока совершенно внезапно не потеряет все".

Попре прогнозы CNN, опрошенные Фокусом украинские эксперты представляют свое видение завершения войны и здесь позитивных сценариев для Украины значительно больше.

Сценарий 1: американская модель "Перемирие без мира"

По мнению военно-политического эксперта Дмитрия Снегирева, такой подход полностью устраивает украинскую сторону. Потому что официальный договор о прекращении войны в российской трактовке автоматически означал бы победу России и поражение Украины, а также юридическое и фактическое признание захваченных территорий. Именно этого американцы и пытаются избежать, предлагая такой вариант.

"Для Украины это важно по нескольким причинам. Во-первых, если речь идет именно о прекращении огня, а не о подписании мирного договора, то война считается незавершенной. Это оставляет возможность возвращения оккупированных территорий, в том числе военным путем. Во-вторых, снимается напряжение вокруг вопроса легитимности украинской власти, что подчеркивал Путин. В этом сценарии этот вопрос решается автоматически", — говорит Фокусу эксперт.

Сценарий 2: оккупация без признания

В мировой практике есть примеры, когда возвращение оккупированных земель происходило через десятки лет. Например, Франция смогла вернуть территории через 40 лет, а Германия объединилась примерно через полвека. Именно поэтому, по словам Снегирева, дедлайн в 50 лет в этом сценарии — не случайный. Это означает, что Россия не получает международного признания своих "новых границ".

"Важный нюанс: Крым в этом варианте не выносится за скобки. Если такой договор о прекращении огня будет заключен, Крым признается неотъемлемой частью Украины, а его оккупация остается внутренней проблемой России. Международное сообщество продолжает считать его украинским. Если США смогут дожать этот пункт, это станет серьезным шагом, особенно учитывая экономическое давление на Россию", — продолжает эксперт.

Сценарий 3: частичные территориальные уступки

"Вероятно, Херсонская область, включая областной центр, останется за Украиной. Для обеих сторон понятно, что река Днепр станет фактической линией разграничения, прорвать которую чрезвычайно сложно. Аналогичная ситуация и с Запорожской областью: около 30% территории останется под контролем Украины, а сам город Запорожье не отдадут, ведь он стратегически важен", — говорит Снегирев.

Сценарий 4: Запорожская АЭС под внешним контролем

Отдельно обсуждается вопрос Запорожской АЭС. По мнению эксперта, вероятно, она перейдет под внешнее (скорее всего, американское) управление. Может быть создан международный консорциум, который будет контролировать станцию. Энергопотоки, по этому сценарию, распределят пополам: 50% пойдет в Крым, 50% — Украине. Прибыль от этого будут получать американцы. Такой вариант выгоден всем сторонам: Россия не может полноценно запустить АЭС без решения ее статуса, а для Украины станция сейчас — "чемодан без ручки".

Сценарий 5: ограничение театра боевых действий

Также возможен вывод российских войск из Сумской и Харьковской областей, чтобы не расширять театр боевых действий. В то же время по Донецкой области останутся самые большие проблемы, и именно там, вероятно, будет сохраняться самая острая фаза конфликта.

Сценарий 6: вопрос НАТО "на паузе"

Относительно НАТО, эксперт указывает, что Россия продолжает настаивать на отказе Украины от вступления. В таком сценарии США не дадут прямого ответа, но вопрос фактически отложат, оставив в публичном пространстве заявления об "исторической перспективе" и европейском пути Украины. Формальных формулировок не будет, но в политических договоренностях может появиться пункт о паузе.

Сценарий 7: частичное снятие санкций

Снегирев считает, что возможна частичная отмена санкций в обмен на уступки России. Однако восстановление "Северных потоков" не планируется — Европа уже сделала ставку на американский сжиженный газ, и США не откажутся от этой выгоды. Для Трампа это также будет вопросом внутренней политики и экономических интересов.

Сценарий 8: экономические проблемы России

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что наиболее вероятный сценарий — экономический кризис в России.

Моделируя завершение войны, надо учитывать экономические трудности России. И поэтому наиболее вероятным сценарием является тот, что Россия может повторить судьбу Германии времен Первой мировой войны, когда из-за больших внутриэкономических проблем Россия будет делать все возможное, чтобы война прекратилась.

"Сейчас не кажется, что Россия стремится к завершению войны, но все больше признаков свидетельствуют об экономическом кризисе в стране. Это видно на примере таких предприятий, как КамАЗ, переходящих на сокращенную рабочую неделю. Это признаки того, что Россия начинает испытывать экономические трудности, которые в конечном итоге могут привести к окончанию войны из-за внутреннего давления. Дефицит бюджета и сокращение резервов могут означать, что к концу этого года Россия не сможет покрыть свои экономические расходы, что станет причиной задолженности по зарплатам и социальным выплатам", — объясняет Фокусу аналитик.

Сценарий 9: отказ партнеров Украины от поддержки

Самый неприятный сценарий для Украины — когда несмотря на все проблемы в России, из-за определенных политических расчетов международные партнеры Украины могут решить, что больше нет смысла ее поддерживать. Если Россия начнет получать успехи на фронте через прорывы, в частности на линии разграничения, это может привести к капитуляции Украины, считает Ус. Однако для этого нужно, чтобы Россия достигала постоянных успехов на фронте, а на сегодня этого не происходит.

Сценарий 10: Азербайджанский подход

По словам аналитика, существует сценарий, подобный тому, как это произошло в Азербайджане, когда страна не признавала захваченные территории и через некоторое время вернула их обратно.

"Это будет требовать много времени, но практика Азербайджана показывает, что это возможно. Украина может накопить силы и вернуть свои земли через несколько лет. Однако этот процесс потребует огромных усилий, и, учитывая, что Россия и Армения — это существенно разные силы, возвращение территорий займет больше времени", — считает Ус.

Если Украина признает, что эти территории уже не ее, ситуация станет сложнее. Партнеры скажут: "Вы уже знали, что эти территории не ваши, поэтому мы больше не можем помочь". Это сделает восстановление территориальной целостности значительно труднее.

Сценарий 11: Россия нападает на Балтию

По мнению эксперта, учитывая эскалацию риторики с Крымом и Балтийскими странами, Россия может думать, что НАТО слабое, ведь США постоянно входят и выходят из Альянса. Поэтому Россия может решить, что ей не хватает территориальных амбиций и попытаться напасть на Балтию, чтобы проверить реакцию НАТО.

В случае такой войны Россия может столкнуться с серьезным поражением, и тогда встанет вопрос, будет ли Россия продолжать борьбу в Украине или оставит этот фронт, потому что ресурсы для этой войны будут истощены.

"Есть определенные признаки того, что Россия имеет новые танки, но на фронте в Украине они не используются. Это вызывает вопрос: если Россия производит технику, которой не хватает на линии фронта, почему она не попадает в армию? Это может свидетельствовать о том, что Россия хочет использовать эти ресурсы для других боевых действий", — считает Ус.

Сценарий 12: война на Кавказе и роль Турции

Если Россия не попытается осуществить нападение на Балтию или Финляндию, следующим возможным театром боевых действий может стать Азербайджан. Это станет серьезным ударом для России, особенно если в Белом доме подпишут соглашение о создании Зангезурского коридора, которым Россия больше не будет управлять. Вместо этого контроль над ним перейдет к США.

Если Россия не предпримет никаких шагов для разрешения этой ситуации, США могут начать контролировать этот важный коридор, а на Каспии появится военно-морская база НАТО, которая будет под турецким флагом. Это будет серьезной угрозой для России, поскольку Турция является мощным членом НАТО и имеет значительное влияние.

В таком случае, Турция понимает, что ее интересы противоречат интересам России, и она может захотеть изменить ситуацию в регионе.

"Турция имеет видение создания тюркского мира, и ей интересны такие регионы России, как Татарстан и Башкортостан. Они имеют богатые ресурсы, но находятся под контролем России, что затрудняет их независимость.

Турция может использовать свою позицию для усиления влияния на Кавказе, чтобы создать новые экономические коридоры, минуя Россию. Это даст возможность для поставок энергоносителей через Каспий без участия России", — говорит аналитик.

Сценарий 13: смерть Кадырова

"Если мы уже упомянули Кавказ, то существует еще один интересный сценарий завершения войны, который основывается на смерти Рамзана Кадырова. Представьте, что он умирает, и в Чечне начинается борьба за власть. Это создает внутренние проблемы для России. В такой ситуации могут появиться люди, подобные Пригожину, которые заявят, что Москва постоянно давила на Кавказ, и, возможно, наступит время для начала третьей чеченской войны, но уже не в Чечне, а прямо в Москве", — рассуждает Ус.

В таком случае, если войска России сосредоточены в Украине, кто остановит эти внутренние конфликты? Ведь все ресурсы будут потрачены на войну с Украиной, и Москве нечем будет защищать. Россия останется уязвимой, ведь большинство сил будут вовлечены во фронт в Украине.

Сценарий 14: Китай против России

Китай, являющийся стратегическим партнером России, в один момент может стать оппонентом. Если Россия попытается достичь соглашения с США, это может привести к конфликту с Китаем, поскольку последний понимает, что Россия может стать антикитайской силой. В таком случае Китай может использовать свою военную мощь для завоевания территорий, принадлежащих России, что станет серьезной угрозой для России.

Сценарий 15: "полупротекторат"

Политолог Алексей Голобуцкий называет еще один маловероятный, но возможный сценарий завершения войны.

"Мы сами соглашаемся на статус полупротектората России. Это означало бы сохранение символических атрибутов независимости — языка, флага, государственных институтов — но с ограниченным суверенитетом в вопросах внешней политики. Такое положение можно сравнить с политикой Финляндии в определенный период ее истории. Через 15-20 лет она смогла выйти из таких договоренностей, поэтому это не худший вариант в долгосрочной перспективе", — говорит Фокусу эксперт.

По словам политолога, в любом случае все варианты зависят и от личных мотивов Путина. Он продолжает традицию всех российских правителей, для которых территория важнее народа или его благосостояния. Территориальные достижения остаются для него главным приоритетом. Это ограничивает наши возможности для маневра.

"Есть и социологический аспект. Может наступить момент, когда значительная часть украинцев будет считать, что стоит согласиться на компромисс по некоторым территориям, чтобы завершить войну. Но даже тогда нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренностей", — считает Голобуцкий.

Напомним, Дональд Трамп собирается использовать экономическую мощь Штатов в мирных переговорах с Россией. Речь идет, в частности, о пошлинах.

В Кремле ранее говорили, что Путин и Трамп могут встретиться 15 августа. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают как возможную площадку для саммита.