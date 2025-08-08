Трамп использует экономическую мощь США для завершения войны в Украине, — Госдеп

Украина и Россия должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт, а президент США Дональд Трамп будет использовать экономическую мощь Америки для достижения результатов в мирных переговорах.

"Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе — один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт", — написала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в Twitter.

По ее словам, Трамп "очень терпеливый" и "делает то, что говорит".

"Существуют, такие механизмы, как тарифы или дополнительные санкции, если хотите, в отношении тех, кто покупает российскую нефть, потому что экономика России идет на спад. Это будет долгая война, и эта динамика повредит им", — отметила Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что Трамп четко понимает экономическую мощь США и методы, которые он может использовать.

"Если президент считает, что стоит потратить время, чтобы донести это до общественности, он это сделает", — подчеркнула Брюс.

В этот же день издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что встреча с Трампом нужна Путину для достижения целей в войне, и это не оккупация украинских территорий.