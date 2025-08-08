Трамп використовує економічну потужність США для завершення війни в Україні, — Держдеп

Україна та Росія повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт, а президент США Дональд Трамп використовуватиме економічну потужність Америки для досягнення результатів у мирних переговорах.

"Президент Трамп продовжує працювати над припиненням російсько-української війни. Використання економічної потужності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі — один із багатьох його варіантів. Обидві сторони повинні активізуватися, аби повністю зупинити конфлікт", — написала речниця Державного департаменту США Теммі Брюс в Twitter.

За її словами, Трамп "дуже терплячий" та "робить те, що говорить".

"Існують, такі механізми, як тарифи чи додаткові санкції, якщо хочете, щодо тих, хто купує російську нафту, тому що економіка Росії йде на спад. Це буде довга війна, і ця динаміка зашкодить їм", — зазначила Брюс.

Речниця Держдепу підкреслила, що Трамп чітко розуміє економічну потужність США і методи, які він може використовувати.

"Якщо президент вважає, що варто витратити час, щоб донести це до громадськості, він це зробить", — наголосила Брюс.

Пост Теммі Брюс в мережі Х Фото: скриншот

У цей же день видання The New York Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що зустріч з Трампом потрібна Путіну для досягнення цілей у війні, і це не окупація українських територій.