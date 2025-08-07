Зустріч з Трампом потрібна Путіну для досягнення цілей у війні: і це не окупація територій, — NYT

На думку аналітиків, президент РФ Володимир Путін вважає прямі переговори з президентом США Дональдом Трампом ключем для досягнення своїх цілей в Україні. При цьому головними вимогами Путіна є не так територіальні поступки, як відмова Києва від вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО), обмеження української армії та формування проросійського уряду.

Журналісти The New York Times із посиланням на аналітиків й анонімні близькі до Кремля джерела пишуть, що російський диктатор давно прагне зустрічі з Трампом і вважає переговори з президентом США шансом для забезпечення перемоги у війні проти України. При цьому його головною метою є досягнення геополітичних цілей, а не завоювання певної території.

Російська політологиня старший науковий співробітник центру вивчення Росії та Євразії Фонду Карнегі Тетяна Станова зауважила, що Кремль від початку повномасштабного вторгнення не демаркував офіційно кордони окупованих територій, що може свідчити про гнучкість щодо обміну певними територіями. За її словами, найважливішими для Путіна є "залізобетонні" гарантії невступу України до НАТО та відсутності іноземних військ на українській території, а також низка політичних вимог до Києва, а все інше може бути предметом переговорів. На думку політологині, російський лідер хоче, щоб Україна перестала бути тим, що він вважає "антиросійським проєктом", і повернулася до сфери впливу Кремля.

За словами журналістів NYT, російські чиновники можуть сподіватися, що особиста зустріч Путіна і Трампа дасть можливість схилити президента США до підтримки поглядів російського лідера на те, що в Кремлі називають "корінними причинами конфлікту".

Видання наводить також думку прокремлівського російського політичного аналітика Сергія Маркова, який заявив, що Трамп потрібен Путіну для досягнення умов Росії. За його словами, це пояснює, чому російський президент прагне уникнути розриву з Вашингтоном.

"Путін хоче зберегти Трампа як ресурс для можливого переходу до миру", — сказав Марков.

Ймовірна зустріч Трампа і Путіна: що відомо

Джерела каналу CNN 7 серпня повідомили, що після повернення спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з Москви до Вашингтона помічники Дональда Трампа негайно почали підготовку зустрічі з російським лідером. За даними анонімних інсайдерів, зустріч Трампа і Путіна може відбутися вже наступного тижня. Далі плануються тристоронні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив 7 серпня підготовку зустрічі Путіна і Трампа та сказав, що "орієнтир позначений як наступний тиждень". Втім інформацію про підготовку тристоронніх переговорів він лишив без коментарів.