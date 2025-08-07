Встреча с Трампом нужна Путину для достижения целей в войне: и это не оккупация территорий, — NYT

По мнению аналитиков, президент РФ Владимир Путин считает прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом ключом для достижения своих целей в Украине. При этом главными требованиями Путина являются не столько территориальные уступки, сколько отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс (НАТО), ограничение украинской армии и формирование пророссийского правительства.

Журналисты The New York Times со ссылкой на аналитиков и анонимные близкие к Кремлю источники пишут, что российский диктатор давно стремится к встрече с Трампом и считает переговоры с президентом США шансом для обеспечения победы в войне против Украины. При этом его главной целью является достижение геополитических целей, а не завоевание определенной территории.

Российский политолог старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая отметила, что Кремль с начала полномасштабного вторжения не демаркировал официально границы оккупированных территорий, что может свидетельствовать о гибкости по обмену определенными территориями. По ее словам, важнейшими для Путина являются "железобетонные" гарантии невступления Украины в НАТО и отсутствия иностранных войск на украинской территории, а также ряд политических требований к Киеву, а все остальное может быть предметом переговоров. По мнению политолога, российский лидер хочет, чтобы Украина перестала быть тем, что он считает "антироссийским проектом", и вернулась в сферу влияния Кремля.

По словам журналистов NYT, российские чиновники могут надеяться, что личная встреча Путина и Трампа даст возможность склонить президента США к поддержке взглядов российского лидера на то, что в Кремле называют "коренными причинами конфликта".

Издание приводит также мнение прокремлевского российского политического аналитика Сергея Маркова, который заявил, что Трамп нужен Путину для достижения условий России. По его словам, это объясняет, почему российский президент стремится избежать разрыва с Вашингтоном.

"Путин хочет сохранить Трампа как ресурс для возможного перехода к миру", — сказал Марков.

Вероятная встреча Трампа и Путина: что известно

Источники канала CNN 7 августа сообщили, что после возвращения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа из Москвы в Вашингтон помощники Дональда Трампа немедленно начали подготовку встречи с российским лидером. По данным анонимных инсайдеров, встреча Трампа и Путина может состояться уже на следующей неделе. Далее планируются трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил 7 августа подготовку встречи Путина и Трампа и сказал, что "ориентир обозначен как следующая неделя". Впрочем информацию о подготовке трехсторонних переговоров он оставил без комментариев.