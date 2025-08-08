"Кошмар" для Европы или повторение Афганистана: 5 сценариев завершения войны в Украине
Быстрое завершение боевых действий маловероятно, ведь сейчас войска РФ продвигаются на фронте. Из всех пяти возможных сценариев развития событий лишь один предполагает поражение России.
Тем временем российские войска продвигаются в Украине, что приближает Москву к достижению ее целей. Переговоры осенью могут вестись по совершенно иному сценарию, сообщил американский телеканал CNN.
Завершение войны в Украине — 5 возможных сценариев
Если Трамп и Путин все же встретятся, Штаты будут настаивать на организации трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения прекращения войны.
Цель России, вероятно, в том, чтобы Путин втянул Трампа в орбиту московской риторики. Организация встреч ставит вопрос о пути завершения полномасштабной войны. Вот пять возможных сценариев:
Согласие Путина на безусловное прекращение огня в Украине
Крайне маловероятный вариант. США, Европа и Украина требовали ввести паузу в боевых действиях еще в мае. Запад грозил России санкциями, но идея провалилась.
Трамп отказался от санкций, предпочтя переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле, которые привели лишь к обмену пленными. Кроме этого, 30-дневное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры по сути не соблюдалось.
Армия РФ превращает постепенные успехи на передовой в стратегические преимущества и не видит смысла останавливать прогресс. Угроза санкций Трампа против Китая и Индии, не изменят военный расчет Москвы до конца лета. До октября Путин продолжит воевать, потому что он побеждает.
Оккупация Покровска, Константиновки и Купянска к октябрю
Участники переговоров могли бы договориться о дальнейших встречах с закреплением российских успехов с наступлением зимы. Линия фронта замораживается в октябре.
К тому времени Путин может оккупировать Покровск, Константиновку и Купянск, что даст ему прочную позицию к зиме и возможность перегруппировать войска. После этого в 2026 году атаки могут возобновиться, или война закончится дипломатически.
Путин также может поднять вопрос о выборах в Украине, которые в условиях войны не проводились и попытаться сделать президентом пророссийского кандидата.
Украина получит поддержку США и ЕС
При условии бесперебойной военной помощи США и Европы ВСУ смогут минимизировать продвижение россиян и подтолкнуть Путина к переговорам. Покровск может пасть, а другие города — оказаться под угрозой.
Россия тем временем ощутит на себе последствия санкций и перегрева экономики. Также десятки тысяч военнослужащих стран НАТО могли бы разместиться вокруг Киева и других крупных городов, оказывая логистическую и разведывательную поддержку Украине.
"Это лучшее, на что может надеяться Украина", — полагают обозреватели.
"Кошмар" для Украины и Европы
Путин мог заметить явные пробелы в единстве Запада. Европа может поддержать Киев, но не переломит ситуацию на фронте без американской поддержки. В этом случае последует медленный разгром украинских войск на Донбассе и в центральных районах.
В таком случае безопасность Киева снова окажется под угрозой. И если европейские державы считают, что лучше воевать с Россией в Украине, чем на своей территории, они просчитаются.
"У европейских лидеров нет политического мандата на вступление в войну внутри Украины. Путин продвигается вперед, в НАТО не могут дать единый ответ. Это кошмар для Европы и конец суверенной Украины", — говорится в тексте.
Катастрофа для Путина: повторение неудач войск СССР в Афганистане
Россия может еженедельно терять в Украине тысячи солдат ради относительно небольших побед. Тем временем санкции подорвут ее экономику, что вызовет сокращение доходов и трат на вооружение. Недовольство среди московской элиты может усилиться из-за воинственной политики Кремля.
Массовый экономический кризис в России станет губительным. Подобный недальновидный расчет способствовал потерям советов в Афганистане.
"Путин силен на первый взгляд, пока не покажется слабым. Проблема этого сценария в том, что это — единственная надежда западных стратегов, которые не могут ни допустить полноценного вступления НАТО в войну ради победы Украины, ни усилить способности Киева дать отпор Москве военным путем", — подчеркивают аналитики.
В выводах к статье делается акцент на том, что ни один из вышеперечисленных сценариев не подходит Украине. Лишь один из них предполагает поражение России и прекращение угрозы европейской безопасности.
Также ни один из описанных раскладов не возникнут после встречи Трампа с Путиным без участия Украины в сделке.
Напомним, Дональд Трамп собирается использовать экономическую мощь Штатов в мирных переговорах с Россией. Речь идет, в том числе о пошлинах.
В Кремле ранее говорили, что Путин и Трамп могут встретиться 15 августа. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают как возможную площадку для саммита.