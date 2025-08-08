"Кошмар" для Европы или повторение Афганистана: 5 сценариев завершения войны в Украине

Быстрое завершение боевых действий маловероятно, ведь сейчас войска РФ продвигаются на фронте. Из всех пяти возможных сценариев развития событий лишь один предполагает поражение России.

Related video

Тем временем российские войска продвигаются в Украине, что приближает Москву к достижению ее целей. Переговоры осенью могут вестись по совершенно иному сценарию, сообщил американский телеканал CNN.

Завершение войны в Украине — 5 возможных сценариев

Если Трамп и Путин все же встретятся, Штаты будут настаивать на организации трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения прекращения войны.

Цель России, вероятно, в том, чтобы Путин втянул Трампа в орбиту московской риторики. Организация встреч ставит вопрос о пути завершения полномасштабной войны. Вот пять возможных сценариев:

Согласие Путина на безусловное прекращение огня в Украине

Крайне маловероятный вариант. США, Европа и Украина требовали ввести паузу в боевых действиях еще в мае. Запад грозил России санкциями, но идея провалилась.

Трамп отказался от санкций, предпочтя переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле, которые привели лишь к обмену пленными. Кроме этого, 30-дневное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры по сути не соблюдалось.

До октября Путин продолжит воевать в Украине

Армия РФ превращает постепенные успехи на передовой в стратегические преимущества и не видит смысла останавливать прогресс. Угроза санкций Трампа против Китая и Индии, не изменят военный расчет Москвы до конца лета. До октября Путин продолжит воевать, потому что он побеждает.

Оккупация Покровска, Константиновки и Купянска к октябрю

Участники переговоров могли бы договориться о дальнейших встречах с закреплением российских успехов с наступлением зимы. Линия фронта замораживается в октябре.

К тому времени Путин может оккупировать Покровск, Константиновку и Купянск, что даст ему прочную позицию к зиме и возможность перегруппировать войска. После этого в 2026 году атаки могут возобновиться, или война закончится дипломатически.

ВС РФ могут оккупировать Покровск, Константиновку и Купянск Фото: Getty Images

Путин также может поднять вопрос о выборах в Украине, которые в условиях войны не проводились и попытаться сделать президентом пророссийского кандидата.

Украина получит поддержку США и ЕС

При условии бесперебойной военной помощи США и Европы ВСУ смогут минимизировать продвижение россиян и подтолкнуть Путина к переговорам. Покровск может пасть, а другие города — оказаться под угрозой.

Россия тем временем ощутит на себе последствия санкций и перегрева экономики. Также десятки тысяч военнослужащих стран НАТО могли бы разместиться вокруг Киева и других крупных городов, оказывая логистическую и разведывательную поддержку Украине.

Тысячи военных стран НАТО могли бы разместиться вокруг Киева Фото: Flickr

"Это лучшее, на что может надеяться Украина", — полагают обозреватели.

"Кошмар" для Украины и Европы

Путин мог заметить явные пробелы в единстве Запада. Европа может поддержать Киев, но не переломит ситуацию на фронте без американской поддержки. В этом случае последует медленный разгром украинских войск на Донбассе и в центральных районах.

В таком случае безопасность Киева снова окажется под угрозой. И если европейские державы считают, что лучше воевать с Россией в Украине, чем на своей территории, они просчитаются.

"У европейских лидеров нет политического мандата на вступление в войну внутри Украины. Путин продвигается вперед, в НАТО не могут дать единый ответ. Это кошмар для Европы и конец суверенной Украины", — говорится в тексте.

Катастрофа для Путина: повторение неудач войск СССР в Афганистане

Россия может еженедельно терять в Украине тысячи солдат ради относительно небольших побед. Тем временем санкции подорвут ее экономику, что вызовет сокращение доходов и трат на вооружение. Недовольство среди московской элиты может усилиться из-за воинственной политики Кремля.

Массовый экономический кризис в России станет губительным. Подобный недальновидный расчет способствовал потерям советов в Афганистане.

Потери советских сил в Афганистане были значительны

"Путин силен на первый взгляд, пока не покажется слабым. Проблема этого сценария в том, что это — единственная надежда западных стратегов, которые не могут ни допустить полноценного вступления НАТО в войну ради победы Украины, ни усилить способности Киева дать отпор Москве военным путем", — подчеркивают аналитики.

В выводах к статье делается акцент на том, что ни один из вышеперечисленных сценариев не подходит Украине. Лишь один из них предполагает поражение России и прекращение угрозы европейской безопасности.

Также ни один из описанных раскладов не возникнут после встречи Трампа с Путиным без участия Украины в сделке.

Напомним, Дональд Трамп собирается использовать экономическую мощь Штатов в мирных переговорах с Россией. Речь идет, в том числе о пошлинах.

В Кремле ранее говорили, что Путин и Трамп могут встретиться 15 августа. Объединенные Арабские Эмираты рассматривают как возможную площадку для саммита.