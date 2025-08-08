"Кошмар" для Європи або повторення Афганістану: 5 сценаріїв завершення війни в Україні

Швидке завершення бойових дій малоймовірне, адже зараз війська РФ просуваються на фронті. З усіх п'яти можливих сценаріїв розвитку подій лише один передбачає поразку Росії.

Тим часом російські війська просуваються в Україні, що наближає Москву до досягнення її цілей. Переговори восени можуть вестися за зовсім іншим сценарієм, повідомив американський телеканал CNN.

Завершення війни в Україні — 5 можливих сценаріїв

Якщо Трамп і Путін все ж зустрінуться, Штати наполягатимуть на організації тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського для обговорення припинення війни.

Мета Росії, ймовірно, в тому, щоб Путін втягнув Трампа в орбіту московської риторики. Організація зустрічей ставить питання про шляхи завершення повномасштабної війни. Ось п'ять можливих сценаріїв:

Згода Путіна на безумовне припинення вогню в Україні

Вкрай малоймовірний варіант. США, Європа та Україна вимагали ввести паузу в бойових діях ще в травні. Захід погрожував Росії санкціями, але ідея провалилася.

Трамп відмовився від санкцій, віддавши перевагу переговорам делегацій України та РФ у Стамбулі, які призвели лише до обміну полоненими. Крім цього, 30-денного припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури по суті не дотримувалися.

До жовтня Путін продовжить воювати в Україні

Армія РФ перетворює поступові успіхи на передовій на стратегічні переваги і не бачить сенсу зупиняти прогрес. Загроза санкцій Трампа проти Китаю та Індії, не змінять військовий розрахунок Москви до кінця літа. До жовтня Путін продовжить воювати, бо він перемагає.

Окупація Покровська, Костянтинівки та Куп'янська до жовтня

Учасники переговорів могли б домовитися про подальші зустрічі із закріпленням російських успіхів із настанням зими. Лінія фронту заморожується в жовтні.

На той час Путін може окупувати Покровськ, Костянтинівку і Куп'янськ, що дасть йому міцну позицію до зими і можливість перегрупувати війська. Після цього у 2026 році атаки можуть поновитися, або війна закінчиться дипломатично.

ЗС РФ можуть окупувати Покровськ, Костянтинівку та Куп'янськ Фото: Getty Images

Путін також може порушити питання про вибори в Україні, які в умовах війни не проводилися, і спробувати зробити президентом проросійського кандидата.

Україна отримає підтримку США та ЄС

За умови безперебійної військової допомоги США і Європи ЗСУ зможуть мінімізувати просування росіян і підштовхнути Путіна до переговорів. Покровськ може впасти, а інші міста — опинитися під загрозою.

Росія тим часом відчує на собі наслідки санкцій і перегріву економіки. Також десятки тисяч військовослужбовців країн НАТО могли б розміститися навколо Києва та інших великих міст, надаючи логістичну та розвідувальну підтримку Україні.

Тисячі військових країн НАТО могли б розміститися навколо Києва Фото: Flickr

"Це найкраще, на що може сподіватися Україна", — вважають оглядачі.

"Кошмар" для України та Європи

Путін міг помітити явні прогалини в єдності Заходу. Європа може підтримати Київ, але не переломить ситуацію на фронті без американської підтримки. У цьому разі відбудеться повільний розгром українських військ на Донбасі і в центральних районах.

У такому разі безпека Києва знову опиниться під загрозою. І якщо європейські держави вважають, що краще воювати з Росією в Україні, ніж на своїй території, вони прорахуються.

"У європейських лідерів немає політичного мандата на вступ у війну всередині України. Путін просувається вперед, у НАТО не можуть дати єдину відповідь. Це кошмар для Європи і кінець суверенної України", — йдеться в тексті.

Катастрофа для Путіна: повторення невдач військ СРСР в Афганістані

Росія може щотижня втрачати в Україні тисячі солдатів заради відносно невеликих перемог. Тим часом санкції підірвуть її економіку, що викличе скорочення доходів і витрат на озброєння. Невдоволення серед московської еліти може посилитися через войовничу політику Кремля.

Масова економічна криза в Росії стане згубною. Подібний недалекоглядний розрахунок сприяв втратам советів в Афганістані.

Втрати радянських сил в Афганістані були значні

"Путін сильний, на перший погляд, поки не виглядає слабким. Проблема цього сценарію в тому, що це — єдина надія західних стратегів, які не можуть ані допустити повноцінного вступу НАТО у війну заради перемоги України, ані посилити спроможність Києва дати відсіч Москві військовим шляхом", — підкреслюють аналітики.

У висновках до статті робиться акцент на тому, що жоден з перерахованих вище сценаріїв не підходить Україні. Лише один із них передбачає поразку Росії і припинення загрози європейській безпеці.

Також жоден з описаних розкладів не виникне після зустрічі Трампа з Путіним без участі України в угоді.

Нагадаємо, Дональд Трамп збирається використати економічну міць Штатів у мирних переговорах з Росією. Йдеться, зокрема, про мита.

У Кремлі раніше говорили, що Путін і Трамп можуть зустрітися 15 серпня. Об'єднані Арабські Емірати розглядають як можливий майданчик для саміту.