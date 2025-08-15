Электромагнитное оружие: как Украина может изменить правила войны с дронами

Электромагнитное оружие — новый перспективный вид оружия, который может изменить ход войны, и Украина вместе с миром не стоит в стороне. Американская Leonidas от Epirus обещает уничтожать рои дронов, а Харьковский институт электромагнитных исследований уже поставляет компоненты ЭМЗ миру. Фокус узнал, имеет ли Украина собственные разработки в этой сфере и какие технические вызовы стоят на пути к этому.

Мария Берлинская, руководитель проекта Victory Drones и общественный деятель, недавно заявила, что электромагнитное оружие — чрезвычайно перспективное направление, которое будет определять будущее военных технологий.

"Это один из видов оружия в ближайшем будущем. Стоит уже учиться изготавливать и применять", — отметила общественный деятель.

Компания Epirus в июле 2025 года получила контракт от армии США на 43,5 млн долларов для создания двух усовершенствованных систем Leonidas IFPC-HPM GEN II, предназначенных для уничтожения БПЛА, в частности роев дронов. Новая версия базируется на четырех системах, поставленных в мае 2024 года, и учитывает отзывы военных после боевых тестов. GEN II будет иметь вдвое большую дальность (до 2 км), на 30% более высокую мощность, новые батареи для длительной работы и режим пакетной стрельбы для поражения нескольких целей.

"Наша HPM-технология готова противостоять угрозе дронов", — заявил гендиректор Epirus Энди Лоуэри.

Может ли сейчас электромагнитное оружие причинять вред людям и технике

По словам аналитика Национального института стратегических исследований Алексея Ижака, граница между традиционными системами РЭБ и электромагнитным оружием не является четкой, поскольку обе технологии базируются на использовании радиоволн, но различаются по мощности и назначению. В то время как РЭБ предназначено для глушения или искажения сигналов, ЭМО имеет потенциал физически повреждать электронные устройства, что делает его перспективным, но сложным в реализации.

Ижак пояснил, что концепция электромагнитного оружия не является новой. Еще во времена холодной войны мощные радары, такие как станции дальнего радиолокационного обеспечения (ДРЛС), могли случайно влиять на электронику самолетов, если те попадали под их луч. В Украине когда-то существовали подобные станции, а в России они до сих пор используются. Такие радары, несмотря на основное назначение для сканирования пространства, имеют настолько высокую мощность, что могут вызвать физические повреждения на небольшом расстоянии. Однако сознательное создание ЭМИ, которая бы целенаправленно уничтожала электронику, например, дроны или системы связи, остается на стадии экспериментов во всем мире, включая Украину.

"Сейчас электромагнитное оружие существует только в виде экспериментальных образцов. Такие системы теоретически способны создавать мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), подобный тому, что возникает во время ядерного взрыва, который выводит из строя электронику на большом расстоянии. Современные разработки, например американские системы THOR, Leonidas и Phaser позволяют генерировать короткие, но чрезвычайно мощные импульсы продолжительностью в наносекунды, которые могут уничтожать дроны групп 1 и 2 (по американской классификации) на расстоянии 1-2 километра. Такие системы, как правило, размещаются в контейнерах с направленными антеннами, подобно лазерному оружию", — отметил аналитик.

Какие проблемы электромагнитного оружия

Алексей Ижак подчеркивает, что несмотря на потенциал, развитие электромагнитного оружия сталкивается с несколькими ключевыми проблемами:

Высокая мощность и риск самоповреждения. Для создания импульса, способного физически уничтожать электронику, нужна огромная энергия. Однако такой сигнал может повредить не только вражеские системы, но и собственное оборудование или гражданскую инфраструктуру. "Например, на поле боя, где активно используются рои дронов, направленный электромагнитный импульс может случайно вывести из строя дружественные системы связи или электронику", — добавляет эксперт. Технические ограничения. Современное оборудование для ЭМЗ остается громоздким и сложным в использовании. Для массового производства нужны более компактные системы и надежные антенны, которые могут точно направлять импульс, минимизируя побочные эффекты. Отсутствие массового производства. Ни одна страна мира, по данным Ижака, еще не достигла уровня, когда ЭМИ стала бы массовым оружием. Экспериментальные образцы существуют, но их интеграция в боевые условия затруднена из-за технических и логистических барьеров.

Какие перспективы создания электромагнитного оружия в Украине

В контексте войны с Россией электромагнитное оружие могло бы стать важным инструментом для противодействия современным угрозам, таким как рои дронов или высокоточные системы врага. Украина уже имеет определенный опыт в сфере РЭБ, которые активно используются для глушения вражеских дронов и нарушения их систем управления. По словам Ижака, если РЭБ достигнет достаточной мощности, он может перейти в категорию электромагнитного оружия, способного не только глушить, но и физически уничтожать цели.

Издание Defense Express писало, что в Украине разработкой электромагнитного оружия занимается Харьковский институт электромагнитных исследований. Институт не только сохранил советские наработки, но и достиг значительного прогресса. После начала российской агрессии в 2014 году он предложил объединить усилия для создания ЭМЗ, что заинтересовало Минобороны и СНБО. Хотя о конкретных образцах на вооружении ВСУ информации мало, Украина через институт стала мощным поставщиком компонентов ЭМЗ на мировой рынок. Их "девайсы" заказывают высокоразвитые страны, что подтверждает технологический потенциал Украины. В частности речь идет о портативном взрывомагнитном генераторе.

"Технологический прорыв в создании компактных и надежных систем ЭМЗ может изменить ситуацию. Например, разработка антенн с точным наведением и уменьшение размеров оборудования сделают такие системы более практичными для боевого применения. В Украине, где активно развивается оборонная промышленность, это может стать важным направлением, особенно учитывая потребности Вооруженных сил в противодействии российским технологиям", — подчеркнул Ижак.

Украина, которая столкнулась с массовыми атаками российских дронов и ракет, могла бы получить стратегическое преимущество благодаря ЭМЗ. Однако, по словам аналитика, для этого необходимо преодолеть технические ограничения и инвестировать в исследования. Международное сотрудничество, например, со странами НАТО, может ускорить этот процесс, обеспечив доступ к передовым технологиям и финансированию.

