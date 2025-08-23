Топ самых влиятельных украинцев 2025 года от Фокуса: кто в лидерах рейтинга

Ко Дню независимости Украины Фокус опубликовал традиционный рейтинг самых влиятельных украинцев, в который вошли политики, военные, предприниматели, волонтеры, деятели культуры и спорта. Хотя каждый участник топа вносит свой весомый вклад в настоящее и будущее государства и достоин признания, в каждой из категорий определились лидеры.

Во время общения с экспертами для составления рейтинга "ТОП 100 влиятельных украинцев 2025 года" мы отметили, что украинское общество стало определять влиятельность по-новому. В рейтинге людей, имеющих значительное влияние на процессы в стране, кроме политиков и бизнесменов появилось больше военных, волонтеров, культурных деятелей и спортсменов.

Топ-5 самых влиятельных политиков

Владимир Зеленский — рейтинг самых влиятельных политиков 2025 года возглавляет президент, отстаивавший интересы Украины на международной арене в условиях "турбулентности", к которой подтолкнула мир победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Андрей Ермак — глава Офиса президента Украины, который является одним из главных архитекторов внешней и внутренней политики государства. Юлия Свириденко — вторая женщина на посту премьер-министра в истории независимой Украины, участвовала в подписании соглашения с США о полезных ископаемых и благодаря вовлеченности в круг европейских политиков и чиновников способствует продвижению евроинтеграции Украины. Михаил Федоров — министр цифровой трансформации и первый вице-премьер-министр Украины, который активно занимается развитием цифровых сервисов государства и технической составляющей украинской армии. Денис Шмыгаль — бывший премьер-министр, назначенный 17 июля 2025 года на должность министра обороны, был одним из ключевых антикризисных менеджеров Украины.

Топ-5 самых влиятельных военных

Собирательный образ украинского военного — на первое место в рейтинге самых влиятельных военнослужащих заслуживает каждый украинский боец, который защищает государство от российского нашествия, и благодаря которому Украина сохраняет свою независимость. Александр Сырский — главнокомандующий Вооруженных сил Украины инициировал переход украинской армии на корпусную систему, что приближает ее к стандартам НАТО, и под его руководством была проведена операция Сил обороны в Курской области РФ. Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки, под руководством которого украинские разведчики осуществили немало успешных операций против врага. Василий Малюк — глава Службы безопасности Украины, который руководил резонансной операцией "Паутина" в июне 2025 года, когда завезенные грузовиками украинские дроны поразили авиацию на пяти российских аэродромах. Андрей Билецкий — командир Третьего армейского корпуса ВСУ, бойцы которого держат 150 километров фронта — около одной восьмой части всей линии боестолкновения.

Топ-5 самых влиятельных бизнесменов

Ринат Ахметов — владелец группы компаний System Capital Management (SCM), которая является крупнейшим частным налогоплательщиком в Украине. Юрий Косюк — владелец агрохолдинга "МХП" ("Мироновский хлебопродукт"), одного из крупнейших производителей курятины в Украине и Европе. Томаш Фиала — чешский предприниматель, основатель и CEO Dragon Capital, которая является одной из ведущих инвестиционных групп в Украине и вкладывает средства в развитие энергетики. Виктор Пинчук — владелец компании Interpipe, производящей трубную и железнодорожную продукцию и поставляющей ее в 80 стран мира, активно участвует в международных мероприятиях и занимается благотворительностью. Геннадий Буткевич — совладелец "АТБ" и основатель BGV Group Management, инвестирует в девелопмент, добычу, переработку и гуманитарные проекты, также передает средства на благотворительность.

Топ-5 самых влиятельных волонтеров

БФ "Вернись живым" — фонд под руководством Тараса Чмута собрал более 4,4 млрд грн на нужды Сил обороны за 2024 год, занимается обучением личного состава украинской армии и способствует реабилитации ветеранов. Благотворительный фонд Сергея Притулы — собирает средства на дроны-перехватчики для бойцов противовоздушной обороны, ударные БПЛА и дроны-камикадзе, оказывает гуманитарную помощь гражданским. Superhumans Center — бесплатно предоставляет услуги протезирования и реабилитации пострадавшим от вооруженной агрессии РФ в Украине, за время деятельности медики центра установили более 1 300 протезов. БФ "Сообщество Стерненко" — собирает средства на дроны для ВСУ и переоборудование беспилотников, а также играет существенную роль в развитии беспилотных технологий в Украине. БО Nova Ukraine — зарегистрированная в Калифорнии в США организация, кроме гуманитарной помощи Украине, занимается политической адвокацией и мотивирует американскую общественность влиять на политику государства для поддержки украинцев.

Топ-5 самых влиятельных деятелей культуры

Сергей Жадан — писатель, музыкант и с марта 2024 года военнослужащий собирает средства для армии и вносит вклад в представление украинской культуры в мире, его произведения переведены на ряд языков, а в 2025 году он получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе. Мстислав Чернов — режиссер, фотограф, военный журналист и писатель работает над документальными лентами об Украине, первый среди украинских режиссеров получил премию "Оскар" за свой фильм "20 дней в Мариуполе". Иван Урывский — театральный режиссер, делает весомый вклад в развитие современного украинского театра, собирает средства на нужды ВСУ на благотворительных показах. Тамара Трунова — главный режиссер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, активно участвует в международных фестивалях, была в жюри британского фестиваля Edinburgh Fringe. Олег Сенцов — режиссер, писатель и военнослужащий, был в российском плену с 2014 по 2019 год, а в 2025-м представил документальный фильм "Реал" (Real), снятый во время реального боя на камеру GoPro.

Топ-5 самых влиятельных спортсменов

Александр Усик — профессиональный боксер, чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весе, абсолютный чемпион мира в хэвивейте, посвящал свои победы Украине и ее военным. Ярослава Магучих — легкоатлетка, мировая рекордсменка по прыжкам в высоту, после каждой победы поднимает украинский флаг и активно рассказывает миру о российской агрессии. Элина Свитолина — теннисистка, третья ракетка мира, которая после начала полномасштабной войны стала активным послом Украины в мире. Александр Зинченко — футболист, полузащитник и левый защитник лондонского "Арсенала", пожертвовал около 1 миллиона фунтов на гуманитарные нужды Украины и активно участвует в гуманитарных мероприятиях. Ольга Харлан — фехтовальщица на саблях, выиграла 6 олимпийских медалей, 15 медалей чемпионатов мира и 22 медали чемпионатов Европы, официально является сотрудницей Службы безопасности Украины, о чем стало известно, когда она отказалась пожать руку россиянке после поединка.

