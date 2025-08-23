Топ найвпливовіших українців 2025 року від Фокусу: хто в лідерах рейтингу

До Дня незалежності України Фокус опублікував традиційний рейтинг найвпливовіших Українців, до якого увійшли політики, військові, підприємці, волонтери, діячі культури та спорту. Хоча кожен учасник топу робить свій вагомий внесок у теперішнє й майбутнє держави та гідний визнання, у кожній із категорій визначилися лідери.

Під час спілкування з експертами для складання рейтингу "ТОП 100 впливових українців 2025 року" ми відзначили, що українське суспільство стало визначати впливовість по-новому. У рейтингу людей, що мають значний вплив на процеси в країні, крім політиків і бізнесменів з'явилося більше військових, волонтерів, культурних діячів і спортсменів.

Топ 5 найвпливовіших політиків

Володимир Зеленський — рейтинг найвпливовіших політиків 2025 року очолює президент, що відстоював інтереси України на міжнародній арені в умовах "турбулентності", до якої підштовхнула світ перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. Андрій Єрмак — голова Офісу президента України, що є одним із головних архітекторів зовнішньої та внутрішньої політики держави. Юлія Свириденко — друга жінка на посаді прем'єр-міністра в історії незалежної України, брала участь у підписанні угоди зі США про корисні копалини та завдяки залученості до кола європейських політиків і чиновників сприяє просуванню євроінтеграції України. Михайло Федоров — міністр цифрової трансформації та перший віцепрем'єр-міністр України, який активно займається розвитком цифрових сервісів держави та технічної складової українського війська. Денис Шмигаль — експрем'єр-міністр, призначений 17 липня 2025 року на посаду міністра оборони, був одним із ключових антикризових менеджерів України.

Топ 5 найвпливовіших військових

Збірний образ українського військового — на перше місце в рейтингу найвпливовіших військовослужбовців заслуговує кожен український боєць, який боронить державу від російської навали, та завдяки якому Україна зберігає свою незалежність. Олександр Сирський — головнокомандувач Збройних сил України ініціював перехід української армії на корпусну систему, що наближує її до стандартів НАТО, та під його керівництвом було проведено операцію Сил оборони в Курській області РФ. Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки, під керівництвом якого українські розвідники здійснили чимало успішних операцій проти ворога. Василь Малюк — голова Служби безпеки України, який керував резонансною операцією "Павутина" в червні 2025 року, коли завезені вантажівками українські дрони уразили авіацію на п'яти російських аеродромах. Андрій Білецький — командир Третього армійського корпусу ЗСУ, бійці якого тримають 150 кілометрів фронту — близько однієї восьмої частини всієї лінії боєзіткнення.

Топ 5 найвпливовіших бізнесменів

Рінат Ахметов — власник групи компаній System Capital Management (SCM), що є найбільшим приватним платником податків в Україні. Юрій Косюк — власник агрохолдингу "МХП" ("Миронівський хлібопродукт"), одного з найбільших виробників курятини в Україні та Європі. Томаш Фіала — чеський підприємець, засновник і CEO Dragon Capital, яка є однією з провідних інвестиційних груп в Україні та вкладає кошти в розвиток енергетики. Віктор Пінчук — власник компанії Interpipe, що виробляє трубну й залізничну продукцію і постачає її до 80 країн світу, активно бере участь в міжнародних заходах і займається благодійністю. Геннадій Буткевич — співвласник "АТБ" та засновник BGV Group Management, інвестує в девелопмент, видобуток, переробку та гуманітарні проєкти, також передає кошти на благодійність.

Топ 5 найвпливовіших волонтерів

БФ "Повернись живим" — фонд під керівництвом Тараса Чмута зібрав понад 4,4 млрд грн на потреби Сил оборони за 2024 рік, займається навчанням особового складу української армії та сприяє реабілітації ветеранів. Благодійний фонд Сергія Притули — збирає кошти на дрони-перехоплювачі для бійців протиповітряної оборони, ударні БПЛА й дрони-камікадзе, надає гуманітарну допомогу цивільним. Superhumans Center — безплатно надає послуги протезування та реабілітації постраждалим від збройної агресії РФ в Україні, за час діяльності медики центру встановили понад 1 300 протезів. БФ "Спільнота Стерненка" — збирає кошти на дрони для ЗСУ та переобладнання безпілотників, а також відіграє суттєву роль у розвитку безпілотних технологій в Україні. БО Nova Ukraine — зареєстрована в Каліфорнії у США організація, крім гуманітарної допомоги Україні, займається політичною адвокацією та мотивує американську громадськість впливати на політику держави для підтримки українців.

Топ 5 найвпливовіших діячів культури

Сергій Жадан — письменник, музикант і з березня 2024 року військовослужбовець збирає кошти для війська та робить внесок у представлення української культури у світі, його твори перекладені на низку мов, а у 2025 році він отримав Австрійську державну премію з європейської літератури. Мстислав Чернов — режисер, фотограф, військовий журналіст і письменник працює над документальними стрічками про Україну, перший серед українських режисерів отримав премію "Оскар" за свій фільм "20 днів в Маріуполі". Іван Уривський — театральний режисер, робить вагомий внесок у розвиток сучасного українського театру, збирає кошти на потреби ЗСУ на благодійних показах. Тамара Трунова — головна режисерка Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, активно бере участь у міжнародних фестивалях, була в журі британського фестивалю Edinburgh Fringe. Олег Сенцов — режисер, письменник і військовослужбовець, був в російському полоні з 2014 по 2019 рік, а у 2025-му представив документальний фільм "Реал" (Real), знятий під час реального бою на камеру GoPro.

Топ 5 найвпливовіших спортсменів

Олександр Усик — професійний боксер, чемпіон світу у важкій та надважкій вазі, абсолютний чемпіон світу у гевівейті, присвячував свої перемоги Україні та її військовим. Ярослава Магучіх — легкоатлетка, світова рекордсменка зі стрибків у висоту, після кожної перемоги підіймає український прапор і активно розповідає світу про російську агресію. Еліна Світоліна — тенісистка, третя ракетка світу, що після початку повномасштабної війни стала активною амбасадоркою України у світі. Олександр Зінченко — футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського "Арсеналу", пожертвував близько 1 мільйона фунтів на гуманітарні потреби України та активно бере участь в гуманітарних заходах. Ольга Харлан — фехтувальниця на шаблях, виграла 6 олімпійських медалей, 15 медалей чемпіонатів світу та 22 медалі чемпіонатів Європи, офіційно є співробітницею Служби безпеки України, про що стало відомо, коли вона відмовилася потиснути руку росіянці після поєдинку.

