"Шахеды" на рассвете: почему Россия изменила время атак на Украину

В последние дни Россия начала запускать дроны не только ночью, но и утром. Такие атаки становятся неожиданным испытанием для украинской ПВО и могут выполнять роль разведки перед новыми ударами. Фокус выяснил, действительно ли Кремль изменил тактику и чего ждать от "Шахедов" на рассвете.

Последние несколько дней Россия запускает ударные дроны типа "Шахед" с самого утра. Сегодня, 4 сентября, пуски дронов были отмечены в 8:42 — в Вышгородском районе Киевской области воздушная тревога прозвучала в 9:54 из-за угрозы трех БПЛА. Накануне также враг осуществил пуски "Шахедов" в утреннее время.

Фокус разбирался, изменил ли враг тактику — с ночного террора на утренний, и будут ли теперь "Шахеды" постоянно атаковать Украину на рассвете.

Новые "Шахеды" над Украиной: как РФ усилила угрозу

В последние дни фиксируются новые особенности использования Россией дронов-камикадзе Shahed. Специалисты обращают внимание, что в часть аппаратов устанавливают камеры и радиомодемы, которые позволяют передавать данные во время полета. Это может свидетельствовать об использовании беспилотников не только как ударных средств, но и как элементов воздушной разведки.

Авиационный эксперт Константин Криволап объясняет, что россияне оснащают дроны камерами для разведки и модулями для передачи данных в реальном времени. Это позволяет "Шахедам" не только атаковать, но и выполнять разведывательные функции. Для передачи информации используют мобильный интернет (в частности украинские SIM-карты), спутниковые каналы или наземные станции.

"Для увеличения автономности россияне внедряют модель "ведущий-ведомый", когда один дрон (ведущий) задает координаты, а другие (ведомый) их повторяют. Это самый простой способ управления группой дронов, что повышает их скоординированность и эффективность", — говорит Фокусу эксперт.

"Шахеды" с утра: зачем РФ запускает дроны на рассвете

По словам военного эксперта, основателя благотворительной организации "Реактивная почта" Павла Нарожного враг может запускать дроны утром для разведки.

"Обычно запускают относительно небольшую группу из 30-40 Shahed в утреннее время. Они могут фиксировать места расположения украинской ПВО: если дрон сбивают в определенном районе, россияне делают вывод, что там работают эффективные средства обороны, и в дальнейшем стараются избегать этого направления. Если же наоборот — группа долетает без значительных потерь, враг может усилить удары по этой цели. Таким образом, утренние запуски часто выглядят как разведка боем перед более масштабными атаками", — объясняет Фокусу Нарожный.

Эксперт отмечает, что за последние четыре года тактика использования "Шахедов" постоянно менялась. Россия применяла:

массированные атаки по одной цели , концентрируя дроны на определенном регионе;

, концентрируя дроны на определенном регионе; одновременные обстрелы разных городов , как во время последних атак, когда удары наносились по нескольким направлениям сразу;

, как во время последних атак, когда удары наносились по нескольким направлениям сразу; террористические атаки по гражданским объектам — жилым кварталам, энергетической и критической инфраструктуре;

— жилым кварталам, энергетической и критической инфраструктуре; прифронтовые удары — по Сумах, Орехову, Запорожью, Кривому Рогу.

"То есть Россия не имеет единой постоянной тактики — она постоянно экспериментирует с различными форматами атак", — говорит эксперт.

Почему "Шахеды" не будут летать днем

Специалисты считают, что переход на массированные удары днем маловероятен. По словам Нарожного, главная причина — эффективность мобильных огневых групп, которые сбивают до 40% "Шахедов", используя только пулеметы, тепловизоры или прожекторы. Это дешевый и действенный инструмент для Украины, ведь одна ракета систем ПВО стоит от 100 тысяч долларов, тогда как оружие мобильных групп значительно дешевле.

"Поэтому россияне пытаются атаковать в основном ночью и при неблагоприятных погодных условиях — во время ветра, дождя, тумана или снега. В таких условиях мобильные группы и зенитные дроны работают хуже", — продолжает эксперт.

Однако, даже если утренние запуски не приводят к массовым разрушениям, они имеют другую цель — истощить украинские силы. Постоянная готовность мобильных групп и авиации означает, что:

военные не могут отдыхать;

техника требует непрерывного обслуживания и ремонта;

ресурсы ПВО расходуются даже на относительно небольшие волны атак.

"Массовые дневные атаки остаются маловероятными, но утренние запуски уже стали способом проверки украинской обороны и одновременно методом давления на силы ПВО", — говорит Нарожный.

