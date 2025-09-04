"Шахеди" на світанку: чому Росія змінила час атак на Україну

Останніми днями Росія почала запускати дрони не лише вночі, а й зранку. Такі атаки стають несподіваним випробуванням для української ППО та можуть виконувати роль розвідки перед новими ударами. Фокус з'ясував, чи справді Кремль змінив тактику й чого чекати від "Шахедів" на світанку.

Related video

Останні декілька днів Росія запускає ударні дрони типу "Шахед" з самого ранку. Сьогодні, 4 вересня, пуски дронів були відмічені о 8:42 — у Вишгородському районі Київської області повітряна тривога пролунала о 9:54 через загрозу трьох БпЛА. Напередодні також ворог здійснив пуски "Шахедів" у ранковий час.

Фокус розбирався, чи змінив ворог тактику — з нічного терору на ранковий, та чи будуть тепер "Шахеди" постійно атакувати Україну на світанку.

Нові "Шахеди" над Україною: як РФ посилила загрозу

Останніми днями фіксуються нові особливості використання Росією дронів-камікадзе Shahed. Фахівці звертають увагу, що в частину апаратів встановлюють камери та радіомодеми, які дають змогу передавати дані під час польоту. Це може свідчити про використання безпілотників не лише як ударних засобів, а і як елементів повітряної розвідки.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснює, що росіяни оснащують дрони камерами для розвідки та модулями для передавання даних у реальному часі. Це дає змогу "Шахедам" не лише атакувати, а й виконувати розвідувальні функції. Для передавання інформації використовують мобільний інтернет (зокрема українські SIM-картки), супутникові канали або наземні станції.

"Для збільшення автономності росіяни впроваджують модель "ведучий-ведений", коли один дрон (ведучий) задає координати, а інші (ведений) їх повторюють. Це найпростіший спосіб керування групою дронів, що підвищує їхню скоординованість і ефективність", — каже Фокусу експерт.

"Шахеди" зранку: навіщо РФ запускає дрони на світанку

За словами військового експерта, засновника благодійної організації "Реактивна пошта" Павла Нарожного, ворог може запускати дрони зранку задля розвідки.

"Зазвичай запускають відносно невелику групу з 30–40 Shahed у ранковий час. Вони можуть фіксувати місця розташування української ППО: якщо дрон збивають у певному районі, росіяни роблять висновок, що там працюють ефективні засоби оборони, і надалі намагаються уникати цього напрямку. Якщо ж навпаки — група долітає без значних втрат, ворог може посилити удари по цій цілі. Таким чином, ранкові запуски часто виглядають як розвідка боєм перед масштабнішими атаками", — пояснює Фокусу Нарожний.

Експерт наголошує, що за останні чотири роки тактика використання «Шахедів» постійно змінювалася. Росія застосовувала:

масовані атаки по одній цілі , концентруючи дрони на певному регіоні;

, концентруючи дрони на певному регіоні; одночасні обстріли різних міст , як під час останніх атак, коли удари завдавалися по кількох напрямках одразу;

, як під час останніх атак, коли удари завдавалися по кількох напрямках одразу; терористичні атаки по цивільних об'єктах — житлових кварталах, енергетичній та критичній інфраструктурі;

— житлових кварталах, енергетичній та критичній інфраструктурі; прифронтові удари — по Сумах, Оріхову, Запоріжжю, Кривому Рогу.

"Тобто Росія не має єдиної сталої тактики — вона постійно експериментує з різними форматами атак", — каже експерт.

Чому "Шахеди" не будуть літати удень

Фахівці вважають, що перехід на масовані удари вдень малоймовірний. За словами Нарожного, головна причина — ефективність мобільних вогневих груп, які збивають до 40% «Шахедів», використовуючи лише кулемети, тепловізори чи прожектори. Це дешевий і дієвий інструмент для України, адже одна ракета систем ППО коштує від 100 тисяч доларів, тоді як зброя мобільних груп значно дешевша.

"Тому росіяни намагаються атакувати здебільшого вночі та за несприятливих погодних умов — під час вітру, дощу, туману чи снігу. У таких умовах мобільні групи та зенітні дрони працюють гірше", — продовжує експерт.

Проте, навіть якщо ранкові запуски не призводять до масових руйнувань, вони мають іншу мету — виснажити українські сили. Постійна готовність мобільних груп і авіації означає, що:

військові не можуть відпочивати;

техніка потребує безперервного обслуговування та ремонту;

ресурси ППО витрачаються навіть на відносно невеликі хвилі атак.

"Масові денні атаки залишаються малоймовірними, але ранкові запуски вже стали способом перевірки української оборони й одночасно методом тиску на сили ППО", — каже Нарожний.

Нагадаємо, Росія суттєво вдосконалила "Шахеди" — тепер "Герань-2" серії "Ъ" можуть розпізнавати обставини бою в режимі реального часу та надсилають відео на контрольний центр.

Також Фокус писав, що в ніч на 31 серпня у РФ повідомляли про масовану атаку дронів на Ростовську і Волгоградську області. У місті Міллерово чули до п'яти потужних вибухів, із цього населеного пункту запускають "Шахеди" по Україні.