Тактика 2022 возвращается: почему РФ бьет по железной дороге Украины и какие последствия это будет иметь

В ночь на 17 сентября Россия атаковала "Шахедами" железную дорогу Украины, оставив без света десятки километров путей и остановив поезда на ключевых направлениях. Фокус выяснял, почему Кремль возвращается к тактике ударов образца 2022-2023 годов и как Украине защитить стратегическую инфраструктуру.

В ночь на 17 сентября 2025 года Россия нанесла значительные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Попадание дронов в подстанции и линии электропередач привели к обесточиванию путей, задержкам поездов на Днепровском и Одесском направлениях.

По словам представителей "Укрзализныци", диспетчеры немедленно останавливали эшелоны на безопасном расстоянии от зон поражения, чтобы избежать катастроф. Всего задействовали 20 резервных тепловозов, а маршруты некоторых поездов и пригородных электричек скорректировали.

В частности, в Черкасской области зафиксированы прямые попадания дронов в железнодорожные подстанции, что привело к обесточиванию путей. Начальник ОВА Игорь Табурец подтвердил удары по критической инфраструктуре, отметив угрозу для региона. Глава УЗ Александр Перцовский уточнил: самые серьезные задержки — на Днепровском направлении, где без света остались десятки километров путей.

В Кировоградской области дроновая атака вызвала пожары на трех локациях. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает: на тушение отправились более 60 спасателей с 14 единицами спецтехники.

"Информации о травмированных или погибших нет. Все экстренные службы на месте", — отметили в ГСЧС. Спасатели оперативно локализуют огонь, но последствия ощущаются по всей сети: от Харьковщины до Одессы.

Россия бьет по железной дороге Украины: враг возвращается к старой тактике

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что систематические удары России по железнодорожной инфраструктуре Украины, напоминают тактику 2022-2023 годов. Эти атаки имеют стратегическое значение, направленные на разрушение логистики, что является ключевой для военной и экономической устойчивости Украины.

В частности, по его мнению, в 2022-2023 годах подобные атаки ракетами и дронами типа "Шахед" вызывали значительные задержки поездов, нарушая пассажирские и грузовые перевозки. В 2025 году Россия снова активизировала эту стратегию, понимая, что логистика — основа украинской обороны. Железная дорога играет критическую роль в поставках военной техники, боеприпасов, топлива и гуманитарных грузов. Например, танки или бронированные машины невозможно эффективно доставлять по автотрассам на большие расстояния, поэтому железнодорожная сеть является главной артерией для ВСУ.

Жданов отмечает, что Россия изменила приоритеты: если раньше основной мишенью была энергетическая инфраструктура, то теперь акцент сместился на транспортную логистику. Это связано с тем, что Украина в значительной степени зависит от поддержки западных партнеров — поставок оружия, техники и гуманитарной помощи, которые часто идут по железной дороге. Нарушение этих путей может привести к задержкам на фронте, ослаблению позиций ВСУ и экономическому давлению на гражданское население. Атаки на железнодорожные узлы, такие как в Черкасской или Кировоградской областях 17 сентября 2025 года, вызвали задержки десятков поездов и обесточивание путей, что подтверждает серьезность угрозы.

"Россия также осознала эффективность атак на логистику, ведь сама подверглась подобным ударам. Украинские операции против российской логистики, как, например, партизанские действия или удары по складам в РФ задержали введение российской техники для летне-осеннего наступления 2025 года. Лето закончилось, а враг до сих пор не смог реализовать запланированное наступление из-за нехватки ресурсов на фронте. Это подтолкнуло РФ к аналогичной тактике против Украины — разрушение логистических цепей для ослабления обороны", — говорит Фокусу эксперт.

Удары "Шахедами" по железным дорогам: последствия атак

По словам Жданова, удары России по железнодорожной инфраструктуре имеют далеко идущие последствия. Во-первых, они затрудняют поставки ВСУ, что может повлиять на оперативность маневров или обеспечение войск боеприпасами. Во-вторых, задержки пассажирских поездов создают неудобства для гражданских, в частности во время эвакуации или гуманитарных миссий. Например, атака 17 сентября вызвала отмену пригородных рейсов в Черкасской и Кировоградской областях и задержки международных поездов в Польшу. В-третьих, экономический эффект: железная дорога перевозит экспортные грузы зерно, металл, и перебои угрожают финансовой стабильности Украины.

"Россия сознательно выбирает железнодорожную инфраструктуру как цель, потому что она менее защищена, чем энергетическая, и ее повреждение вызывает цепную реакцию. Например, обесточивание подстанций останавливает не только поезда, но и нарушает сигнализацию, что затрудняет координацию движения. УЗ вынуждена привлекать резервные тепловозы, но это временное решение, которое не может полностью компенсировать потери", — добавляет эксперт.

Атака на железные дороги Украины: как противодействовать

Для противодействия атакам Жданов предлагает два ключевых подхода. Первый — физическая защита инфраструктуры. Это включает укрепление тяговых подстанций, строительство защитных сооружений или перенос критических объектов под землю. Однако такой подход требует значительного времени, ресурсов и координации. Например, строительство укрытий для подстанций — это долгосрочный проект, который осложнен войной и нехваткой финансирования. УЗ уже работает над восстановлением, но масштабы атак превышают скорость ремонтов.

Второй и, по мнению Жданова, самый эффективный способ — "закрытие неба". Это предполагает усиление противовоздушной обороны и авиации для перехвата российских ракет и дронов. Современные системы ПВО, как Patriot, NASAMS или Gepard могут эффективно уничтожать "Шахеды" и баллистические ракеты, но их количество ограничено. Жданов отмечает, что успех зависит от западных партнеров, которые поставляют вооружение. Без дополнительных поставок ПВО или самолетов Украина не сможет полностью защитить критическую инфраструктуру.

Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами "Шахед". В результате российской атаки в Запорожье один человек погиб, семь — пострадали, в том числе один ребенок.

Также Фокус писал, что Россия все больше полагается на беспилотники как ключевой инструмент войны. Если раньше атака 40 дронами считалась значительной, то сейчас речь идет о сотнях и тысячах БПЛА.