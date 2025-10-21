"Твоя мама" в Белом доме: почему команда Трампа превращает политику в стендап

В США разразился новый скандал после серии хамских ответов представителей Белого дома и Пентагона журналистам. Представитель оборонного ведомства назвал корреспондента HuffPost "идиотом", а пресс-секретарь Дональда Трампа — ответила тем же "your mom". Опрошенные Фокусом эксперты говорят — это не случайность, а новая агрессивная коммуникационная тактика республиканцев, превращающая политику в шоу.

В США разворачивается новый скандал. Журналист HuffPost обратился к представителю Пентагон с вопросом о стиле галстука министра обороны Пит Хегсет, который тот надел во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на прошлой неделе — он, мол, напоминает российский триколор. В ответ представитель Шон Парнелл оскорбительно отреагировал: "Твоя мама купила ему ее — идиот".

Далее HuffPost напомнил о "Кодексе флага" — федеральном законе, запрещающем использовать звездно-полосатое знамя в качестве элемента одежды. Парнелл парировал.

"Если любить страну так, чтобы представлять ее с ног до головы — и это преступление в глазах левого блога HuffPost — то считайте министра Гегсета виновным".

Это уже второй подобный ответ команды Трампа изданию за неделю. В прошлый раз пресс-секретарь Сара Левитт ответила "your mom" тому же изданию на вопрос, почему встреча Трампа с Путиным происходит в Будапеште. Когда журналист спросил, смешно ли это, по ее мнению, Ливитт написала.

"Смешно, что вы реально считаете себя журналистом. Вы леворадикальный проходимец, которого никто не воспринимает всерьез, в том числе ваши коллеги в прессе, просто они не говорят это вам в лицо. Хватит писать мне свои лицемерные, предвзятые и херовые вопросы", — добавила Левитт.

Также 18 октября Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ-видео. В нем он в короне пилотирует истребитель "Король Трамп" и сбрасывает коричневую жидкость на участников акции "No King".

Об этом пишет The New York Times. Видео появилось в день протестов против "авторитарных действий" Трампа, которые охватили все 50 штатов. Люди держали плакаты "Я не присягаю королю" и скандировали антипрезидентские лозунги.

"Твоя мама" в Белом доме: что за новая тактика команды Трампа

Кандидат политических наук Руслан Ключник считает, что когда на серьезный вопрос от журналиста получает ответ в стиле "your mom", это не просто нарушение этикета — это сознательный акт оскорбления оппонента. В английском языке фраза звучит резче, чем украинский перевод "твоя мама", и воспринимается как прямое оскорбление. Такие реплики не предназначены для диалога — они сигнализируют: "Мы не играем по вашим правилам".

По словам Ключника, Сара Левитт, пресс-секретарь Белого дома, объяснила свой ответ журналисту HuffPost тем, что не считает это издание настоящим журналом, а самого репортера назвала "ультралевым".

"На самом деле такая коммуникация вполне соответствует поляризации общественного мнения в США: республиканские политики не стремятся понравиться демократам, ведь это бесперспективно, а свои избиратели поддержат даже такую жесткую риторику", — говорит Фокусу политолог.

То же, по мнению Ключника, касается сгенерированного видео с Трампом, которое вызвало возмущение демократов. Команда республиканцев уверена в своей силе и не обращает внимания на критику оппонентов. Демократы же могут только апеллировать к нормам морали, этикета и "приличия" — ведь после поражения Камалы Харрис у них нет лидера, способного конкурировать с Трампом по харизме и влиянию. Это делает их шансы на победу в 2028 году крайне призрачными.

По мнению политолога, пора снять розовые очки и признать: большая политика — это не салонные беседы за чаем, а жесткая борьба за власть, где этикет, нормы приличия и "политическая корректность" часто становятся первыми жертвами. Реплики вроде "your mom" или провокационные ИИ-видео — не случайность, а сознательная тактика демаркации: "мы свои, вы чужие".

Будущие неудачи демократов связаны не с "аморальностью" Трампа или его команды, а с системными ошибками самих демократов. Среди них:

отсутствие харизматичного лидера, способного конкурировать с Трампом;

слабая коммуникационная стратегия, не резонирующая с раздраженным средним классом;

неспособность адаптироваться к новой реальности глубоко поляризованной политики, где эмоции важнее фактов.

