"Твоя мама" у Білому домі: чому команда Трампа перетворює політику на стендап

У США вибухнув новий скандал після серії хамських відповідей представників Білого дому та Пентагону журналістам. Речник оборонного відомства назвав кореспондента HuffPost "ідіотом", а прессекретарка Дональда Трампа — відповіла тим самим "your mom". Опитані Фокусом експерти кажуть — це не випадковість, а нова агресивна комунікаційна тактика республіканців, що перетворює політику на шоу.

В США розгортається новий скандал. Журналіст HuffPost звернувся до речника Пентагон із запитанням про стиль краватки міністра оборони Піт Гегсет, яку той одягнув під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона минулого тижня — вона, мовляв, нагадує російський триколор. У відповідь речник Шон Парнелл образливо відреагував: "Твоя мама купила йому її — ідіоте".

Далі HuffPost нагадав про "Кодекс прапора" — федеральний закон, що забороняє використовувати зірково-смугастий стяг як елемент одягу. Парнелл парирував.

"Якщо любити країну так, щоб представляти її з ніг до голови — і це злочин в очах лівого блогу HuffPost — то вважайте міністра Гегсета винним".

Це вже друга подібна відповідь команди Трампа виданню за тиждень. Попереднього разу прессекретарка Сара Левітт відповіла "your mom" тому ж виданню на питання, чому зустріч з Трампа з Путіним відбувається у Будапешті. Коли журналіст запитав, чи це смішно, на її думку, Лівітт написала.

"Смішно, що ви реально вважаєте себе журналістом. Ви ліворадикальний пройдисвіт, якого ніхто не сприймає серйозно, у тому числі ваші колеги в пресі, просто вони не говорять це вам в обличчя. Досить писати мені свої лицемірні, упереджені та херові питання", — додала Левітт.

Також 18 жовтня Президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social згенероване ШІ-відео. У ньому він у короні пілотує винищувач "Король Трамп" і скидає коричневу рідину на учасників акції "No King".

Про це пише The New York Times. Відео з'явилося у день протестів проти "авторитарних дій" Трампа, які охопили всі 50 штатів. Люди тримали плакати "Я не присягаю королю" та скандували антипрезидентські гасла.

"Твоя мама" у Білому домі: що за нова тактика команди Трампа

Кандидат політичних наук Руслан Ключник вважає, що коли на серйозне запитання від журналіста отримує відповідь у стилі "your mom", це не просто порушення етикету — це свідомий акт образи опонента. В англійській мові фраза звучить різкіше, ніж український переклад "твоя мама", і сприймається як пряма образа. Такі репліки не призначені для діалогу — вони сигналізують: "Ми не граємо за вашими правилами".

За словами Ключника, Сара Левітт, прессекретарка Білого дому, пояснила свою відповідь журналісту HuffPost тим, що не вважає це видання справжнім журналом, а самого репортера назвала "ультралівим".

"Насправді така комунікація цілком відповідає поляризації громадської думки в США: республіканські політики не прагнуть сподобатися демократам, адже це безперспективно, а свої виборці підтримають навіть таку жорстку риторику", — каже Фокусу політолог.

Те саме, на думку Ключника, стосується згенерованого відео з Трампом, яке викликало обурення демократів. Команда республіканців упевнена у своїй силі й не зважає на критику опонентів. Демократи ж можуть лише апелювати до норм моралі, етикету та "пристойності" — адже після поразки Камали Гарріс у них немає лідера, здатного конкурувати з Трампом за харизмою та впливом. Це робить їхні шанси на перемогу у 2028 році вкрай примарними.

На думку політолога, час зняти рожеві окуляри й визнати: велика політика — це не салонні бесіди за чаєм, а жорстка боротьба за владу, де етикет, норми пристойності та "політична коректність" часто стають першими жертвами. Репліки на кшталт "your mom" чи провокативні ШІ-відео — не випадковість, а свідома тактика демаркації: "ми свої, ви чужі".

Майбутні невдачі демократів пов'язані не з "аморальністю" Трампа чи його команди, а з системними помилками самих демократів. Серед них:

відсутність харизматичного лідера, здатного конкурувати з Трампом;

слабка комунікаційна стратегія, що не резонує з роздратованим середнім класом;

нездатність адаптуватися до нової реальності глибоко поляризованої політики, де емоції важливіші за факти.

