Путин против ВСУ: как требования Кремля разбиваются о реалии украинского фронта

Путин заявил о "готовности к миру", но выдвинул требования, которые делают переговоры невозможными — отвод ВСУ из Донецкой области, признание российских "успехов" и сомнительные гарантии для Европы. Фокус выяснил, зачем глава Кремля формирует ультиматумы, заведомо неприемлемые для Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов прекратить войну при условии вывода Вооруженных сил Украины из неоккупированных частей Донецкой области. В случае невыполнения этого требования он готов продолжать боевые действия до полного контроля над этой территорией.

Комментируя "мирный план США", Путин назвал его не финальным документом, а перечнем тем для обсуждения, но признал, что он может стать основой для переговоров. Москва ждет приезда американской делегации, а вести диалог от РФ должны Мединский, МИД и Ушаков.

Путин также заявил о "готовности" предоставить Европе гарантии ненападения и объявил о якобы успехах российских войск — "окружении" Покровска и Мирнограда, оккупации Волчанска и "сворачивании" фронта возле Купянска.

Относительно скандала с "пленками Уиткоффа", Путин сначала говорил о возможной фальсификации, но в итоге похвалил американского дипломата за "корректную манеру" ведения разговора.

Путин без компромиссов: почему РФ не готова подписывать "мирные соглашения"

Политолог Олег Постернак отмечает, что отказ президента России Владимира Путина от любых компромиссов в переговорном процессе является не просто тактическим маневром, а отражением его фундаментального мировоззрения, которое исключает возможность уступок.

По мнению эксперта, для Путина любой компромисс с Украиной равнозначен признанию поражения в войне, которую он позиционирует как экзистенциальную борьбу.

"Российский лидер систематически применяет термины вроде "киевского неонацистского режима", что делает невозможным для него заключение любого мирного соглашения с действующей украинской властью. Подписание любого документа, даже в рамках компромисса, воспринимается как репутационное поражение, поскольку противоречит заявленным целям полного уничтожения якобы "нацистского" режима и восстановления исторической справедливости", — говорит Фокусу Постернак.

Эта позиция, по мнению политолога, обусловлена шовинистическим великодержавным мировоззрением, в основе которого лежит убеждение, что значительная часть территории Украины — в частности Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Луганская области и Крым — является неотъемлемой частью исторической России. Путин называет эти регионы "Новороссией" и считает их естественным пространством российского влияния. Таким образом, его риторика не является инструментом переговорной тактики, направленным на получение лучших условий в случае компромисса, а отражает стремление к полной реализации этих мировоззренческих установок.

Постернак подчеркивает, что Путин рассчитывает на возможность продолжения боевых действий в течение следующего года, что позволит достичь значительных территориальных достижений без необходимости идти на уступки. В частности, российское командование надеется на полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также на продвижение в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Эти надежды подпитываются имеющимися ресурсами: значительными запасами ракет и беспилотников, а также отсутствием критических проблем с пополнением личного состава Вооруженных сил России.

Именно наличие этих ресурсов формирует максималистскую позицию Путина, которая находит отражение в его публичных заявлениях. Российское руководство убеждено, что длительная война может завершиться достижением стратегических целей исключительно военными методами, без необходимости заключать компромиссные соглашения. Таким образом, отказ от переговоров является не временным инструментом давления, а стратегической установкой, вытекающей из убеждения в возможности достижения полной победы на поле боя.

Путин против ВСУ: информационная стратегия, которая не сработала

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко утверждает, что заявления президента России о необходимости отвода украинских войск от определенных регионов являются исключительно пропагандистским инструментом, который не отражает реальных намерений Кремля.

По мнению эксперта, риторика Путина, которая акцентирует на якобы ограниченной цели — полном захвате Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, внесенных в российскую конституцию, — является отвлекающим маневром.

"Даже в случае отвода украинских войск от оборонительных рубежей в Донецкой области российские силы не остановились бы на достигнутых пределах. Оккупанты продолжат наступательные действия на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Действия российских войск на Харьковщине, где они пытаются продвинуться к левому берегу реки Оскол, не вписываются в логику ограниченной "буферной зоны", поскольку этот регион не указан в российской Конституции", — добавляет эксперт.

Коваленко подчеркивает, что настоящая цель России заключается в полном захвате всей территории Украины, а не в ограниченном контроле отдельных регионов. Любые попытки достичь компромисса путем уступок, в частности отказа от определенных территорий, не приведут к прекращению агрессии. Даже временное перемирие позволит России накопить ресурсы для возобновления наступательных операций. Примером служит Покровск: еще год назад в городе высаживали розы, а сейчас там ведутся бои в центральных кварталах, что иллюстрирует неотвратимость разрушений в случае продолжения российского наступления.

Эксперт отмечает, что полный захват Донецкой, Запорожской и Херсонской областей является чрезвычайно сложной задачей, которую Россия не сможет выполнить до конца 2025 или даже 2026 года. Особые трудности для оккупантов создает форсирование Днепра на Херсонщине, что делает это направление самым сложным для российских войск.

"В Донецкой и Запорожской областях, несмотря на значительную потерю контролируемой территории, украинские силы удерживают развитую сеть фортификаций, что делает невозможным быстрое продвижение противника", — подчеркивает Коваленко.

Эксперт подчеркивает необходимость срочного усиления оборонительных рубежей, в частности на линии реки Гайчул и ее правом берегу, для предотвращения дальнейшего продвижения оккупантов в Запорожской области. Без создания таких оборонительных линий бои в указанных регионах будут продолжаться как минимум до 2027 года, заставляя Россию тратить огромные ресурсы без достижения стратегических целей.

В конце концов, по словам обозревателя, любые заявления Путина об ограниченных территориальных требованиях являются элементом информационной стратегии, направленной на маскировку истинных намерений. Единственной целью России остается полное покорение Украины. Последствия оккупации для украинского населения будут катастрофическими: систематический геноцид, подобный событиям Голодомора, с целенаправленным уничтожением патриотически настроенных граждан. Поэтому любые иллюзии относительно возможности "остановки" России путем территориальных уступок являются стратегически ошибочными. Каждый украинец должен осознать, что альтернативой эффективному сопротивлению является полное подчинение и уничтожение национальной идентичности на всех оккупированных территориях.

