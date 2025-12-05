Фронт, Ермак и "мирный план" Трампа: как Украина оказалась внутри почти "идеального шторма"

Декабрь Украина встречает в эпицентре политического и военного торнадо: обострение боев под Покровском, давление США с новым "мирным планом" и отставка Андрея Ермака создали ощущение многоуровневого кризиса. На фронте, в дипломатии и внутри самой власти все происходит одновременно — и без права на ошибку. Фокус выяснил, что стоит за этими процессами и какие последствия они могут иметь для Украины.

Украина вошла в декабрь в состоянии политического и военного торнадо, где каждое событие — от боев под Покровском до отставки Андрея Ермака — формирует ощущение, что страна оказалась в эпицентре одновременно трех кризисов.

На фронте ситуация обостряется. На Покровском направлении российские подразделения не только увеличили интенсивность штурмов, но и получили локальные тактические успехи: аналитики подтвердили их продвижение в пределах населенного пункта Балаган к востоку от города и выход к важной транспортной артерии, соединяющей Днепр с Донецкой областью. В то же время на Константиновском направлении враг продолжает пытаться "разорвать" оборонительную линию, наращивая логистику и подготовку к новым волнам штурмов. На юге ситуация не менее критическая: под Гуляйполем россияне захватили Сладкое и Затишье и сократили расстояние до города до примерно одного километра, создавая дополнительное давление на украинскую оборону.

Эскалация на Донбассе совпадает по времени с активизацией дипломатических процессов и давлением со стороны США, где администрация Дональда Трампа готовит новую версию "мирного плана". Документ, по данным западных и украинских СМИ, предлагает Украине сложные компромиссы, включая возможные территориальные уступки, а потому все чаще рассматривается как ультиматум для Киева.

В дипломатических кругах признают: США пытаются найти быстрый выход из войны, а внутренний раскол в Киеве может стать фактором, который уменьшит пространство для украинского маневра во время переговоров. Тем больше важность стабильности на Банковой — именно в момент, когда приближаются ключевые контакты с Вашингтоном.

Однако внутренняя политическая ситуация в Украине делает эту задачу еще более сложной. В конце ноября антикоррупционные органы провели обыски в рамках так называемого "дела Миндича", касающегося крупных финансовых потоков в энергетике. Среди фигурантов оказались и структуры, связанные с ближайшим окружением президента. Уже через сутки после обысков глава Офиса президента Андрей Ермак подал заявление об отставке. Расследование Financial Times уточняет: обыски НАБУ и САП стали частью более широкой антикоррупционной операции и одновременно создали политическую турбулентность в ключевой момент для украинско-американских переговоров.

Параллельность этих процессов — обострение на фронте, внешнее давление и внутренние скандалы — формирует новую конфигурацию рисков для государства. С одной стороны, силовое давление России на Донбассе создает условия, при которых любые переговоры будут проводиться под огнем. С другой — политические удары внутри страны могут ослабить украинскую делегацию в глазах партнеров, которые ищут быстрых решений и могут попытаться навязать их Киеву. В такой ситуации даже временный вакуум во властной вертикали — а Ермак был не просто руководителем ОП, а ключевой фигурой в переговорном треке — может иметь стратегические последствия.

Однако опрошенные Фокусом эксперты отмечают: несмотря на ощущение "торнадо" вокруг Украины, ситуация имеет перспективы развития в положительном направлении, при условии сохранения устойчивости на фронте и политической взвешенности.

"Почти идеальный шторм": риски для Украины

Политолог Станислав Желиховский считает, что Украина сейчас находится в самом сложном периоде с начала полномасштабной войны. По его словам, страна оказалась в точке пересечения трех кризисов — фронтового, внутриполитического и внешнеполитического, и именно их наложение создает эффект "идеального шторма". Если в начале вторжения цена каждого дня была "на вес золота", а общество и партнеры демонстрировали беспрецедентное единство, то сейчас баланс между властью, обществом и международными союзниками начал шататься.

Первые признаки этого дисбаланса появились еще летом, когда попытки ограничить полномочия САП и НАБУ вызвали публичное сопротивление и стали сигналом, что внутриполитическая архитектура больше не настолько стабильна, как в первые два года войны. Впоследствии кризис углубили антикоррупционные расследования и операция "Мидас", которая вызвала кадровые изменения в ближайшем окружении власти. Все это, по мнению эксперта, совпало в момент, когда стране больше всего нужна управляемость, прозрачность и консолидация.

Внешнеполитический контекст меняется не менее стремительно. Возвращение Дональда Трампа к власти в США стало критическим фактором: его стиль коммуникации, форсированные контакты с Москвой и риторика о необходимости "быстрого мира" создают новые риски для Киева.

"В месседжах американских политиков все чаще появляются мотивы, похожие на российские нарративы — намеки на неизбежность территориальных уступок и требования к Украине "соглашаться" ради прекращения войны. Такое давление особенно опасно на фоне того, что Москва и не скрывает: ее позиция по территориям неизменна", — говорит Фокусу политолог.

Параллельно на фронте ситуация осложняется: военные сигнализируют о нехватке людей, техники и оружия, перебоях с американскими поставками и критическом состоянии на ряде участков. По оценкам эксперта, в непубличных разговорах военные все чаще называют ситуацию "очень сложной" или даже "катастрофической". Все это в сочетании с внутренними скандалами и внешним давлением ставит украинскую власть в крайне невыгодное положение — между попыткой удержать фронт и требованиями партнеров двигаться к миру на условиях, которые в Украине не воспримут.

Отмену встречи спецпосланника США Уиткоффа с Зеленским Желиховский рассматривает как признак того, что переговорный процесс фактически зашел в тупик: Россия не демонстрирует готовности к компромиссам, а Вашингтон может интерпретировать это как нежелание договариваться со стороны Киева. Это открывает двери для нового формата давления — "или уступки, или уменьшение поддержки". Европа, по его мнению, физически не сможет компенсировать полный объем американской военной и политической помощи.

В итоге Украина, по словам политолога, стоит перед чрезвычайно трудным выбором: полагаться на собственные силы и ограниченные ресурсы европейских союзников — с непредсказуемыми последствиями для фронта — или соглашаться на болезненные уступки, которые не дадут ни гарантированного мира, ни гарантий безопасности.

"Возможно, мы еще не в эпицентре этого шторма, но густые черные тучи уже собрались над нами и нашими партнерами", — говорит Желиховский.

"Никакого тупика нет": как Украина до сих пор держит стратегическое преимущество

Военный эксперт Дмитрий Снегирев настаивает: несмотря на ощущение "идеального шторма" вокруг Украины, главное уже сделано — государство сохранило субъектность и суверенность, а вопрос самого существования Украины больше не стоит ребром, как в 2022 году.

"Теперь факт существования Украинского государства не отрицает даже оккупант. Более того, Москва де-факто признает, что Украина будет двигаться в европейском направлении и может стать членом ЕС", — говорит Фокусу эксперт.

По его мнению, мы выходим из нынешней турбулентности с главным активом — сохраненной идентичностью и государственностью, и это не ставят под сомнение ни партнеры, ни враг. Поэтому панические настроения "все пропало" он считает опасным преувеличением.

Отдельно Снегирев обращает внимание на историю с замороженными российскими активами и позицией Бельгии. Он подчеркивает: проблема не в том, что Брюссель "не верит в поражение России", а в юридических рисках.

"Бельгия прямо спрашивает: где политические и финансовые гарантии, что страны ЕС компенсируют 150 миллиардов в случае исков РФ в европейские суды? Ответа нет — и поэтому она не готова сама брать это на себя", — объясняет эксперт.

На этом фоне, по его словам, звучат политические спекуляции и упрощения, когда уклонение от реальных решений перекладывается на отдельную страну. Показательным он называет контраст с Великобританией, которая, не будучи членом ЕС, уже использует часть российских активов для поддержки Украины. В более широком плане Снегирев говорит об отсутствии консенсуса в ЕС и откровенной двойственности подходов: европейские столицы декларируют "безусловную поддержку", но параллельно увеличивают закупку российских энергоресурсов, фактически размывая эффект санкций.

Комментируя события на фронте, эксперт подчеркивает: российская активность охватывает всю линию боевого соприкосновения — от Сум и Харьковщины до Днепропетровской и Запорожской областей, а не только Покровское направление. Кремль снова продвигает идею так называемой "буферной зоны" в приграничных регионах Украины и пытается показать картинку "военных успехов" во время переговорных процессов. Этому, по его мнению, иногда невольно способствуют европейские медиа, которые преждевременно объявляют о "падении" того или иного города. Снегирев предупреждает: затягивание переговоров ухудшает позиции Киева, ведь тактические успехи РФ под Покровском, Северском, Лиманом, в окрестностях Константиновки могут перерасти в стратегические — с последующей угрозой Краматорско-Славянской агломерации. В таком случае, по его словам, Украина будет вести переговоры уже с гораздо более слабых позиций, чем могла бы это сделать раньше.

Относительно плана Дональда Трампа и американского давления, Снегирев занимает позицию сдержанной поддержки. Он отвергает тезис о том, что "план Трампа" якобы полностью отражает российские интересы, и напоминает о заявлениях спецпосланника Виткоффа о том, что при определенных условиях ВВП Украины за десять лет может превысить российский. По мнению эксперта, речь идет о готовности США вкладывать средства в украинскую экономику и безопасность и предоставить серьезные гарантии — фактически аналог пятой статьи Устава НАТО, то есть обязательства реагировать на новую агрессию РФ. Он также обращает внимание на сигналы с российской стороны после встреч Путина с американской делегацией: Москва заявляла о готовности обсуждать вопросы замороженных активов, Запорожской АЭС и даже частичное возвращение территорий.

"Если кто-то утверждает, что США работают исключительно в интересах Кремля, — это не соответствует действительности", — заключает Снегирев.

Главной невидимой линией разлома он называет не только войну или геополитику, но и внутренний политический фактор — нежелание части украинской элиты идти на переговоры, если это будет означать изменение политических раскладов и досрочные выборы. Именно это, по мнению эксперта, тормозит решение, тогда как Запад уже посылает очень четкие сигналы: сокращение военно-технической помощи со стороны Италии, разговоры в Вашингтоне о приостановлении поставок отдельных видов вооружений, жесткая риторика о необходимости сесть за стол переговоров.

"Никакого "тупика" нет, есть политические сигналы, которые не стоит игнорировать", — считает эксперт.

Несмотря на жесткие оценки, финальный месседж Снегирева — не о поражении, а о стратегической паузе. Он предлагает смотреть на ситуацию через призму истории: Эльзас-Лотарингия вернулась во Францию через десятки лет после немецкого господства; Германия объединилась через полвека после раздела, а большевистская Россия, подписав унизительный Брест-Литовский мир, в итоге вернула большинство утраченных территорий.

"Мы не являемся проигрывающей стороной. У нас есть государство, идентичность, международная поддержка и исторический опыт возвращения оккупированных земель. Предложения США по гарантиям и восстановлению в целом соответствуют украинским интересам. Поэтому главное — не впадать в истерики "все пропало", а трезво использовать окно возможностей, которое еще остается", — резюмирует Снегирев.