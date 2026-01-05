Массированный удар по Украине за несколько дней: что скрыл обстрел в ночь на 5 января

Ночная тревога 5 января выглядела как пролог к масштабному ракетному удару: в воздухе — стратегическая авиация, тревоги в нескольких регионах, сообщения о возможных пусках. Однако ожидаемой ракетной волны так и не произошло. Почему Россия ограничилась дронами, зачем создавала иллюзию массированного обстрела и что на самом деле проверял враг — Фокус выяснил вместе с военными экспертами.

В ночь на 5 января 2026 года Россия осуществила воздушную атаку по Украине. Перед этим мониторинговые каналы зафиксировали признаки подготовки масштабного ракетного удара — подъем стратегической авиации, движение воздушных целей и сообщения о возможных пусках, но широкомасштабный ракетный обстрел, который ожидали, так и не состоялся.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, враг якобы готовил пуски с территории России баллистических ракет "Искандер-М" и управляемых зенитных ракет С-300, однако конкретное количество выпущенных ракет и подтвержденные пуски остаются под вопросом — значительных массовых стартов не зафиксировано.

Хотя большой ракетной волны не произошло, враг все же применил ударные средства, создавшие реальную угрозу: Россия запустила около 165 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других дронов, которые передвигались в воздушном пространстве Украины. Воздушные тревоги прозвучали в Киевской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях.

Атака 5 января: как РФ проверяет украинскую ПВО

Военный эксперт Олег Жданов считает, что отсутствие пусков ракет в ночь на 5 января было не случайностью, а элементом тактики.

По его словам, Россия сознательно не применяла те типы ракет, которые украинская противовоздушная оборона умеет сбивать с наивысшей эффективностью.

"Россия не выпускала те ракеты, которые мы в большинстве своем сбиваем. С "Кинжалами" мы боремся довольно успешно. Крылатые ракеты — более 90% поражаются. Именно поэтому им было важно не тратить эти боеприпасы, а решить другую задачу", — объясняет Фокусу Жданов.

По мнению эксперта, ключевой целью было выявление позиций украинской ПВО.

"Чтобы "засветить" нашу ПВО, надо поднять как можно больше носителей в воздух. Мы вынуждены включать радиолокационные станции — они начинают работать, излучать сигнал и становятся заметными", — говорит Жданов.

Особое внимание эксперт обращает на то, что часть дронов типа Shahed действовала не автономно, а с возможностью дистанционного управления.

"Некоторые "Шахеды" имели модем и работали на дистанционном управлении. Это означает, что оператор в реальном времени видит, где именно включаются РЛС систем ПВО, и может корректировать маршрут дронов, направляя их на конкретные цели", — продолжает он.

Фактически, по словам эксперта, имитация масштабного удара заставила Украину активировать защиту, что и было необходимо противнику.

"Так и работает система обнаружения с противоположной стороны. Из-за самой угрозы применения ракет мы вынуждены смотреть в небо, чтобы не пропустить атаку", — говорит Жданов.

Массированный обстрел без ракет

Олег Жданов называет две основные причины, почему РФ воздержалась от пусков "Кинжалов", Х-101 или "Калибров":

Высокая эффективность украинской ПВО против именно этих типов ракет. Снижение возможностей России по их регулярному применению.

"Мы даже не знаем, какой именно МиГ поднимался — МиГ-31К или обычный МиГ-31. Отличить это можно только тогда, когда видно ракету под фюзеляжем. Это также часть игры на неопределенность", — отмечает эксперт.

В то же время он отмечает: даже если россияне фиксируют работу украинских РЛС, это не дает им долговременного преимущества.

"У нас нет стационарных пунктов ПВО — они были уничтожены еще в первые полгода войны. После каждой атаки позиционные районы меняются, особенно радиолокационные станции. РЛС не может оставаться на одном месте — ракета может прилететь в любой момент", — говорит Жданов.

"Разведывательный налет" как пролог к большой атаке

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает ночную атаку первой фазой подготовки к массированному удару, а не полноценной атакой.

"Это был не массированный удар в классическом понимании. Это была проба — тестовый полет всего комплекса средств, который Россия обычно применяет перед крупными атаками", — говорит Фокусу эксперт.

По его словам, в воздухе были почти все элементы стандартного набора: дроны-камикадзе Shahed-136, дроны-приманки "Гербера", потенциальная баллистика и носители крылатых ракет — но без полной боевой нагрузки.

Коваленко обращает внимание на динамику предыдущих дней.

"После массированного удара в ночь на 27 декабря 2025 года Россия перешла к очень сдержанным атакам — 25, 40, 50 дронов в сутки. Это типичный режим накопления", — продолжает Коваленко.

По его оценке, среднестатистический показатель для РФ — около 150 дронов в сутки, и длительное снижение интенсивности означает, что ресурсы не расходовались, а накапливались.

"Прошло уже больше недели с 27 декабря. Это классический интервал, после которого они обычно выходят на новую массированную атаку", — считает эксперт.

Коваленко прямо называет ночной налет разведывательной операцией.

"Им было важно выяснить: где размещаются наши системы ПВО, как работают РЛС, как происходит излучение, какие районы активируются. Это был налет именно для сбора информации", — продолжает Коваленко.

По его прогнозу, массированный удар возможен уже в ближайшие дни, и его цели остаются типичными для РФ:

"Энергетика, логистика, предприятия военно-промышленного комплекса, а также гражданские объекты. Это стандартный набор, который они используют в последнее время".

Таким образом, ночь на 5 января стала не срывом российской атаки, а этапом подготовки: с демонстрацией угрозы, принудительной активацией ПВО и сбором разведывательных данных — без расхода дефицитных ракет.

Отметим, в ночь на 5 января Фокус писал о массированном ударе ВС РФ, который был направлен, преимущественно, на Киев и Чернигов. На фото с месяца событий — пожар в точке попадания "Шахеда".

Напоминаем, за несколько часов до обстрела Украины мониторинговые каналы предупредили о необычной активности стратегической авиации ВС РФ.