"Пленки Тимошенко": что стоит за очередным коррупционным делом и какие сценарии дальше

В Верховной Раде разразился очередной антикоррупционный скандал — НАБУ и САП объявили подозрение руководительнице фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Фокус разбирался, что стоит за этим делом — политическое давление или следствие ощущения безнаказанности в парламенте, и какие сценарии развития событий возможны и для Тимошенко и для парламента.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) официально сообщили о подозрении главе парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в рамках масштабного расследования относительно попыток подкупа народных депутатов.

По данным следствия, в материалах уголовного дела содержатся аудиозаписи, на которых голос, похожий на Тимошенко, якобы обсуждает с депутатами механизм голосований в Верховной Раде в обмен на неправомерную выгоду. В отличие от единичных эпизодов, речь идет о системном механизме, который якобы был рассчитан на длительный период.

Правоохранители отмечают, что формальное подозрение касается части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины — предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, что может повлечь за собой серьезные юридические последствия.

В своей публикации в соцсетях сама Тимошенко подтвердила, что следственные действия состоялись, но назвала их политически мотивированными и безосновательными.

Она утверждает, что обыски продолжались всю ночь в партийном офисе, но никаких доказательств вины не найдено, цитирует декларацию и документы, которые, по ее мнению, все подтверждают. Также Тимошенко отмечает, что среди изъятого — рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, которые, по ее словам, полностью отражены в официальной декларации. Обыски проводили, по ее мнению, без предъявления документов и под прикрытием вооруженных силовиков, что она связывает с приближением избирательного цикла. Все обвинения против нее являются попыткой давления и не имеют под собой реальных доказательств.

"Пленки Тимошенко": политическое давление или реальная коррупция

Политолог Олег Постернак призывает не спешить с вердиктами по делу, где фигурирует Юлия Тимошенко. Он отмечает: НАБУ и САП обычно работают довольно тщательно, поэтому сводить их действия к "включению в нужный политический момент" было бы упрощением.

В то же время эксперт обращает внимание на политический контекст, который выглядит по меньшей мере неоднозначно. В частности, "Батькивщина" накануне развития этой истории голосовала в унисон с властью в вопросе отставки Василия Малюка. Постернак подчеркивает: доказательств прямой связи он не имеет, но само совпадение заставляет насторожиться.

Далее он описывает еще один важный фон: в парламенте в последнее время ощутим процесс определенной политической "консолидации" вокруг Тимошенко. Часть депутатов рассматривает "Батькивщину" как силу со стабильным рейтингом и способностью сохранять влияние. В такой конфигурации, предполагает Постернак, для отдельных игроков во власти усиление "Батькивщины" могло быть нежелательным — и тогда "силовые сюжеты" становятся инструментом сдерживания.

"Поэтому и возникают определенные силовые сюжеты как инструмент политического сдерживания. Его не отвергаем, но помним", — говорит Фокусу политолог.

Отдельно он комментирует тему "пленок" и возможных "законопроектов". По мнению Постернака, чаще всего в подобных историях речь идет о лоббизме — связи с бизнесом, отраслевыми группами или окружением, что потенциально могло отражаться в законодательных инициативах (условно — медицинская сфера и т.д.). Но он сомневается, что это автоматически означает именно коррупцию со стороны Тимошенко: скорее это могло быть частью ее политического позиционирования и работы на информационное присутствие.

Ключевой аргумент: фракция "Батькивщина" небольшая, и без голосов "Слуги народа" и поддержки депутатских групп шансов протащить собственные законопроекты почти нет. Поэтому, говорит политолог, инициативы Тимошенко часто работают как инфоповод, а не как реальный механизм принятия решений: "заявили — обсудили — разошлось по телеграм-каналам", и на этом все. Отсюда и скепсис: искать в этих законопроектах "коррупционные модели" не слишком логично, потому что перспектив принятия немного.

Финальный акцент политолога — на юридической стороне. Он предостерегает: медийно эффектные "пленки" — это лишь картинка.

"Важно, есть ли состав преступления (объект/субъект, объективная и субъективная стороны), доказан ли мотив, и был ли сам факт взятки. Если да — пусть разбирается суд. Если нет, и дело "развалится" из-за нехватки доказательств или недоказанности состава, тогда это будет другая история — о попытке "вмазать" политика на стадии обвинения и вернуть старый образ "вечной коррупционерки", — отмечает политолог.

Впрочем, добавляет Постернак, Тимошенко уже переживала разные громкие дела — и не факт, что это уменьшит ее поддержку. Скорее, если его версия правильная, это может быть "упреждающий маневр" на фоне ее усиления как одного из центров влияния в парламенте.

Дело против Тимошенко: почему депутаты делают одни и те же ошибки

Политолог Игорь Рейтерович не согласен с тезисом, что дело — это "репрессии Зеленского". Он объясняет: НАБУ сложно назвать подконтрольным кому-то органом, и аргумент о политическом давлении выглядит слабо еще и потому, что бюро ранее вручало подозрения депутатам из "Слуги народа". Поэтому, по его мнению, попытки подать это как "политические преследования" звучит неубедительно.

Рейтерович считает: логика этой истории скорее о другом — о людях, которые годами делали что-то подобное и считали это нормой, пока не "попались". Все факты, конечно, еще должны быть доказаны в суде, но он ожидает стандартной линии защиты: отрицания и заявления о выдумке. Здесь он обращает внимание на деталь из публичных объяснений Тимошенко относительно изъятых во время обысков денег: мол, все задекларировано. Политолог задает простой бытовой вопрос — насколько нормально держать в офисе большие суммы наличности для человека, который не является бизнесменом.

"А многие люди вообще на работе в офисе держат пачки долларов...? Это немножко странно", — говорит Фокусу Рейтерович.

Далее он отвергает аргумент, что дело "сорвет работу Верховной Рады". По его мнению, даже десятки подозреваемых не делают парламент недееспособным: Рада способна работать при наличии необходимого количества голосов, и сейчас речь не о массовом выбытии депутатов. Поэтому Рейтерович трактует ситуацию прагматично: НАБУ ведет несколько дел параллельно и просто движется по ним, а то, что в этот раз фигурирует Тимошенко, означает либо ее повышенную активность в конкретной схеме, либо то, что кто-то из участников принес информацию в бюро.

Еще одна гипотеза Рейтеровича — о мотиве: записи могут указывать либо на попытку переформатировать коалицию, либо на желание собрать "золотую акцию" и потом торговать влиянием. В любом случае, добавляет он, если все так и было, это выглядит недальновидно для политика с опытом Тимошенко. Рейтерович объясняет возможную причину риска: последние годы ее электоральная поддержка снижается, в соцопросах она балансирует на уровне нескольких процентов, и это делает ситуацию для нее критической — нужно удержаться в политике, а в таких условиях некоторые политики идут на рискованные шаги.

Политолог прогнозирует: дело будет тянуться долго, Тимошенко будет публично говорить о преследовании, а ее союзники могут добавлять идеологические объяснения вроде "мести" или "внешнего влияния". В то же время он не исключает и прагматического мотива для НАБУ — "для баланса" показать, что вопрос есть не только к "Слуге народа", но и к другим фракциям: мол, антикоррупционная логика работает шире.

Напомним, 13 января в НАБУ заявили о расследовании в отношении руководителя одной из фракций Верховной Рады, который предлагал взятки депутатам за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что кто-то из парламентариев записал "переговоры" Юлии Тимошенко и передал материалы бюро.

Информацию о том, что расследование касается именно руководительницы "Батькивщины", подтвердили и источники "Схем". Журналисты уточнили, что неправомерную выгоду предлагали депутатам других фракций.