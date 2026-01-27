Российские боты стали "качественнее": эксперт объяснила, как их можно распознать в комментариях (видео)

Российские информационные атаки в украинских соцсетях стали значительно сложнее и профессиональнее, из-за чего фейковые страницы все труднее отличить от настоящих. В то же время существуют характерные признаки, которые помогают выявить манипулятивные площадки и ложную информацию.

Об этом в интервью Фокусу рассказала эксперт по вопросам гибридной войны, соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества и руководитель направления международного сотрудничества (USCC) Соломия Хома.

https://youtube.com/live/iGEx6ikiVSI

По ее словам, раньше одним из самых простых индикаторов фейковых аккаунтов был язык — комментарии часто выглядели как калька с русского или содержали заметные ошибки. Однако сегодня этот критерий уже не всегда работает, поскольку российские информационные структуры серьезно усовершенствовали свои подходы, а фейковые страницы все чаще ведутся на грамотном украинском языке.

"Даже фейковые бот-страницы, которые создают российские информационные структуры, стали значительно качественнее. Они ведутся на грамотном украинском языке, и порой их почти невозможно отличить от реальных площадок, которые на самом деле работают на распространение российской пропаганды", — пояснила эксперт по вопросам гибридной войны.

В то же время Соломия Хома отмечает, что остается ключевой маркер, на который стоит обращать особое внимание — это распространение заявлений и нарративов российского руководства. В украинском информационном пространстве авторитетные и ответственные ресурсы избегают цитирования представителей власти РФ и понимают отсутствие у таких заявлений какой-либо ценности или доверия. Если же телеграмм-канал или страница системно транслирует позицию Кремля, это является серьезным поводом усомниться в ее добропорядочности.

"Если посмотреть на украинские телеграмм-каналы или другие информационные площадки, которым доверяет аудитория, там не цитируют российскую власть. В украинском информационном пространстве понимают, что такие заявления не имеют содержательной ценности, поэтому их появление является первым сигналом, на который стоит обратить внимание", — пояснила она.

Еще один признак манипулятивных аккаунтов — неконструктивные комментарии. Как объясняет эксперт, боты часто оставляют эмоциональные, но пустые по содержанию сообщения, которые не предусматривают реального диалога. Обычно речь идет об общих лозунгах или абстрактных призывах, например к "мирному соглашению", без объяснения, с кем именно и на каких условиях его предлагают заключать.

Отдельную роль в современных информационных атаках играет контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. По результатам исследований, на которые ссылается Соломия Хома, еще осенью были зафиксированы страницы, которые менее чем за месяц набирали тысячи подписчиков и миллионы просмотров. Основой их роста стал массовый ИИ-контент — как фото, так и видео, которые легко масштабируются и быстро распространяются.

"Это также показательный признак — подобного контента сейчас чрезвычайно много, и его количество постоянно растет", — заявила она.

Более того, характерной чертой подобных страниц также является почти полное отсутствие личной позиции. Они состоят преимущественно из репостов, изображений и видеофрагментов, но не содержат авторских мыслей или живых рассуждений. Это, по словам эксперта, еще один сигнал, что ресурс может быть создан исключительно для информационного воздействия.

Также Соломия Хома рассказала Фокусу, что российские кампании работают сразу в нескольких форматах, в частности часть аккаунтов являются анонимными и используется для массового "засорения" комментариев и создания иллюзии общественной поддержки определенных тезисов.

Другая же часть — это страницы, в развитие которых системно инвестируются значительные средства, и их основная цель — постепенно формировать так называемых лидеров общественного мнения, которые со временем получают доверие аудитории и выходят на миллионные охваты.

Напомним, что в 2025 году российские спецслужбы через соцсети пытались привлекать украинцев, особенно подростков, к подрывной деятельности, используя обещания быстрого заработка или шантаж. Параллельно в интернете распространяли информацию для деморализации общества, в частности о мобилизации, часто с заметными признаками машинного перевода и искусственно созданных изображений.

Более того, в сентябре прошлого года Фокус стал мишенью очередной спам-атаки ботов. Российские аккаунты присылали сотни однотипных комментариев в Telegram-канале издания с призывами прекратить войну на условиях врага.