Російські боти стали "якіснішими": експертка пояснила, як їх можна розпізнати в коментарях (відео)

Російські інформаційні атаки в українських соцмережах стали значно складнішими й професійнішими, через що фейкові сторінки дедалі важче відрізнити від справжніх. Водночас існують характерні ознаки, які допомагають виявити маніпулятивні майданчики та неправдиву інформацію.

Про це в інтерв’ю Фокусу розповіла експертка з питань гібридної війни, співзасновниця Українського центру безпеки та співпраці та керівниця напрямку міжнародного співробітництва (USCC) Соломія Хома.

https://youtube.com/live/iGEx6ikiVSI

За її словами, раніше одним із найпростіших індикаторів фейкових акаунтів була мова — коментарі часто виглядали як калька з російської або містили помітні помилки. Проте сьогодні цей критерій уже не завжди працює, оскільки російські інформаційні структури серйозно вдосконалили свої підходи, а фейкові сторінки дедалі частіше ведуться грамотною українською мовою.

"Навіть фейкові бот-сторінки, які створюють російські інформаційні структури, стали значно якіснішими. Вони ведуться грамотною українською мовою, і часом їх майже неможливо відрізнити від реальних майданчиків, які насправді працюють на поширення російської пропаганди", — пояснила експертка з питань гібридної війни.

Водночас Соломія Хома наголошує, що залишається ключовий маркер, на який варто звертати особливу увагу — це поширення заяв і наративів російського керівництва. В українському інформаційному просторі авторитетні та відповідальні ресурси уникають цитування представників влади РФ та розуміють відсутність у таких заяв будь-якої цінності чи довіри. Якщо ж телеграм-канал або сторінка системно транслює позицію Кремля, це є серйозним приводом засумніватися в її доброчесності.

"Якщо подивитися на українські телеграм-канали чи інші інформаційні майданчики, яким довіряє аудиторія, там не цитують російську владу. В українському інформаційному просторі розуміють, що такі заяви не мають змістовної цінності, тому їх поява є першим сигналом, на який варто звернути увагу", — пояснила вона.

Ще одна ознака маніпулятивних акаунтів — неконструктивні коментарі. Як пояснює експертка, боти часто залишають емоційні, але порожні за змістом повідомлення, які не передбачають реального діалогу. Зазвичай ідеться про загальні гасла або абстрактні заклики, наприклад до "мирної угоди", без пояснення, з ким саме та на яких умовах її пропонують укладати..

Окрему роль у сучасних інформаційних атаках відіграє контент, створений за допомогою штучного інтелекту. За результатами досліджень, на які посилається Соломія Хома, ще восени було зафіксовано сторінки, які менш ніж за місяць набирали тисячі підписників і мільйони переглядів. Основою їхнього зростання став масовий ШІ-контент — як фото, так і відео, які легко масштабуються та швидко поширюються.

"Це також показова ознака — подібного контенту зараз надзвичайно багато, і його кількість постійно зростає", — заявила вона.

Ба більше, характерною рисою подібних сторінок також є майже повна відсутність особистої позиції. Вони складаються переважно з репостів, зображень і відеофрагментів, але не містять авторських думок чи живих міркувань. Це, за словами експертки, ще один сигнал, що ресурс може бути створений виключно для інформаційного впливу.

Також Соломія Хома розповіла Фокусу, що російські кампанії працюють одразу в кількох форматах, зокрема частина акаунтів є анонімними та використовується для масового "засмічення" коментарів і створення ілюзії суспільної підтримки певних тез.

Інша ж частина — це сторінки, у розвиток яких системно інвестуються значні кошти, і їхня основна мета — поступово формувати так званих лідерів суспільної думки, які з часом отримують довіру аудиторії та виходять на мільйонні охоплення.

Нагадаємо, що у 2025 році російські спецслужби через соцмережі намагалися залучати українців, особливо підлітків, до підривної діяльності, використовуючи обіцянки швидкого заробітку або шантаж. Паралельно в інтернеті поширювали інформацію для деморалізації суспільства, зокрема про мобілізацію, часто з помітними ознаками машинного перекладу та штучно створених зображень.

Ба більше, у вересні минулого року Фокус став мішенню чергової спам-атаки ботів. Російські акаунти надсилали сотні однотипних коментарів у Telegram-каналі видання із закликами припинити війну на умовах ворога.