Украина не должна упустить момент: РФ выбрала модели НРК и начала их масштабировать (видео)

Украина имеет уникальный шанс закрепить глобальное лидерство в сфере наземных роботизированных комплексов, однако рискует его потерять из-за медленного масштабирования решений. Тем временем Россия уже определилась с ключевыми моделями НРК и переходит к их массовому производству.

Как рассказал основатель школы НРК 3-го армейского корпуса Виктор Павлов в интервью Фокусу, по данным разведки, в 2025 году РФ выбрала несколько типов роботизированных систем и готовится масштабировать их в серийных объемах.

По его словам, несмотря на то, что Украина опережает противника в инновациях и скорости внедрения новых решений, Россия имеет другую сильную сторону — централизованность. После выбора конкретных моделей там быстро запускается производство. В частности, предприятиям ставят четкие планы, а далее формируется доктрина применения и проводится массовое обучение подразделений. В результате технологии, которые сначала внедряются с опозданием, впоследствии используются в значительно больших масштабах.

В то же время Украина, по оценке Павлова, сталкивается с хронической проблемой — нехваткой ресурсов и системности. В целом наши разработчики способны быстро создавать эффективные решения и адаптировать их к фронту, однако массовое производство часто тормозится из-за отсутствия стабильного финансирования или долгосрочных контрактов.

Показательным примером эксперт называет дроны на оптоволокне. Сначала эту технологию активно начала применять именно Россия, тогда как в Украине к ней относились скептически. Сейчас спрос на такие решения резко вырос, и это привело к дефициту и существенному подорожанию оптоволокна — фактически за него уже конкурируют закупщики с обеих сторон, в том числе на китайском рынке.

Украина — мировой лидер НРК, но рискует потерять преимущество из-за бюрократии

Несмотря на это, Украина пока остается одним из мировых лидеров в сфере НРК. Однако, как отмечает Павлов, противник активно перенимает успешные практики, адаптирует их и быстро масштабирует. В долгосрочной перспективе это может нивелировать нынешнее преимущество.

"Сейчас в Китае фактически идет борьба за оптоволокно — кто быстрее приедет и выкупит его: наши или противник с чемоданами денег. И они это уже масштабируют. Если же говорить в целом, то мы сейчас действительно являемся лидерами в мире по НРК. Но у них довольно развиты болотоходы и другая проходная техника, ведь есть разные типы местности, где это активно используется. Также у них сильное танкостроение и подобные направления, поэтому решения присматриваются с разных сторон: мы сделали это быстрее, а они увидели, что работает, и начали адаптировать под себя", — пояснил офицер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что эффективность НРК уже доказана практикой — ежемесячно они выполняют тысячи боевых и логистических миссий, перевозят сотни тонн грузов и участвуют в эвакуации раненых. Вместе с тем на уровне управленческих решений до сих пор продолжаются дискуссии о целесообразности их использования, а часть подразделений вынуждена полагаться на волонтерские закупки.

По мнению эксперта, проблема заключается не только в финансах, а прежде всего в определении приоритетов. При наличии политической воли ресурсы для развития этого направления можно найти, ведь их объем не является критическим по сравнению с другими расходами.

"Конечно, все упирается в ресурсы. Но я убежден: если правильно расставить приоритеты, их можно найти, и эти объемы не являются такими уж большими по сравнению с другими расходами — по крайней мере достаточными, чтобы закупать дроны до тех пор, пока не появятся дополнительные ресурсы или окончательно не исчезнут сомнения относительно их необходимости", — сказал он.

Напомним, как рассказывал соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, сейчас Украина производит лишь около трех крылатых ракет "Фламинго" в сутки из-за ограничений в производственных мощностях. В то же время после перехода на собственные двигатели темпы выпуска планируют нарастить.

Кроме того, как рассказывал экономист Анатолий Амелин, несмотря на войну, Украина существенно нарастила производство вооружения — в 2025 году его объем достиг около 12 млрд долларов, и это позволило стране подняться в топ-15 мировых производителей. По его словам, ключевую роль в этом сыграло масштабирование выпуска дронов, САУ и ракет, в частности "Фламинго",