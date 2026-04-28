"Мы там, где сама срака": морпех рассказал о проблемах, которые возникают из-за смежников (видео)

Украинская морская пехота с начала полномасштабной войны часто выполняет не только профильные задачи, но и закрывает самые сложные направления фронта, где возникают прорывы или критические ситуации. Одной из причин этого, по словам главного сержанта 40 ОБрМП Глеба Василеги "Бритвы", нередко становятся проблемы во взаимодействии между различными подразделениями на линии боевого соприкосновения.

Как рассказал военный в интервью Фокусу, за время его службы морские пехотинцы только сейчас выполняют задачи, которые непосредственно соответствуют классическому назначению этого рода войск. Впервые в морскую пехоту он попал в июне 2022 года, и с тех пор большинство боевых задач были далеки от традиционной специализации подразделения. Только нынешняя миссия его бригады, отмечает сержант, напрямую соответствует функциям морской пехоты.

Интервью Глеба Василеги с позывным "Бритва" на Youtube-канале Фокуса

В частности, сейчас он участвует в управлении действиями подразделений в своей полосе обороны, а также в корректировке выполнения боевых задач. По его словам, речь идет именно о тех действиях, для которых готовят морских пехотинцев: форсирование водных преград, удержание береговой линии и создание условий для дальнейшего продвижения других сил.

Відео дня

В интервью он напомнил, что морская пехота традиционно считается подразделением, способным действовать в трех средах — на воде, на земле и в воздушном пространстве в рамках десантных операций. Среди основных задач — штурмовые действия с воды, закрепление на плацдармах и поддержка дальнейшего наступления других частей.

Впрочем, в реалиях нынешней войны, по словам военного, морпехов часто направляли туда, где ситуация была самой тяжелой. Он прямо отметил, что подразделения морской пехоты, как и десантно-штурмовые войска, регулярно используют для срочного усиления участков фронта, где возникает угроза прорыва или требуются активные штурмовые действия.

"Мы всегда были где-то там, где, культурным языком сказать, срака там, где прорыв участка или надо активные штурмовые действия. Ну, я думаю, мои коллеги из десантно-штурмовых войск нас поймут. В принципе, у них то же амплуа. Там, где где-то какая-то срака, их и нас запихивают. Было такое, что где-то мы недалеко были, выполняли задачи", — отметил он.

Отдельно сержант остановился на теме смежных подразделении, поскольку проблемные ситуации нередко возникали именно на стыках между различными частями, где ответственность распределена между несколькими формированиями. Речь идет, в частности, об участках, где рядом действуют сухопутные войска, силы территориальной обороны или другие соединения.

Морпех признал, что подобные проблемы требуют немедленного реагирования, ведь любое промедление может создать угрозу для всей обороны на направлении. Поэтому подготовленные штурмовые подразделения часто вынуждены оперативно вмешиваться и стабилизировать ситуацию.

Более того, рассказывая об изменениях в организации армии, военный отметил, что сейчас в ВСУ внедряется корпусная система управления. Однако, по его мнению, она еще не работает так, как задумывалось. К примеру, не все корпуса действуют как целостные структуры с подчиненными смежными бригадами на одном направлении.

И все же, по словам сержанта, современная война также кардинально меняет работу морской пехоты из-за стремительного развития технологий. Так, беспилотники, роботизированные системы и новые способы ведения боя уже стали неотъемлемой частью фронта.

В то же время он отметил, что технологические решения появляются не из-за комфортных условий, а как ответ на сложную ситуацию на поле боя. В целом, именно необходимость быстро адаптироваться заставляет украинских военных искать нестандартные подходы и создавать новые возможности прямо во время войны. В качестве примера такой адаптации Василега привел подразделение, в котором уже создано отдельное направление безэкипажных катеров.

"Это имеет свое непосредственное влияние. Но все это возникло не потому, что у нас все хорошо, а наоборот — из-за того, что ситуация не является простой. И мы вынуждены выкручиваться, как можем. Как говорит пословица: "Крыса, загнанная в угол, бьется лучше". И мы фактически та же крыса, загнанная в угол, которой уже некуда деваться, поэтому мы начинаем импровизировать. Например, в моем подразделении, и этим я частично горжусь и при случае об этом говорю, есть подразделение БЭКов — безэкипажных катеров", — пояснил сержант.

В интервью Фокусу главный сержант 40-й отдельной бригады морской пехоты Глеб Василега отметил, что российские войска не отказываются от планов форсирования Днепра, однако в случае таких действий испытают серьезное противодействие со стороны украинских сил. По его словам, самая сложная ситуация сейчас складывается в островной зоне, где противник пытается укрепить свои тактические позиции.

Также военный рассказал о специализированных беспилотниках "Баракуда", предназначенных для работы на воде. Он подчеркнул, что такое подразделение, вероятно, является уникальным в составе морской пехоты, а его создание обусловлено спецификой боевых действий на Днепре и в прибрежных и островных районах, где возникла потребность в эффективных средствах поражения на водной поверхности.