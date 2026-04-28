"Ми там, де сама срака": морпіх розповів про проблеми, які виникають через суміжників (відео)

Українська морська піхота від початку повномасштабної війни часто виконує не лише профільні завдання, а й закриває найскладніші напрямки фронту, де виникають прориви або критичні ситуації. Однією з причин цього, за словами головного сержанта 40 ОБрМП Гліба Василеги "Бритви", нерідко стають проблеми у взаємодії між різними підрозділами на лінії бойового зіткнення.

Як розповів військовий в інтерв'ю Фокусу, за час його служби морські піхотинці лише зараз виконують завдання, які безпосередньо відповідають класичному призначенню цього роду військ. Вперше до морської піхоти він потрапив у червні 2022 року, і відтоді більшість бойових завдань були далекими від традиційної спеціалізації підрозділу. Лише нинішня місія його бригади, зазначає сержант, напряму відповідає функціям морської піхоти.

Інтерв'ю Гліба Василеги з позивним "Бритва" на Youtube-каналі Фокуса

Зокрема, зараз він бере участь у керуванні діями підрозділів у своїй смузі оборони, а також у коригуванні виконання бойових завдань. За його словами, йдеться саме про ті дії, для яких готують морських піхотинців: форсування водних перешкод, утримання берегової лінії та створення умов для подальшого просування інших сил.

В інтерв’ю він нагадав, що морська піхота традиційно вважається підрозділом, здатним діяти у трьох середовищах — на воді, на землі та в повітряному просторі в межах десантних операцій. Серед основних завдань — штурмові дії з води, закріплення на плацдармах та підтримка подальшого наступу інших частин.

Втім, у реаліях нинішньої війни, за словами військового, морпіхів часто направляли туди, де ситуація була найважчою. Він прямо зазначив, що підрозділи морської піхоти, як і десантно-штурмові війська, регулярно використовують для термінового посилення ділянок фронту, де виникає загроза прориву або потрібні активні штурмові дії.

"Ми завжди були десь там, де, культурною мовою сказати, срака там, де прорив ділянки чи треба активні штурмові дії. Ну, я думаю, мої колеги з десантно-штурмових військ нас зрозуміють. В принципі, в них те саме амплуа. Там, де десь якась срака, їх і нас запихають. Було таке, що десь ми неподалеко були, виконували завдання", — зауважив він.

Окремо сержант зупинився на темі суміжних підрозділі, оскільки проблемні ситуації нерідко виникали саме на стиках між різними частинами, де відповідальність розподілена між кількома формуваннями. Йдеться, зокрема, про ділянки, де поруч діють сухопутні війська, сили територіальної оборони чи інші з’єднання.

Морпіх визнав, що подібні проблеми потребують негайного реагування, адже будь-яке зволікання може створити загрозу для всієї оборони на напрямку. Тому підготовлені штурмові підрозділи часто змушені оперативно втручатися та стабілізовувати ситуацію.

Ба більше, розповідаючи про зміни в організації армії, військовий зазначив, що нині в ЗСУ впроваджується корпусна система управління. Однак, на його думку, вона ще не працює так, як задумувалося. До прикладу, не всі корпуси діють як цілісні структури із підпорядкованими суміжними бригадами на одному напрямку.

Та все ж, за словами сержанта, сучасна війна також кардинально змінює роботу морської піхоти через стрімкий розвиток технологій. Так, безпілотники, роботизовані системи та нові способи ведення бою вже стали невід’ємною частиною фронту.

Водночас він наголосив, що технологічні рішення з’являються не через комфортні умови, а як відповідь на складну ситуацію на полі бою. В цілому, саме необхідність швидко адаптуватися змушує українських військових шукати нестандартні підходи та створювати нові можливості прямо під час війни. Як приклад такої адаптації Василега навів підрозділ, у якому вже створено окремий напрямок безекіпажних катерів.

"Це має свій безпосередній вплив. Але все це виникло не тому, що у нас усе добре, а навпаки — через те, що ситуація не є простою. І ми змушені викручуватися, як можемо. Як каже прислів’я: "Щур, загнаний у кут, б’ється краще". І ми фактично той самий пацюк, загнаний у кут, якому вже нікуди діватися, тому ми починаємо імпровізувати. Наприклад, у моєму підрозділі, і цим я частково пишаюся та при нагоді про це говорю, є підрозділ БЕКів — безекіпажних катерів", — пояснив сержант.

Підтримуємо рекрутинг, як минулого разу 👇🏼

40 окрема бригада морської піхоти запрошує на службу вмотивованих чоловіків і жінок. Кожному кандидату підбирається посада з урахуванням його фізичного та психологічного стану. Є можливість проходити службу як у тилових, так і в бойових підрозділах, зокрема у напрямках безпілотних літальних, наземних і водних систем. Принципова позиція командування — військовослужбовець обіймає саме ту посаду, яку обрав під час рекрутингу.

Приєднуйтеся до 40 ОБрМП за контрактом 18–24! 🦈

📞 Рекрутинг: +38 066 052 10 40

📧 40obrbo.recruit@gmail.com

📢 Instagram: instagram.com/official40obrmp/

📣 Facebook: facebook.com/40obrmp

🔔 YouTube: youtube.com/@40obrmp

🔊 X: x.com/official40obrmp

🌍 Tg: official40obrmp

Інтерв'ю з головним сержантом 40 ОБрМП — що він ще розповідав Фокусу

В інтерв’ю Фокусу головний сержант 40-ї окремої бригади морської піхоти Гліб Василега зазначив, що російські війська не відмовляються від планів форсування Дніпра, однак у разі таких дій зазнають серйозної протидії з боку українських сил. За його словами, найскладніша ситуація нині складається в острівній зоні, де противник намагається зміцнити свої тактичні позиції.

Також військовий розповів про спеціалізовані безпілотники "Баракуда", призначені для роботи на воді. Він підкреслив, що такий підрозділ, ймовірно, є унікальним у складі морської піхоти, а його створення зумовлене специфікою бойових дій на Дніпрі та в прибережних і острівних районах, де виникла потреба в ефективних засобах ураження на водній поверхні.