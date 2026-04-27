"На них чекає сюрприз": морпіх розповів, як росіяни готуються форсувати Дніпро

Російські війська не полишають намірів форсувати Дніпро, однак у разі таких спроб зіткнуться з потужною відсіччю українських сил. Найбільш напружена ситуація спостерігається в острівній зоні, де ворог намагається покращити свої тактичні позиції.

Про це розповів головний сержант 40-ї окремої бригади морської піхоти Гліб Василега з позивним "Бритва" в інтерв'ю Фокусу. За його словами, загальна обстановка на напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Водночас російські підрозділи активізують дії на окремих ділянках, зокрема в районі островів і плавнів, які фактично є "сірою зоною". Саме там ворог намагається покращити тактичне положення та створити передумови для подальших наступальних дій.

Інтерв'ю Гліба Василеги з позивним "Бритва" на Youtube-каналі Фокуса

Крім того, військовий пояснив, що специфіка боїв у таких районах суттєво відрізняється від суходолу. Острови оточені водою, тому можливості для відступу або маневру обмежені — позиції фактично або утримуються, або втрачаються. А контроль над територією, як і раніше, визначається присутністю піхоти.

"Поки нога піхотинця стоїть на ділянці фронту, ця територія вважається під контролем. Аналогічна ситуація і з плавнями та островами на Дніпрі — поки там є наша піхота, вони залишаються нашими. Ворог активно намагається виявляти та уражати наших військових, а також регулярно проводить штурми на окремих ділянках і островах, щоб покращити своє тактичне становище та створити плацдарм для подальшого наступу", — пояснив сержант.

Він уточнив, що російські сили активно намагаються виявляти та уражати українських військових, а також регулярно проводять штурмові дії на окремих островах. Основна мета таких дій — закріпитися та створити плацдарм для можливого подальшого наступу.

Водночас морпіх наголосив, що попри ці наміри, спроби форсування Дніпра не будуть легкими для противника. Українські сили підготувалися до такого розвитку подій, і ворога очікує інтенсивне вогневе ураження та "гаряча зустріч".

"Вони не полишають намірів форсувати Дніпро, але я б дуже хотів подивитися, як це відбуватиметься. Я просто знаю, що у нас на березі", — зазначив військовий.

Окремо він звернув увагу на вплив сезонних факторів на бойові дії. Зокрема, навесні підвищення рівня води створює додаткові труднощі для оборони, адже укриття на островах часто підтоплюються через близькість води. Військові змушені постійно адаптуватися — відкачувати воду, переносити позиції або використовувати запасні укриття.

"Ми виходимо з цієї ситуації різними доступними способами: зокрема, відкачуємо воду, переносимо позиції або використовуємо запасні там, куди вона ще не дійшла. Ця проблема є, але ми її успішно вирішуємо", — зазначив співрозмовник Фокусу.

Попри ці складнощі, українські підрозділи враховують сезонні зміни у плануванні операцій. За словами Василеги, погодні умови та пора року мають значний вплив на перебіг бойових дій, особливо в острівній зоні, де кожен фактор може визначати можливості для маневру і виконання завдань.

"У нашій роботі, зокрема на островах, сезон має безпосередній вплив. Наразі небо фактично контролюється 24/7, і лише за певних погодних умов ми можемо виконувати дії, що покращують тактичну обстановку. Водночас багато залежить і від пори року — зима є найважчим періодом для роботи на островах", — додав він.

Нагадаємо, що до цього видання видання The Financial Times з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України писало, що Росія готує новий наземний наступ на південному сході України, залучаючи свої стратегічні резерви для перекидання щонайменше 20 тисяч військових. Зокрема, ворог прагне захопити всю територію Донбасу до вересня цього року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-які поступки щодо Донбасу не зупинять Росію, а лише відкриють їй шлях до нових наступів. За його словами, після цього під загрозою можуть опинитися Харків і Дніпро.