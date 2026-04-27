"Их ждет сюрприз": морпех рассказал, как россияне готовятся форсировать Днепр

Российские войска не оставляют намерений форсировать Днепр, однако в случае таких попыток столкнутся с мощным отпором украинских сил. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в островной зоне, где враг пытается улучшить свои тактические позиции.

Об этом рассказал главный сержант 40-й отдельной бригады морской пехоты Глеб Василега с позывным "Бритва" в интервью Фокусу. По его словам, общая обстановка на направлении остается напряженной, но контролируемой. В то же время российские подразделения активизируют действия на отдельных участках, в частности в районе островов и плавней, которые фактически являются "серой зоной". Именно там враг пытается улучшить тактическое положение и создать предпосылки для дальнейших наступательных действий.

Интервью Глеба Василеги с позывным "Бритва" на Youtube-канале Фокуса

Кроме того, военный пояснил, что специфика боев в таких районах существенно отличается от сухопутных. Острова окружены водой, поэтому возможности для отступления или маневра ограничены — позиции фактически либо удерживаются, либо теряются. А контроль над территорией по-прежнему определяется присутствием пехоты.

"Пока нога пехотинца стоит на участке фронта, эта территория считается под контролем. Аналогичная ситуация и с плавнями и островами на Днепре — пока там есть наша пехота, они остаются нашими. Враг активно пытается выявлять и поражать наших военных, а также регулярно проводит штурмы на отдельных участках и островах, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать плацдарм для дальнейшего наступления", — пояснил сержант.

Он уточнил, что российские силы активно пытаются выявлять и поражать украинских военных, а также регулярно проводят штурмовые действия на отдельных островах. Основная цель таких действий — закрепиться и создать плацдарм для возможного дальнейшего наступления.

В то же время морпех отметил, что несмотря на эти намерения, попытки форсирования Днепра не будут легкими для противника. Украинские силы подготовились к такому развитию событий, и врага ожидает интенсивное огневое поражение и "горячая встреча".

"Они не оставляют намерений форсировать Днепр, но я бы очень хотел посмотреть, как это будет происходить. Я просто знаю, что у нас на берегу", — отметил военный.

Отдельно он обратил внимание на влияние сезонных факторов на боевые действия. В частности, весной повышение уровня воды создает дополнительные трудности для обороны, ведь укрытия на островах часто подтапливаются из-за близости воды. Военные вынуждены постоянно адаптироваться — откачивать воду, переносить позиции или использовать запасные укрытия.

"Мы выходим из этой ситуации разными доступными способами: в частности, откачиваем воду, переносим позиции или используем запасные там, куда она еще не дошла. Эта проблема есть, но мы ее успешно решаем", — отметил собеседник Фокуса.

Несмотря на эти сложности, украинские подразделения учитывают сезонные изменения в планировании операций. По словам Василеги, погодные условия и время года оказывают значительное влияние на ход боевых действий, особенно в островной зоне, где каждый фактор может определять возможности для маневра и выполнения задач.

"В нашей работе, в частности на островах, сезон имеет непосредственное влияние. Сейчас небо фактически контролируется 24/7, и только при определенных погодных условиях мы можем выполнять действия, улучшающие тактическую обстановку. В то же время многое зависит и от времени года — зима является самым тяжелым периодом для работы на островах", — добавил он.

Поддерживаем рекрутинг, как в прошлый раз 👇🏼

40 отдельная бригада морской пехоты приглашает на службу мотивированных мужчин и женщин. Каждому кандидату подбирается должность с учетом его физического и психологического состояния. Есть возможность проходить службу как в тыловых, так и в боевых подразделениях, в частности в направлениях беспилотных летательных, наземных и водных систем. Принципиальная позиция командования — военнослужащий занимает именно ту должность, которую выбрал во время рекрутинга.

Присоединяйтесь к 40 ОБрМП по контракту 18-24! 🦈

📞 Рекрутинг: +38 066 052 10 40

📧 40obrbo.recruit@gmail.com

📢 Instagram: instagram.com/official40obrmp/.

📣 Facebook: facebook.com/40obrmp

🔔 YouTube: youtube.com/@40obrmp

🔊 X: x.com/official40obrmp

🌍 Тг: official40обрмп

Напомним, что до этого издание издания The Financial Times со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины писало, что Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины, привлекая свои стратегические резервы для переброски не менее 20 тысяч военных. В частности, враг стремится захватить всю территорию Донбасса до сентября этого года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любые уступки по Донбассу не остановят Россию, а лишь откроют ей путь к новым наступлениям. По его словам, после этого под угрозой могут оказаться Харьков и Днепр.