"На островах от голода умирают": военный о случаях каннибализма среди ВС РФ (видео)

Украинские военные фиксируют критическую ситуацию среди российских оккупантов на островах в зоне боевых действий — из-за недостатка обеспечения там бывают случаи голодной смерти. По словам главного сержанта 40 отдельной бригады морской пехоты Глеба Василеги с позывным "Бритва", зафиксированы также случаи каннибализма среди военнослужащих РФ.

В частности, в интервью Фокусу он рассказал, что российские подразделения продолжают пытаться прорываться к украинским позициям, в частности, используя лодки для высадки на контролируемый ВСУ берег.

Интервью Глеба Василеги с позывным "Бритва" на Youtube-канале Фокуса

По его словам, такие попытки выглядят малоэффективными и часто плохо спланированными. Оккупанты пытаются преодолеть значительные водные участки через плавни и серую зону, которая находится под контролем обеих сторон. При этом они действуют малыми группами — иногда только по одной-двум лодками, вероятно, пытаясь "прощупать" слабые места в обороне. Впрочем, как отмечает военный, эти попытки завершаются для них значительными потерями.

Відео дня

В то же время Василега отмечает, что ситуация на отдельных участках, в частности на островах, является критической для российских военных из-за проблем с логистикой и обеспечением. По его словам, зафиксированы случаи, когда оккупанты умирали от голода.

Кроме этого, украинские военные сообщают о единичных случаях каннибализма среди российских подразделений. По словам сержанта, такие факты были задокументированы смежными подразделениями, однако точное количество подобных инцидентов пока неизвестно.

"Точное количество назвать не могу, но знаю, что такие случаи были. В частности, подобный инцидент зафиксировали смежные подразделения. Сколько именно их было — сказать не могу, однако такие факты имели место", — отметил военный.

Он также подчеркнул, что для украинских военных главной задачей остается уничтожение противника независимо от обстоятельств, в которых тот находится.

"У нас нет выбора. Нам, по сути, безразлично, с кем мы воюем — наша задача заключается в уничтожении противника. Не имеет значения, кто он и какой он: с двумя, тремя или четырьмя ногами. Кто бы это ни был — его необходимо ликвидировать", — сказал он.

40 отдельная бригада морской пехоты приглашает на службу мотивированных мужчин и женщин. Каждому кандидату подбирается должность с учетом его физического и психологического состояния. Есть возможность проходить службу как в тыловых, так и в боевых подразделениях, в частности в направлениях беспилотных летательных, наземных и водных систем. Принципиальная позиция командования — военнослужащий занимает именно ту должность, которую выбрал во время рекрутинга.

Ранее СМИ сообщали, что Международный уголовный суд рассматривает отчет о вероятных военных преступлениях ЧВК "Вагнер" в странах Африки, в том числе с зафиксированными случаями каннибализма. В материалах, с которыми ознакомилось Associated Press, говорится о видео пыток, убийств и издевательств над людьми. Эксперты считают, что эти факты могут стать доказательствами в делах о военных преступлениях.

Кроме того, в 2024 году Фокус писал, что после амнистий в России к войне против Украины привлекают осужденных за особо тяжкие преступления, в частности каннибализм. Часть из них отправляют на фронт в составе штурмовых подразделений в обмен на возможность досрочного освобождения после службы.